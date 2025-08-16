Liveblog
News von ZDFheute auf Instagram
|
Die wichtigsten Nachrichten, hintergründige Erklärungen und besondere Einblicke aus aller Welt: All das gibt es im Instagram-Feed von ZDFheute. Mehr Infos zu den Themen aus unserem Profil gibt es hier.
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an :Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
- mit Video
Auf 37 Grad folgt Abkühlung:Gewitter am Samstag, Kaiserwetter am Sonntag
- mit Video
UN-Konferenz in Genf:Globales Abkommen gegen Plastikmüll gescheitert
- mit Video
Verfassungsschutz-Gutachten:AfD in Brandenburg "gesichert rechtsextrem"von Kai Niklasch und Jan Meier
- mit Video
Ärzte ohne Grenzen:Sudan: Größter Cholera-Ausbruch seit Jahren
- FAQ
Pilotprojekt zur Vereinfachung:Finanzamt Kassel übernimmt Steuererklärungen
- mit Video
Überstunden größter Posten:Grenzkontrollen kosten mehr als 80 Millionen Euro
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer:Alaska-Gipfel: Skepsis bei den Deutschen
- mit Video
Abholzung innerhalb 40 Jahren:Brasiliens Wald schrumpft um dreimal Deutschland
- mit Video
Name, Logo, Personal:Neue AfD-Jugend formt sich: Worum gerungen wirdvon Julia Klaus
- 43:38 min
Politik | frontal:Die Jobcenter-Fallevon Tonja Pölitz
- mit Video
Polizei unter Bundeskontrolle:Trump aktiviert Nationalgarde in Washington D.C.
- mit Video
Perseiden-Nächte:Sternschnuppen-Schauer erreicht Höhepunkt
- mit Video
US-Hauptstadt Washington:Trump droht mit Vertreibung von Obdachlosen
- mit Video
Koreas Export-Schlager:Der K-Pop-Hype fordert seine Opfervon Kim Bachmann
- mit Video
Proteste in Israel:Zehntausende fordern Ende des Gaza-Kriegs
- Exklusiv
ZDF-Sommerinterview:Chrupalla spricht von "Verbrechen" in Gazavon Dominik Rzepka
- mit Video
Vor Trump-Putin-Gipfel in Alaska:Europäer: Weg zum Frieden nicht ohne Kiew
- mit Video
Komplett weißer Fuchs in Bayern:"Quasi ein Einhorn": Seltener Fuchs entdeckt
Schäden an Kapelle in Gebäude:Brand in berühmter Kathedrale von Córdoba
- mit Video
Ausweitung von Gaza-Einsatz:Deutschland und weitere Staaten warnen Israel
- mit Video
80 Jahre nach Abwurf durch USA:Nagasaki gedenkt der Opfer durch Atombombe
- mit Video
Gipfel mit Trump:Armenien und Aserbaidschan schließen Friedensdeal