Britney Spears kontert Vorwürfe von Kevin Federline

Britney Spears hat in einem Instagram-Post auf Vorwürfe ihres Ex-Mannes Kevin Federline reagiert. In seinen Memoiren wirft er ihr Drogen- und Alkoholmissbrauch vor.

Mit einem Post auf Instagram hat Britney Spears (43) auf Aussagen ihres Ex-Mannes Kevin Federline (41) reagiert, die er in seinen Memoiren "You Thought You Knew" in Bezug auf die Sängern tätigt. Spears schreibt, das konstante "Gaslighting" ihres Ex-Mannes sei extrem verletzend und erschöpfend.

Warum ist er so wütend? (...) Der Junge hasst mich, und es ist tiefe Wut, die ihn dazu bringt, die Dinge zu sagen, die er sagt. „ Britney Spears

Kevin Federline will seine Biographie als Hilferuf verstanden wissen

Federlines Memoiren sollen am kommenden Dienstag erscheinen. Laut "New York Times", die vorab aus einem Buch zitierte, bringt er darin seine Sorge um Spears zum Ausdruck.

Es ist unmöglich, noch länger so zu tun, als wäre alles in Ordnung. „ Kevin Federline, Ex-Mann von Britney Spears

Das Magazin TMZ zitiert Federline mit den Worten, alle in der Familie seien um Spears besorgt, auch ihre gemeinsamen Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19). Seine neuen Memoiren seien ein Hilferuf. Es sei seine größte Angst, dass die beiden gemeinsamen Söhne am Ende "die Scherben auflesen" müssten.

Dem Magazin "Rolling Stone" zufolge schildert Federline in seinem Buch unter anderem, wie Spears einmal nachts in der Tür des Schlafzimmers gestanden und Federline beim Schlafen beobachtet habe. Als er aufwachte, sei sie wortlos gegangen. Dabei habe er gesehen, dass sie ein Messer in der Hand halte.

Federline schreibt laut "New York Times" außerdem über angeblichen Drogen- und Alkoholmissbrauch sowie Wutanfälle seiner Ex-Frau. Konkret soll die Sängerin in der Schwangerschaft Alkohol getrunken und während der Stillzeit Kokain konsumiert haben.

Spears: Wollte ein Leben mit meinen Kindern

Spears wiederum macht Federline nun persönliche Vorwürfe: Er habe sich in den vergangenen Jahren kaum bei ihr gemeldet und sie nicht einmal zum Geburtstag ihres Sohnes eingeladen.

Auf Instagram schreibt Spears, sie habe immer darum "gebeten und geschrien", ein Leben mit ihren Jungs zu haben. Leider hätten sie stets den fehlenden Respekt ihres eigenen Vaters ihr gegenüber mitbekommen. Ihre Söhne hat sie demnach in den vergangenen fünf Jahren nur wenige Male gesehen.

Gegenüber der "New York Times" räumt Federline ein, seit Jahren mit Spears nicht mehr persönlich gesprochen zu haben. Die gemeinsamen Söhne, die hauptsächlich bei Ferderline aufwuchsen, würden aber mit der Mutter in Kontakt stehen. Gelegentlich postet Spears Fotos von sich mit den Söhnen auf Instagram.

Ehe von Spears und Federline hielt nur zwei Jahre

Spears und Federline hatten 2004 geheiratet. Nach zwei Jahren Ehe und zwei Kindern zerbrach die Beziehung. Um die Söhne entbrannte zeitweise ein bitterer Sorgerechtsstreit.

Kevin Ferderline und Britney Spears waren von 2004 bis 2007 verheiratet. Quelle: AP

2008 hatte ihr Vater Jamie Spears die Vormundschaft über die Musikerin übernommen, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Nach jahrelangem Kampf vor Gericht war Spears 2021 dann aus dieser Vormundschaft wieder entlassen worden.

