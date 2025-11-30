Nach TikTok und Amazon startet nun auch Ebay Live-Shopping in Deutschland. Händler präsentieren Produkte im Livestream. Was steckt dahinter - und worauf sollten Kunden achten?

Live-Shopping bei Ebay: Das ist in Deutschland nun möglich. Doch was sollte man dabei beachten? Quelle: imago

Für Jannik Alfter ist es wie Bühne und Ladentisch zugleich. Der Händler aus Königswinter bei Bonn verkauft normalerweise Sammelkarten über Auktionen, die Tage dauern. Jetzt geht das in einem Livestream, und jedes Angebot ist nach 15 Sekunden erledigt. "Ich starte jede Auktion mit einem Euro", sagt Alfter, der zu ausgewählten Verkäufern zählt, die Live-Shopping bei Ebay bereits nutzen können.

Man weiß nie, was passiert - das macht den Reiz aus. „ Jannik Alfter, Ebay-Händler

In China ist Live-Shopping längst Alltag. Dort läuft bereits über ein Drittel des gesamten Online-Marktes über solche Formate. In den USA sind es rund vier Prozent - in Deutschland noch weniger als ein Prozent. Ebay will das ändern und geht jetzt mit "Ebay Live" an den Start. Händler können Produkte zeigen, Fragen beantworten und gleichzeitig Auktionen ausspielen.

Bereits seit Frühjahr bietet TikTok Live-Shopping in Deutschland an. 31.03.2025 | 1:10 min

Shoppen auf Ebay und TikTok: Social Media und Konsum verschmelzen

Experten sprechen von einem großen Umbruch. Social Commerce - also das Verschmelzen von Social Media und Online-Handel - wächst rasant. "Wir sehen eine Integration von Social Media und Einkaufen", sagt Richard Geibel, Professor für E-Commerce an der International University in Köln.

Es entsteht ein nahtloses, unterhaltsames Shopping-Event. „ Richard Geibel, Professor für E-Commerce an der International University in Köln

Der stationäre Handel in den Innenstädten bleibe bestehen, die klassische Produktsuche auf Webseiten sei eher rückläufig, dafür wachse der Handel per Social Commerce.

TikTok und Instagram haben das vorgemacht, dort kommen Kauferlebnisse direkt aus dem Livestream oder dem Video gut an. Jetzt der Schritt zur breiten Masse: Für den Professor müssten etablierte Plattformen wie Ebay oder Amazon die eher skeptische deutsche Kundschaft von der neuen Art des Handels überzeugen.

Der Black Friday lockt mit großen Rabatten. Nicht alle Aktionen halten das, was sie versprechen. 28.11.2025 | 1:39 min

Ebay Live: Wieso die Auktionsplattform auf Livestreams setzt

Es sei schlicht notwendig, um nicht abgehangen zu werden, da "die aktuelle Form der Kommunikation, des Austausches mit den Konsumenten immer stärker eben zu Posts, zu Likes und dann zu Live Shopping, zu Videos geht und unterhaltsam und nahtlos sein soll", stellt Geibel klar.

Ebay selbst sieht das Format als Chance, um in Deutschland zu wachsen. "Viele Kunden wünschen sich ein persönliches und interaktives Erlebnis", sagt Saskia Meier-Andrae, Geschäftsführerin von Ebay Deutschland. In anderen Ländern sei Live-Shopping bereits eine feste Größe. Leidenschaftliche Sammler oder Modefans treffen sich digital, tauschen sich aus und fiebern mit.

Rund um den Black Friday locken Online-Händler mit auffälligen Rabatten – doch nicht jedes Schnäppchen ist echt. 19.11.2025 | 2:33 min

Social Commerce: Wovor Verbraucherschützer warnen

Händler wie Jannik Alfter erleben, dass sich im Chat schnell eine Stamm-Community bildet. Viele meldeten sich regelmäßig, stellten Fragen oder wünschten sich bestimmte Produkte. "Da kommt viel unmittelbares Feedback", sagt er. Pro Stream führe er rund 100 Auktionen durch - deutlich mehr, als über normale Ebay-Auktionen in derselben Zeit möglich wären.

Für Käufer bedeutet das: Alles geht schnell. Produkte werden live präsentiert, Fragen unmittelbar beantwortet, Gebote fallen in Sekunden. Das erzeugt Spannung - aber auch Druck. Verbraucherschützer warnen deshalb vor spontanen Entscheidungen.

Eine Auktion kann eskalieren. „ Verbraucherzentrale NRW

Live-Elemente, Countdowns und Verknappung können dazu verleiten, mehr auszugeben als geplant.

Worauf sollte man beim Live-Shopping achten? Tipps von Expertin Iwona Husemann aus der Verbraucherzentrale NRW:



Preis prüfen: "Vorab schauen, was ein vergleichbares Produkt sonst kostet." Limit setzen: Nicht vom Tempo verleiten lassen – ein eigenes Preislimit hilft. Widerrufsmöglichkeit nutzen: "Viele Käufe können binnen 14 Tagen widerrufen werden."

Sicher online einkaufen: In diesen Fällen greift der Käuferschutz. 14.03.2025 | 2:32 min

Widerrufsrechte bei Live-Shopping auf TikTok und Co.?

Rechtlich bleibt Live-Shopping ein normaler Fernabsatzvertrag. "Man kann in der Regel binnen 14 Tagen widerrufen", sagt Verbraucherschützerin Iwona Husemann. Auch die Gewährleistung gilt wie gewohnt: Verkäufer müssen zwei Jahre dafür einstehen, dass die Ware bei Erhalt fehlerfrei ist.

Zum Start konzentriert sich Ebay auf Kategorien mit starken Communities: Sammelkarten, Seltenes, später auch Mode und Accessoires. Einige Händler planen bereits feste wöchentliche Livestreams, bei dem sich die Community regelmäßig trifft. Ob daraus eine dritte große Säule des Online-Handels wird, muss sich erst zeigen. Das Potenzial ist jedenfalls groß.