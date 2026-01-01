Im britischen Königshaus kommt es 2026 auf William an

Gibt es 2026 einen Neustart in der britischen Monarchie? Auf ihr lasten neben den Skandalen um Prinz Andrew weitere Probleme. Vieles hängt jetzt an Prinz William.

Britisches Königshaus: 2026 kommt es auf William an

Die britische Monarchie steht 2026 im Zeichen von Umbruch und Stabilitätssuche. Skandale und Erwartungen formen ein Jahr voller Herausforderungen. 29.12.2025 | 1:51 min

Beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham sah man einen König in guter Verfassung, aber eine Familie in Schwierigkeiten. König Charles III. hatte jüngst berichtet, dass seine Krebsbehandlung erfolgreich verlaufe.

Für die britischen Royals geht ein weiteres Jahr mit vollen Terminkalendern zu Ende. Für Weihnachten ziehen sie sich nun nach Sandringham zurück - ohne Andrew und Prinz Harry. 23.12.2025 | 1:33 min

In der Tat nahm der König 2025 eine beeindruckende Zahl an öffentlichen Verpflichtungen wahr. Doch die Familie dürfte ihm Sorgen bereiten. In Sandringham fehlte nicht nur sein Sohn Prinz Harry nebst Familie.

In Sandringham fehlte auch Prinz Andrew

Es fehlte auch Charles‘ Bruder Andrew Mountbatten-Windsor, dessen Beziehung zum Sex-Straftäter Jeffrey Epstein ihn jüngst den Prinzen-Titel kostete. Noch wohnt Andrew in einer 30 Zimmer Villa im Park von Windsor.

Virginia Giuffre hatte dem britischen Royal Andrew vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Nach der Veröffentlichung ihrer Memoiren zog König Charles nun die Konsequenzen. 31.10.2025 | 1:43 min

Noch wohnt Andrew in einer 30 Zimmer Villa im Park von Windsor. Unter der Auflage, bis zu 10 Millionen Euro Instandsetzung bis 2075 zu bezahlen - im Gegenzug für eine Miete in Höhe eines Pfefferkorns pro Jahr - so steht es im Mietvertrag.

Andrew zahlt eine Miete in Höhe eines Pfefferkorns

Als diese Details im Herbst ans Licht kamen, waren viele Briten empört, die selbst über hohe Mieten und hohe Preise in den Supermärkten klagen. Plötzlich sind die royalen Finanzen ein Thema. Und die Frage, ob das Crown Estate (eine Art Vermögensverwalter der Krone) eine angemessene Miete für die Villa nimmt – Miete, die am Ende in die Staatskasse fließt.

Die Geldflüsse der englischen Krone sind seit jeher undurchsichtig. Das ist unter den Briten immer ein Reizthema. 26.11.2025 | 9:54 min

Doch nun soll Andrew nach Sandringham umziehen, ein Anwesen, das dem König privat gehört.

Der Palast erkennt, dass sie angesichts der hohen Lebenshaltungskosten im Land nicht einfach sagen können: Darüber reden wir nicht mit Euch kleinen Leuten. Sie erkennen: Es braucht mehr Transparenz. „ Emily Andrews, Journalistin

William und Kate wollen die Monarchie auf Hochglanz polieren

Dass die Prinzessin von Wales in dieser Gemengelage ein neues Video veröffentlicht, in dem sie mit ihrer Tochter Charlotte Klavier spielt und ihre Gedanken über ein besseres Zusammenleben teilt, ist dabei kein Zufall - sondern professionelle Strategie.

William gewinnt als Thronfolger in Teil 3 der Doku zunehmend eigenes Profil. Er zeigt sich nach der Heirat mit Kate als Familienmensch, will weniger Pomp und eine moderne Monarchie. 12.12.2025 | 29:20 min

Prinz William und seine Frau Kate versuchen schon seit längerem, die Monarchie mit sorgfältig gefilmten Hochglanz-Videos in ruhigeres, würdevolles Fahrwasser zu steuern.

Die große Konfliktlinie 2026 wird sein zwischen dem alten Anspruchsdenken eines Andrew Mountbatten-Windsor und einer modernen Monarchie, verkörpert von Prinz William, einem Mann des Volkes im 21. Jahrhundert. „ Emily Andrews, Journalistin

Prinz William will die Speerspitze des Wandels sein

Am 21. April 2026 feiert die königliche Familie den 100. Geburtstag von Königin Elizabeth II. und der Palast möchte den Anlass als Chance begreifen.

2026 ist eine Gelegenheit für die königliche Familie wieder dahin zu kommen, was sie wirklich gut können. Pflicht und Dienst. Ein Neubeginn. „ Emily Andrews, Journalistin

Vor allem Prinz William will diesen Wandel wohl anführen. Er trat 2025 bei wichtigen Anlässen immer wieder in Erscheinung: Etwa bei den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren oder beim Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump.

Prinzessin Kate und Prinz William waren gemeinsam auf dem roten Teppich bei der Spendengala "Royal Variety Performance" in London. 20.11.2025 | 0:35 min

William gilt auch als derjenige, der beim König durchsetzte, seinen Onkel Andrew aus der Royal Lodge in Windsor nach Sandringham zu verbannen – so weit raus aus dem Scheinwerferlicht wie möglich.

Wandel stehe auf seiner Agenda, sagte William jüngst. Die Zukunft der Monarchie hängt derzeit an ihm.

Wolf-Christian Ulrich ist ZDF-Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.