Berliner Stromausfall: Warum die Reparatur so lange dauert

Nach dem Brand an einer Kabelbrücke sind 45.000 Haushalte in Berlin ohne Strom. Warum die Reparatur bis Donnerstag dauert - und was die provisorische Lösung so schwierig macht.

Dunkler Bahnhofstunnel nach massivem Stromausfall in Berlin: Die Reparatur des Kabelschadens wird einige Tage dauern. Quelle: dpa

Am Samstagmorgen fiel in 45.000 Haushalten und 2.200 Unternehmen in Berlin der Strom aus - der Grund ist ein Brand an einer Kabelbrücke am Teltowkanal. An den meisten der betroffenen Anschlüsse fließt wohl erst am Donnerstag wieder Strom. Viele fragen sich nun: Wieso dauert die Reparatur so lange?

In Berlin müssen wegen eines großflächigen Stromausfalls immer noch Tausende ohne Strom auskommen - 45.000 Haushalte sind betroffen. Die Polizei geht von einem Brandanschlag aus. 04.01.2026 | 0:27 min

Der Schaden

Bei dem Brand am frühen Samstagmorgen wurden fünf Hochspannungskabel zerstört, zudem einige Mittelspannungskabel, wie Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey erklärte. Man brauche Plusgrade, um sie zu reparieren. Der RBB-"Abendschau" sagte sie:

Wir haben einen akuten, sehr, sehr großen Schaden. „ Franziska Giffey, Berliner Wirtschaftssenatorin

Es seien Brandsätze direkt unter den Kabeln platziert worden. "Die Kraft, mit der eine kontinuierliche Hitzeentwicklung und ein kontinuierlicher Brand erfolgt ist, war größer als die Kraft, die eine Kugelbombe hätte auslösen können", sagte die Senatorin im RBB. Und weiter: "Eine Kugelbombe hätte unseren Leitungen, so wie sie gesichert sind, nichts anhaben können."

Die Reparatur

Ein Stromnetz-Sprecher sagte der dpa, dass derzeit an zwei Stellen gearbeitet werde: Zum einen werde die beschädigte Kabelbrücke am Teltowkanal repariert, zum anderen werde an einer provisorischen Lösung für die betroffenen Haushalte gearbeitet. Aktuell gehe man davon aus, dass die provisorische Lösung schneller fertig sei.

Seit dem frühen Samstagmorgen sind Zehntausende Haushalte und Betriebe ohne Strom. Grund dafür ist ein Brand an einer Kabelbrücke. 03.01.2026 | 1:21 min

Dafür sollen zwei Leitungen, die bisher nicht miteinander verbunden waren, zusammengeführt werden. Das sei allerdings sehr kompliziert, weil hier zwei verschiedene Kabeltechnologien im Einsatz seien: Ein Kunststoffkabel trifft auf ein Ölkabel.

Für die Verbindungen der beiden Technologien brauche es speziell ausgebildete Experten, Plusgrade, eine rund 14 Meter lange, tiefe Baugrube und eine möglichst staubfreie Umgebung. Stromnetz Berlin habe viele Unterstützungsangebote bekommen, doch für diese technologische Herausforderung sei eben etwas Zeit nötig.

Ein nächtlicher mehrstündiger Stromausfall hatte bereits im September in Berlin sowohl Haushalte als auch Industrie und Nahverkehr lahmgelegt. Die Polizei vermutete einen politischen Anschlag. 09.09.2025 | 0:18 min

Die Sicherheit des Stromnetzes

Das Berliner Stromnetz hat laut Giffey eine Länge von etwa 35.000 Kilometern. 99 Prozent davon seien bereits unter der Erde. "Wir reden über ein Prozent, das noch oberirdisch verläuft. Es ist unser Ziel, auch dieses eine Prozent unter die Erde zu bringen", sagte Giffey. Man werde aber immer verletzliche Stellen im Netz haben. "Unsere Kabel sind sehr gut gesichert", sagte die Senatorin.

