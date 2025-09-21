Harry Styles läuft den Berlin-Marathon - in unter drei Stunden

Getarnt mit Sonnenbrille und Stirnband und inkognito: Harry Styles hat sich unter die Läufer des Marathons in Berlin gemischt. Der Superstar lief eine starke Zeit.

Unter falschem Namen beim Berlin-Marathon am Start: der britische Sänger und Schauspieler Harry Styles Quelle: Sportograf/SCC Events/dpa

Unter falschem Namen ist der britische Sänger und Schauspieler Harry Styles beim 51. Berlin-Marathon angetreten - und hat bei Wärme und Schwüle eine glänzende Zeit abgeliefert. Der 31-Jährige absolvierte die 42,195 Kilometer durch die Hauptstadt trotz der schweren äußeren Bedingungen in 2:59:13 Stunden. Eine Zeit unter drei Stunden ist das große Ziel vieler ambitionierter Hobbyläufer.

Das ehemalige Boyband-Mitglied Harry Styles ist der markanteste Mainstream-Künstler der heutigen Zeit. Der Film erzählt seine Geschichte vom Teenie-Schwarm zum Weltstar. 13.12.2024 | 58:35 min

Die Veranstalter bestätigten die Teilnahme von Styles, der als Mitglied der gecasteten Boyband One Direction berühmt wurde und 2017 seine Solo-Karriere startete. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" aus Berlin berichtet, dass er unter dem Pseudonym Sted Sarandos unterwegs war. Styles hatte die Startnummer 31.261 und lief mit einer Sonnenbrille und einer Art Stirnband, wie auf einem Foto der Veranstalter zu sehen war.

Auch André Schürrle und Felix Kroos beim Berlin-Marathon dabei

Styles war nicht der einzige prominente Teilnehmer. Der einstige Fußball-Weltmeister André Schürrle, der nach dem Ende seiner Profikarriere bei Lauf-Veranstaltungen unterwegs ist, kam nach 3:21:25 Stunden ins Ziel in der Nähe des Brandenburger Tors.

Der frühere Union-Profi Felix Kroos, dessen Bruder Toni Kroos 2014 gemeinsam mit Schürrle Weltmeister in Brasilien wurde, hatte es nach 4:28:23 Stunden durch die spätsommerliche Wärme geschafft.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.