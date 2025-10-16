Diane Keaton ist an einer Lungenentzündung gestorben

US-Schauspielerin verstarb am Samstag:Diane Keaton: Familie macht Todesursache öffentlich
Ihr Tod löste in Hollywood große Anteilnahme aus: Diane Keaton starb am Samstag. Die Angehörigen teilten in einem Schreiben nun die Todesursache der US-Schauspielerin mit.
Wenige Tage nach dem Tod von Hollywood-Star Diane Keaton hat ihre Familie die Todesursache bekannt gegeben. Keaton sei am 11. Oktober im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben, zitiert das US-Magazin "People" ein Schreiben der Familie.
Darin hieß es weiter:
Die Familie äußerte sich zudem zu der Frage, wie man sie ehren könne. Diane Keaton habe ihre Tiere geliebt und sich unermüdlich für Obdachlose eingesetzt. Daher wären Spenden an eine lokale Tafel oder ein Tierheim in ihrem Gedenken eine wunderbare Geste, zitierte "People" weiter.
Diane Keatons Tod löste große Anteilnahme aus
An der Seite von Woody Allen spielte sich Keaton in "Der Stadtneurotiker" aus den 1970er Jahren in die Herzen von Millionen Filmfans. Für die Rolle wurde sie mit dem Oscar ausgezeichnet.
Danach gehörte Diane Keaton jahrzehntelang zur ersten Riege in Hollywood. Filmstars aus der ganzen Welt reagierten auf die Meldung ihres Versterbens und würdigten die Schauspielerin.
