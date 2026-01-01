Im britischen Königshaus kommt es 2026 auf William an

Zukunft der Monarchie:Britisches Königshaus: 2026 kommt es auf William an
von Wolf-Christian Ulrich, London
Gibt es 2026 einen Neustart in der britischen Monarchie? Auf ihr lasten neben den Skandalen um Prinz Andrew weitere Probleme. Vieles hängt jetzt an Prinz William.
Beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham sah man einen König in guter Verfassung, aber eine Familie in Schwierigkeiten. König Charles III. hatte jüngst berichtet, dass seine Krebsbehandlung erfolgreich verlaufe.
In der Tat nahm der König 2025 eine beeindruckende Zahl an öffentlichen Verpflichtungen wahr. Doch die Familie dürfte ihm Sorgen bereiten. In Sandringham fehlte nicht nur sein Sohn Prinz Harry nebst Familie.
In Sandringham fehlte auch Prinz Andrew
Es fehlte auch Charles‘ Bruder Andrew Mountbatten-Windsor, dessen Beziehung zum Sex-Straftäter Jeffrey Epstein ihn jüngst den Prinzen-Titel kostete. Noch wohnt Andrew in einer 30 Zimmer Villa im Park von Windsor.
Noch wohnt Andrew in einer 30 Zimmer Villa im Park von Windsor. Unter der Auflage, bis zu 10 Millionen Euro Instandsetzung bis 2075 zu bezahlen - im Gegenzug für eine Miete in Höhe eines Pfefferkorns pro Jahr - so steht es im Mietvertrag.
Andrew zahlt eine Miete in Höhe eines Pfefferkorns
Noch wohnt Andrew in einer 30 Zimmer Villa im Park von Windsor. Unter der Auflage, bis zu 10 Millionen Euro Instandsetzung bis 2075 zu bezahlen - im Gegenzug für eine Miete in Höhe eines Pfefferkorns pro Jahr - so steht es im Mietvertrag.
Als diese Details im Herbst ans Licht kamen, waren viele Briten empört, die selbst über hohe Mieten und hohe Preise in den Supermärkten klagen. Plötzlich sind die royalen Finanzen ein Thema. Und die Frage, ob das Crown Estate (eine Art Vermögensverwalter der Krone) eine angemessene Miete für die Villa nimmt – Miete, die am Ende in die Staatskasse fließt.
Doch nun soll Andrew nach Sandringham umziehen, ein Anwesen, das dem König privat gehört.
William und Kate wollen die Monarchie auf Hochglanz polieren
Dass die Prinzessin von Wales in dieser Gemengelage ein neues Video veröffentlicht, in dem sie mit ihrer Tochter Charlotte Klavier spielt und ihre Gedanken über ein besseres Zusammenleben teilt, ist dabei kein Zufall - sondern professionelle Strategie.
Prinz William und seine Frau Kate versuchen schon seit längerem, die Monarchie mit sorgfältig gefilmten Hochglanz-Videos in ruhigeres, würdevolles Fahrwasser zu steuern.
Prinz William will die Speerspitze des Wandels sein
Am 21. April 2026 feiert die königliche Familie den 100. Geburtstag von Königin Elizabeth II. und der Palast möchte den Anlass als Chance begreifen.
Vor allem Prinz William will diesen Wandel wohl anführen. Er trat 2025 bei wichtigen Anlässen immer wieder in Erscheinung: Etwa bei den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren oder beim Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump.
William gilt auch als derjenige, der beim König durchsetzte, seinen Onkel Andrew aus der Royal Lodge in Windsor nach Sandringham zu verbannen – so weit raus aus dem Scheinwerferlicht wie möglich.
Wandel stehe auf seiner Agenda, sagte William jüngst. Die Zukunft der Monarchie hängt derzeit an ihm.
Wolf-Christian Ulrich ist ZDF-Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.
