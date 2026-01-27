Anta Sports aus China steigt groß bei Puma ein

Fast ein Drittel der Anteile:Chinesischer Sportriese Anta will groß bei Puma einsteigen
Der chinesische Sportriese Anta plant den Kauf von 29 Prozent der Anteile an Puma. Damit wäre die Firma der größte Anteilseigner. Puma kämpfte zuletzt mit sinkenden Umsätzen.
Der deutsche Sportbekleidungshersteller Puma bekommt einen neuen Großaktionär aus China. Sportartikelhersteller Anta Sports will Puma-Aktien im Wert von rund 1,51 Milliarden Euro und somit 29 Prozent der Anteile an dem Unternehmen übernehmen.
Anta gab dies am Dienstag in einer Börsenerklärung in Hongkong bekannt. Die Chinesen kaufen demnach die Puma-Anteile des bisherigen größten Anteilseigners, der Artémis-Holding, des französischen Milliardärs François Pinault.
Anta will Puma nicht vollständig übernehmen
Den Angaben nach wurde der Kauf von etwas mehr als 43 Millionen Aktien zum Preis von 35 Euro pro Stück vereinbart. Dies entspricht einem Aufschlag von 62 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von Puma am Montag.
Der Kauf soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Anta verspricht sich davon, die Marke Puma bekannter zu machen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Gleichzeitig wolle man Pumas "starke Markenidentität und -tradition bewahren".
Das Unternehmen erklärte, es gebe keine Pläne für eine vollständige Übernahme Pumas. Jedoch werde "die Möglichkeit einer weiteren Vertiefung der Partnerschaft zwischen beiden Parteien in Zukunft sorgfältig" geprüft.
Darum verkauft Artémis seine Anteile
Artémis begründet den Verkauf seinerseits mit dem Wunsch, sich "auf Vermögenswerte zu konzentrieren, über die das Unternehmen die Kontrolle hat".
Der Konzern wolle "seine Ressourcen in neue wertschöpfende Sektoren umschichten", erklärte er. Zur Artémis-Holding gehört unter anderem der Luxusgüterkonzern Kering mit Marken wie Gucci und Saint Laurent.
Wilson, Arcteryx und Salomon gehören zu Anta
Anta hat seinen Sitz in der südöstlichen chinesischen Provinz Fujian und ist einer der größten Sportartikelhersteller der Welt. Durch seine Tochtergesellschaft Amer Sports ist Anta Mutterunternehmen vieler globaler Marken, darunter Wilson, Arcteryx und Salomon.
Zudem kontrolliert es die Rechte im riesigen chinesischen Markt für ausländische Sportbekleidungsfirmen wie Fila und Descente.
Puma leidet unter schwindendem Umsatz
Puma kämpft seit einigen Monaten mit einer schwachen Nachfrage und verzeichnete im dritten Quartal des vergangenen Jahres einen Umsatzrückgang von mehr als 15 Prozent.
Geschäftsführer Arthur Hoeld, der im vergangenen Jahr die Leitung des Unternehmens übernommen hatte, erklärte, die Marke sei "zu kommerziell" geworden und habe im vergangenen Jahr einen "Reset" vollzogen, um Markenattraktivität, Vertriebsqualität und Produktangebot zu verbessern.
