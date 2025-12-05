Superstar Taylor Swift und Travis Kelce geben sich Berichten zufolge am 13. Juni 2026 das Ja-Wort. Auch die Location für die Märchenhochzeit steht schon fest: Ein Luxus-Resort in Rhode Island.

Football-Profi Travis Kelce (36) und Musik-Superstar Taylor Swift (35) sind seit diesem Jahr verlobt. Laut dem Promi-Portal Page Six steht jetzt das Datum für ihren großen Tag fest.

Swift und Kelce: Hochzeit angeblich im Juni 2026

Der 13. Juni 2026 soll der Termin sein und zwar in Rhode Island, einem malerischen Küstenstaat im Nordosten der USA. Feier-Location ist laut der Quelle das Ocean House.

Eigentlich war es für den Tag bereits von einem anderen Paar gebucht, doch die Sängerin und der Football-Profi scheinen sich durchgesetzt zu haben. Gleich um die Ecke befindet sich übrigens Taylor Swifts Luxus-Anwesen am Strand, wo sie regelmäßig Zeit mit ihrem Liebsten verbringt. Sicherlich tüfteln die beiden zurzeit intensiv an ihrer Gästeliste. Durchgesickert ist bisher nur, dass sie sehr lang wird – viele Promis garantiert.

Taylor Swift und Travis Kelce sind seit mehr als zwei Jahren ein Paar. Quelle: instagram / chariah_

Kelce: "Taylor Swift und ich haben uns noch nie gestritten"

Swift und Kelce sind nach eigenen Angaben immer noch glücklich. Mehr als zwei Jahre sind Football-Profi Travis Kelce (36) und Musik-Superstar Taylor Swift (35) schon zusammen, aber gestritten hat sich das Paar noch nie. Das antwortete Kelce auf eine entsprechende Frage des Schauspielers George Clooney, der zu Gast in dem Podcast war, den Kelce gemeinsam mit seinem Bruder Jason moderiert.

Noch nicht ein einziges Mal „ Travis Kelce

Ende August hatten Travis Kelce und Swift ihre Verlobung verkündet.