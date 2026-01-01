  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

Bilderserie

Promi-News in Bildern:Johannes B. Kerner dankt allen Spendern

|

Johannes B. Kerner dankt allen, die Geld spenden, Werner Herzog empfiehlt Lesen statt Filmeschauen und Senta Berger lernt das Altwerden - die aktuellen Promi-News in Bildern.

Der deutsche Fernsehmoderator und Journalist Johannes B. Kerner nimmt am 06.12.2025 an der Wohltätigkeitsgala „Ein Herz für Kinder” im Studio Berlin Adlershof in Berlin teil.
Der Regisseur Werner Herzog gestikuliert bei einem dpa-Interview am 15.10.2025 in Köln.
Senta Berger bei der Daffne Verleihung von der Deutschen Akademie für Fernsehen am 21.02.2025 in Berlin.

Johannes B. Kerner: Durch Glaube zuversichtlich und dankbar

Fernsehmoderator Johannes B. Kerner ist gläubiger Kirchgänger; daraus ziehe er Zuversicht. Dankbar sei er für die hohe Spendenbereitschaft; und die von Kindern berühre ihn sehr. (01.01.2026)

Quelle: epa

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Mehr Promi-News im Video

  1. Idris Elba wird besondere Ehre zuteil

    Nachrichten | hallo deutschland:Besondere Ehre für Schauspieler Idris Elba

    von Christina Esselborn
    Video0:48
  2. König Harald bricht Schweigen über Høiby-Fall

    Nachrichten | hallo deutschland:König Harald bricht Schweigen über Høiby-Fall

    von Christina Esselborn
    Video1:32
  3. Hollywoodstar George Clooney ist Franzose

    Nachrichten | hallo deutschland:Filmstar George Clooney ist jetzt Franzose

    von Christina Esselborn
    Video0:47
  4. Mario Adorf trauert um Brigitte Bardot

    Nachrichten | hallo deutschland:Mario Adorf trauert um Brigitte Bardot

    von Miriam Müller
    Video0:46
  5. Schauspieler Miles Teller bei der Premiere von seinem Film Eternity in New York mit seiner Ehefrau Keleigh

    Nachrichten | hallo deutschland:Miles Teller schenkt Ehefrau neues Brautkleid

    von Miriam Müller
    Video0:50
  6. Harry Styles: Gerüchte über neue Musik

    Nachrichten | hallo deutschland:Harry Styles: Gerüchte über neue Musik

    von Miriam Müller
    Video1:09
  7. So feiern die britischen Royals Weihnachten

    Ohne Andrew:So feiern die britischen Royals Weihnachten

    von Miriam Müller
    Video1:33
  8. Weihnachtsstimmung bei Norwegischen Royals

    Trotz schlechter Nachrichten:Weihnachtsstimmung bei Norwegischen Royals

    von Miriam Müller
    Video0:49
  9. König Frederik bastelt Weihnachtsdekoration

    Nachrichten | hallo deutschland:König Frederik bastelt Weihnachtsdekoration

    von Miriam Müller
    Video0:49
  10. Prinzessin Victoria und ihr Sohn beim Kochen.

    Nachrichten | hallo deutschland:In der königlichen Weihnachtsküche

    von Miriam Müller
    Video1:00
  11. König Charles eröffnet Brauerei

    Nachrichten | hallo deutschland:König Charles eröffnet Brauerei

    von Ulrich Langer
    Video0:32
  12. Das Jahr der Stars 2025

    Nachrichten | hallo deutschland:Das Jahr der Stars 2025

    von Sebastian Gorski
    Video4:08
  13. Mette-Marit feiert ihren Geburtstag

    Nachrichten | hallo deutschland:Kronprinzessin Mette-Marit braucht neue Lunge

    von Henner Hebestreit
    Video1:57