Neil Diamond: Sänger singt noch einmal "Sweet Caroline"

An Parkinson erkrankter Musiker:Neil Diamond singt noch einmal live
Der an Parkinson erkrankte Sänger Neil Diamond hat noch einmal einen Auftritt hingelegt: Während einer Veranstaltung sang er seinen Hit "Sweet Caroline" und empfing einen Preis.
Neil Diamond hat noch einmal einen seltenen Auftritt absolviert: Während einer Preisverleihung in Denver sang der an Parkinson erkrankte Sänger seinen Hit "Sweet Caroline".
Während der Veranstaltung wurde Diamond auch mit dem "Inspirational Lifetime Achievement Award" ausgezeichnet. Den Preis bekam er vom "Barbara Davis Center for Diabetes", auf dessen Wohltätigkeitsveranstaltung er auftrat.
Diamond machte Parkinson-Erkrankung 2018 öffentlich
Der 84-Jährige gab 2018 bekannt, dass bei ihm die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde. Dem Publikum in Denver erzählte er kurz von den gesundheitlichen Problemen, unter denen er in den letzten Jahren litt.
Diamond hatte nach Bekanntwerden seiner Krankheit verkündet, keine Konzerte mehr geben zu wollen. Dem TV-Sender CBS hatte Diamond in einem Interview 2023 gesagt, er habe gelernt, seine Einschränkungen zu akzeptieren, und habe "immer noch tolle Tage".
Der Auftritt in Denver war einer der äußerst seltenen. Auf der Bühne sitzend wurde er von einem Gitarristen begleitet. Das "Barbara Davis Center for Diabetes" zählt sich zu den größte Diabetis-Instituten in der Welt.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr Nachrichten über Prominente
An Parkinson erkrankter Musiker:Neil Diamond singt noch einmal livemit Video
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Boris Becker gibt stolzes Babybauch-Update
Schauspielerin mit 79 Jahren gestorben:Diane Keaton: Mit Männerhose, Krawatte und Hut zum Superstarmit Video
Rapper als "Pädophilen" bezeichnet:Kendrick-Lamar-Song "Not Like Us": Drake scheitert mit Klagemit Video
Bekannt aus "Großstadtrevier":Schauspielerin Wanda Perdelwitz bei Unfall gestorbenmit Video
Praktikum bei Landtagspräsidentin:Debatte statt Dressur: Lisa Müller zieht es in den Landtag
Seit Jahrzehnten im Boulevard:"Bild"-Kolumnist Franz Josef Wagner ist tot
Musik-Mogul vor Gericht:Sean "Diddy" Combs zu vier Jahren Gefängnis verurteiltSaskia Lenz, New Yorkmit Video
"The Life of a Showgirl":Taylor Swifts zwölftes Studioalbum erscheintmit Video
- FAQ
Sexueller Missbrauch:Verurteilter Rapper Sean "Diddy" Combs erwartet Strafmaßvon Madeleine Bergmit Video
Großherzog Henri tritt ab:Luxemburg begrüßt seinen neuen Herrschervon Andreas Stammmit Video
- FAQ
Nach Bombendrohung in München:Wie geht es nach der Oktoberfest-Schließung weiter?mit Video
Ein persönlicher Nachruf:Danke, Jane Goodall!von Theo Kollmit Video
Berühmte Schimpansenforscherin:Jane Goodall im Alter von 91 Jahren gestorbenmit Video
"Unüberbrückbare Differenzen":Wie Nicole Kidman jetzt ihre Scheidung plantmit Video
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Kidman und Urban offenbar getrennt
Norwegens Königshaus:Prinzessin Märtha Louise polarisiert mit Netflix-Dokuvon Heike Krusemit Video
In unter drei Stunden:Harry Styles läuft inkognito den Berlin-Marathonmit Video
"Giovanni Zarrella Show":Howard Carpendale den Tränen nahemit Video
Pre-Wiesn-Party von Heidi Klum:Riesen-Inszenierung "HeidiFest"mit Video
Abgesetzte US-Late-Night-Show:"Nicht richtig" - Empörung nach Kimmel-Ausvon Laura Schäfermit Video
"Kann nicht aufhören zu weinen":Wegbegleiter würdigen Robert Redfordmit Video
US-Schauspieler und Regisseur:Robert Redford im Alter von 89 Jahren gestorbenmit Video
Bald häufiger in England?:Prinz Harry deutet Sinneswandel anmit Video