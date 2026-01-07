Berlin: Stromausfall soll noch am Vormittag behoben werden

Tausende Menschen im Südwesten Berlins sind seit Samstag ohne Strom. Noch am Mittwoch sollen betroffene Stadtteile nach und nach wieder ans Netz kommen, teilt der Betreiber mit.

Stromausfall in Berlin soll noch am Vormittag behoben werden

Der großflächige Stromausfall in Berlin soll in Kürze behoben sein.

Der großflächige Stromausfall in Berlin soll in Kürze behoben sein. Der Betreiber beginne nun schrittweise mit der Wiederversorgung mit Strom in den betroffenen Gebieten, teilte die Senatsinnenverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit.

Wir arbeiten an einer Wiederversorgung heute im Laufe des Tages. „ Sprecher der Firma StromnetzBerlin

"Wir fahren heute ab 11:00 Uhr das Stromnetz in den betroffenen Gebieten schrittweise wieder hoch", erklärte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

Viele Haushalte in Berlin waren Tagelang ohne Strom und Heizung. Die Menschen unterstützten sich in dieser Situation gegenseitig. 05.01.2026 | 1:38 min

Berlin: Brandanschlag von Linksextremisten

Die Senatsverwaltung bat die Menschen im Südwesten, bis spätestens 10.30 Uhr private Notstromaggregate abzuschalten, um die Stromversorgung insgesamt gewährleisten zu können. Elektrogeräte sollten vom Netz getrennt werden. Während der Wiederanschaltung könne es zu kurzzeitigen Stromunterbrechungen kommen, hieß es.

Nach dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte, waren am Samstagmorgen im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom.

Nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) waren insgesamt rund 100.000 Menschen von dem Blackout betroffen. Berlin hatte am Sonntag eine sogenannte Großschadenslage ausgerufen.

Der Berliner Senat sei beim Katastrophen-, Bevölkerungsschutz und Notfallmanagement überfordert, sagt Manuel Atug von der AG Kritische Infrastrukturen. 05.01.2026 | 4:52 min

Tausende bis Mittwoch ohne Strom

Am Mittwochmorgen waren nach Angaben des Betreibers noch rund 19.900 Haushalte und 850 Gewerbebetriebe ohne Strom. Dank Notstromaggregaten öffneten etliche Supermärkte. Auch Handys hatten vielfach wieder Netz, weil zahlreiche Mobilfunkmasten wieder in Betrieb waren.

Bei den Ermittlungen zu den Tätern gibt es noch keine Ergebnisse. Die Polizei sprach von sehr umfangreicher Tatortarbeit. Die linksextremistischen "Vulkangruppen", die sich zu dem Anschlag in einem Schreiben bekannten, sind den Ermittlern bereits länger bekannt. Sie griffen mutmaßlich schon mehrfach etwa Bahnanlagen oder das Stromnetz an.

Im Südwesten Berlins bleiben Tausende Haushalte weiter ohne Strom und Heizung. Helfer unterstützen die Betroffenen. Die Bundesanwaltschaft übernimmt die Ermittlungen zum Sabotage-Anschlag. 06.01.2026 | 1:11 min

Bundesanwaltschaft ermittelt

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Aus Sicht der obersten deutschen Strafverfolgungsbehörde besteht der Verdacht auf verfassungsfeindliche Sabotage, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Brandstiftung und Störung öffentlicher Betriebe.

