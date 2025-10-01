  3. Merkliste
Panorama
Prominente

Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

Bilderserie

Promi-News in Bildern:Fran Drescher in Hollywood verewigt

|

Fran Drescher bekommt einen Stern auf dem "Walk of Fame", Kronprinzessin Victoria im Einsatz gegen Brustkrebs und Helen Mirren liebt Paris - die aktuellen Prominews in Bildern.

Fran drescher posiert auf dem "Walk of Fame" in Hollywood vor ihrem Stern
Kronprinzessin Victoria engagiert sich im Kampf gegen Brustkrebs
Anna Wintour, helen Mirren und Cara Delevigne sitzen in der ersten Reihe bei der Stella McCartney Show in Paris

Fran Drescher auf dem "Walk of Fame"

Fran Drescher hat einen festen Platz in Hollywood. Die "Nanny"-Darstellerin wurde mit einem Stern unter anderem für ihren Einsatz bei der Schauspielergewerkschaft geehrt. (01.10.2025)

Icon von whatsapp
