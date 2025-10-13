  3. Merkliste
Neil Diamond: Sänger singt noch einmal "Sweet Caroline"

An Parkinson erkrankter Musiker:Neil Diamond singt noch einmal live

|

Der an Parkinson erkrankte Sänger Neil Diamond hat noch einmal einen Auftritt hingelegt: Während einer Veranstaltung sang er seinen Hit "Sweet Caroline" und empfing einen Preis.

Neil Diamond wird für sein Lebenswerk geehrt

Beim Carousel Ball in Denver wurde der 84-jährige für sein Lebenswerk geehrt. Bei dieser besonderen Gelegenheit gab er außerdem seinen Hitsong "Sweet Caroline" zum Besten.

13.10.2025 | 0:39 min

Neil Diamond hat noch einmal einen seltenen Auftritt absolviert: Während einer Preisverleihung in Denver sang der an Parkinson erkrankte Sänger seinen Hit "Sweet Caroline".

Während der Veranstaltung wurde Diamond auch mit dem "Inspirational Lifetime Achievement Award" ausgezeichnet. Den Preis bekam er vom "Barbara Davis Center for Diabetes", auf dessen Wohltätigkeitsveranstaltung er auftrat.

Diamond machte Parkinson-Erkrankung 2018 öffentlich

Der 84-Jährige gab 2018 bekannt, dass bei ihm die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde. Dem Publikum in Denver erzählte er kurz von den gesundheitlichen Problemen, unter denen er in den letzten Jahren litt.

Ich habe jetzt alles durchgemacht und komme immer noch zurück.

Neil Diamond

Steigende Parkinsonfälle

Die Zahl der Parkinson-Erkrankungen nimmt zu. Obwohl die Krankheit nicht heilbar ist, können moderne Therapien und Technologien den Verlauf gut verlangsamen.

11.04.2025 | 1:35 min

Diamond hatte nach Bekanntwerden seiner Krankheit verkündet, keine Konzerte mehr geben zu wollen. Dem TV-Sender CBS hatte Diamond in einem Interview 2023 gesagt, er habe gelernt, seine Einschränkungen zu akzeptieren, und habe "immer noch tolle Tage".

Der Auftritt in Denver war einer der äußerst seltenen. Auf der Bühne sitzend wurde er von einem Gitarristen begleitet. Das "Barbara Davis Center for Diabetes" zählt sich zu den größte Diabetis-Instituten in der Welt.

Quelle: dpa

Quelle: ZDF, ATPN

