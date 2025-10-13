Neil Diamond: Sänger singt noch einmal "Sweet Caroline"

Der an Parkinson erkrankte Sänger Neil Diamond hat noch einmal einen Auftritt hingelegt: Während einer Veranstaltung sang er seinen Hit "Sweet Caroline" und empfing einen Preis.

Neil Diamond hat noch einmal einen seltenen Auftritt absolviert: Während einer Preisverleihung in Denver sang der an Parkinson erkrankte Sänger seinen Hit "Sweet Caroline".

Während der Veranstaltung wurde Diamond auch mit dem "Inspirational Lifetime Achievement Award" ausgezeichnet. Den Preis bekam er vom "Barbara Davis Center for Diabetes", auf dessen Wohltätigkeitsveranstaltung er auftrat.

Diamond machte Parkinson-Erkrankung 2018 öffentlich

Der 84-Jährige gab 2018 bekannt, dass bei ihm die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde. Dem Publikum in Denver erzählte er kurz von den gesundheitlichen Problemen, unter denen er in den letzten Jahren litt.

Ich habe jetzt alles durchgemacht und komme immer noch zurück. „ Neil Diamond

Diamond hatte nach Bekanntwerden seiner Krankheit verkündet, keine Konzerte mehr geben zu wollen. Dem TV-Sender CBS hatte Diamond in einem Interview 2023 gesagt, er habe gelernt, seine Einschränkungen zu akzeptieren, und habe "immer noch tolle Tage".

Der Auftritt in Denver war einer der äußerst seltenen. Auf der Bühne sitzend wurde er von einem Gitarristen begleitet. Das "Barbara Davis Center for Diabetes" zählt sich zu den größte Diabetis-Instituten in der Welt.

