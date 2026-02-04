Draco Malfoy feiert gerade sein Comeback in China. Diesmal aber nicht als fiktiver Bösewicht, sondern als unerwartetes Glückssymbol für das bevorstehende chinesische Neujahr.

Harry-Potter-Star Tom Felton, bekannt als Draco Malfoy, ist Glücksbringer für das chinesische Neujahr, das bald beginnt. 04.02.2026 | 0:35 min

Draco Malfoy, einer der beliebtesten Bösewichte im Harry-Potter-Universum, ist in China zu einer unerwarteten Ikone des Mondneujahrs geworden.

Das Gesicht des Schauspielers, Tom Felton, ist mittlerweile in etlichen chinesischen Haushalten zu finden. Diverse Onlinehändler sind auf den Trend aufgesprungen und verkaufen festliche Deko-Artikel von dem britischen Zauberer.

Seine plötzliche Beliebtheit verdankt Felton nicht nur seiner Schauspielleistung in der erfolgreichen Filmreihe, sondern vor allem dem Namen seiner Rolle, Draco Malfoy. Auf Mandarin wird Malfoys Name nämlich als "mǎ ěr fú" übersetzt und enthält damit die Wörter "Pferd" und "Glück".

Ein Magnet von Draco Malfoy auf einem Pferd soll doppeltes Glück bringen. Quelle: instagram.com/chinaminutes

Comeback für Draco Malfoy: Bösewicht soll Glück bringen

Der Name "Malfoy" kann also lose als "Glückspferd" übersetzt werden, was für das bevorstehende Jahr des Feuerpferdes besonders verheißungsvoll klingt. Das Wortspiel hat schnell eine Vielzahl an Memes, Merch und Fankunst auf chinesischen sozialen Netzwerken ausgelöst.

Chinesisches Neujahrsfest: Pferd löst Schlange ab

Der Hype um Malfoy erreicht seinen Höhepunkt während sich Millionen Menschen im ganzen Land auf das chinesische Neujahr vorbereiten, das am 17. Februar beginnt. Das Jahr der Schlange wird damit offiziell vom Pferd abgelöst.

Für das Mondneujahr schmücken Chinesinnen und Chinesen traditionell ihre Türen mit glückbringenden Schriftzügen, die Gesundheit und Wohlstand für das kommende Jahr bringen sollen.

Einige dekorieren ihr Zuhause auch mit Fu - roten quadratischen Papierstücken, auf denen das chinesische Wort für Wohlstand gedruckt ist.

Auch am Arbeitsplatz hängt Malfoy als Glücksbringer. Quelle: instagram.com/chinaminutes

Fu werden dabei meist kopfüber aufgehängt und symbolisieren, dass Glück in den Haushalt einkehrt, da das chinesische Wort für "kopfüber" genauso ausgesprochen wird wie das Wort für "Ankunft".

In diesem Jahr schmückt bei vielen Menschen zusätzlich Malfoys verschmitztes Grinsen die rote Festtagsdeko - sei es in ihrer Wohnung, am Arbeitsplatz, als Kühlschrank-Magnet oder sogar als riesiges Banner in Einkaufszentren.

200 Millionen verkaufte Exemplare: Große Harry-Potter-Fanbase in China

Auch der 38-jährige Felton ist mittlerweile auf die Aufregung um seine Person aufmerksam geworden. Am Dienstag teilte er in seiner Instagram-Story ein Foto seines Gesichts im besagten chinesischen Einkaufszentrum. "Magisches Erwachen, das reichlichen Wohlstand anzieht", stand auf Mandarin auf dem Banner.

Hans Zimmer wird mit einem Team die für 2027 geplante Harry-Potter-Serie vertonen. Er möchte er den Zuschauern die Magie der Filme näher bringen, sagt der Star-Komponist. 16.01.2026 | 1:18 min

Das Harry-Potter-Universum hat eine große Fanbase in China. Seit der Veröffentlichung der chinesischen Harry-Potter-Ausgaben im Jahr 2000 wurden in China laut dem staatlich kontrollierten Sender CGTN rund 200 Millionen Exemplare verkauft.

Im vergangenen Jahr kündigte Warner Bros. Discovery an, in Shanghai eine Harry-Potter-Studio-Tour zu errichten, die größer sein soll als die bisherigen Besucherattraktionen der Reihe in London und Tokio. Das Projekt, das als "erste Tour dieser Art in China" beschrieben wird, soll eine Fläche von 53.000 Quadratmetern umfassen und 2027 eröffnen.

