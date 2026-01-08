  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft
Unternehmen

Zalando schließt Logistikzentrum in Erfurt - 2.700 Jobs betroffen

2.700 Jobs betroffen:Zalando schließt Logistikzentrum in Erfurt

|

Der Modehändler Zalando schließt Ende September sein Logistikzentrum in Erfurt. Rund 2.700 Arbeitsplätze sind von dem Schritt betroffen. Gewerkschafter reagieren mit Unverständnis.

Außenansicht des Zalando Logistikzentrums in Erfurt am 8. Januar 2026

Zalando schließt sein Logistikzentrum in Erfurt. Verdi spricht von einem "perfiden" Vorgehen.

Quelle: dpa

Der deutsche Mode-Versandhändler Zalando schließt Ende September sein Logistikzentrum in Erfurt mit 2.700 Beschäftigten. Das teilte der Dax-Konzern mit Hauptsitz in Berlin mit. Aktuell würden die Beschäftigten über die Pläne informiert.

Grund sei eine Neuausrichtung des konzerneigenen europaweiten Logistiknetzwerks nach der Übernahme des Online-Modehändlers "About You" im vergangenen Jahr. Die Erfurter Betreibergesellschaft des Standorts und Konzerntochter stelle demnach zum Jahresende den Betrieb ein. Bis dahin laufe die Arbeit unverändert weiter.

Ein Verteilerzentrum von DHL ist zu sehen. Es befinden sich einige Pakete im Zentrum und links von einem Regal voller Paketen befindet sich ein Roboter mit der Aufschrift "DHL". Dieser greift gerade zu einem Paket.

Zukunft der Logistik? DHL hat in seinem Innovationszentrum vorgestellt, wie die Prozesse in Verteilzentren mit Robotern schneller, effektiver und damit kostengünstiger werden sollen.

01.10.2025 | 1:25 min

Zalando-Co-Chef deutet finanzielle Unterstützung für Mitarbeiter an

Das Unternehmen beginne nun Gespräche mit dem Betriebsrat des Standorts über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan, um den Betroffenen eine Perspektive zu geben, sagte Pressesprecher Christian Schmidt.

Zalando-Co-Chef David Schröter signalisierte den Beschäftigten finanzielle Unterstützung. Im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" kündigte er an, der Konzern habe sich auf einen signifikanten Beitrag eingestellt. Ziel sei es, dass möglichst viele Mitarbeiter einen neuen Job finden - beispielsweise am Zalando-Standort in Gießen im benachbarten Hessen, der sich noch im Aufbau befinde.

SGS Börse

Deutschlands Online-Handel ist im Aufwind. Doch steigt so auch die Zahl der Retouren - 550 Millionen sollen es laut einer Studie der Uni Bamberg sein. Ein Problem für die Umwelt.

27.11.2025 | 1:27 min

Verdi kritisiert Zalando: "Perfides" Vorgehen

Die Gewerkschaft Verdi spricht von einem "perfiden" Vorgehen. Im Dezember hatte Verdi an den Standorten Erfurt und Mönchengladbach zum Streik aufgerufen. Bis heute habe es keinerlei Signal gegeben, dass eine Schließung des Erfurter Standorts überhaupt im Raum stehe, sagte Matthias Adorf, Verdi-Gewerkschaftssekretär Handel in Thüringen.

Das war sicherlich vor dem Weihnachtsgeschäft schon bekannt. Das haben die sich wahrscheinlich nicht in der Neujahrsnacht ausgedacht.

Matthias Adorf, Verdi

Aus Sicht des Gewerkschaftsvertreters hat der Konzern die Beschäftigten im Dunkeln gehalten, um das wichtige Weihnachtsgeschäft abzusichern.

Das Logistikzentrum Erfurt war 2012 eröffnet worden. Es sei der einzige konzerneigene Logistikstandort in dieser Größe in Ostdeutschland, so Schmidt. Weitere große Logistikzentren betreibt Zalando in Gießen, in Lahr im Schwarzwald und in Mönchengladbach. Insgesamt sollen nach dem geplanten Umbau 14 Logistikzentren in sieben Ländern verbleiben.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Mittagsmagazin von ARD und ZDF am 08.01.2026 ab 12:00 Uhr.
Themen
ThüringenVerdi

Mehr zu Online-Shopping

  1. Symbolbild: : Ein Paketbote holt in einer Zustellbasis von DHL

    Prognose für Onlinehandel:Klicken, kaufen, zurückschicken: Rekordwert bei Retouren

    mit Video0:18
  2. Passanten gehen an einem Geschäft mit vielen Plakaten vorbei, auf denen der Ausverkauf und Rabatte angekündigt werden.

    Das Ende der Traditionsläden:Warum viele für immer die Türen schließen

    von Miriam Hantzsche
    mit Video1:35
  3. Symbolfoto: Das Logo von ebay wird auf einem Smartphone angezeigt

    Livestreams im Onlinehandel:TikTok, Amazon - und jetzt Ebay: Wieso Live-Shopping boomt

    von Sven-Hendrik Hahn
    mit Video1:10
  4. Junge Frau liegt auf dem Sofa und stöbert in den Angeboten einer Secondhand-Shopping-App.

    Vinted, Kleinanzeigen und Co.:Tipps zum Online-Kauf von Secondhand-Kleidung

    von Cornelia Petereit
    mit Video5:53

Mehr aus Thüringen

  1. Projekt-Probierladen in Jena

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Digitale Bildung in Wohnzimmeratmosphäre

    von Mona Trebing
    Video1:58
  2. Thüringen, Erfurt: Herbstlich färbt sich das Laub der Bäume am Domberg mit dem Mariendom und der Severikirche.

    Millionenverlust:Bund stoppt Prestigeprojekt: Erfurt empört über DATI-Absage

    von Anna Buchschwenter
    mit Video1:49
  3. Ein Schlagloch auf einer deutschen Straße.

    Kommunen in Finanznot:Wo das Geld dringend nötig ist

    von Mona Trebing
    mit Video2:52
  4. E-Ladestation

    Nachrichten | heute - in Deutschland:heute - in Deutschland vom 9. Oktober 2025

    von Anna Buchschwenter
    Video1:50