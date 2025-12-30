  3. Merkliste
Eurotunnel: Zugverkehr steht still - Stromversorgung gestört

Probleme mit der Stromversorgung:Zugverkehr im Eurotunnel steht still - Ausfälle

Im Eurotunnel ist der Zugverkehr wegen Problemen mit der Stromversorgung bis auf Weiteres zum Erliegen gekommen. Der Betreiber Eurostar rät Reisenden, ihre Fahrten zu verschieben.

Passandten warten in London auf die Weiterfahrt

In London und Paris warten Tausende Reisende auf die Weiterfahrt.

30.12.2025 | 0:17 min

Das Bahnunternehmen Eurostar hat nach Problemen mit der Stromversorgung bis auf Weiteres alle Züge zwischen London, Paris, Amsterdam und Brüssel gestrichen. Der Zugverkehr zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent ist vorerst eingestellt worden.

"Es gab ein Problem mit der Stromversorgung des Ärmelkanaltunnels, woraufhin ein Shuttlezug im Tunnel anhielt", sagte eine Eurostar-Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Bis das Problem behoben sei, würden alle Fahrten von und nach London bis auf Weiteres ausgesetzt. Das Unternehmen hatte zuvor mitgeteilt, dass der Verkehr seiner Züge durch den Eurotunnel unter dem Ärmelkanal gestört sei und Reisenden daher geraten, ihre Fahrten zu verschieben. Auf seiner Webseite erklärte Eurostar:

Bitte kommen Sie nicht zum Bahnhof, wenn Sie noch keine Fahrkarte haben.

Eurostar auf seiner Webseite

Betroffenen bot das Unternehmen an, ihr Ticket kostenlos umzubuchen oder ihre Reise gegen Rückzahlung oder einen Gutschein zu stornieren. Die BBC veröffentlichte Bilder von Hunderten Menschen, die sich im Wartebereich am Bahnhof St. Pancras in London versammelt hatten und vergeblich auf ihren Zug warteten.

FILES-FRANCE-BRITAIN-TRANSPORT-EUROTUNNEL-STRIKE

Bis heute gilt er als Meisterleistung der Ingenieurskunst. Mittlerweile passieren den Tunnel unter dem Ärmelkanal Dutzende Züge und Tausende LKW täglich.

06.05.2024 | 2:04 min

Von Calais bis Folkestone durch den Eurotunnel

Eurostar betreibt Personenzüge zwischen Paris, Brüssel, Amsterdam und London. Mit dem Le-Shuttle-Autozug können Autofahrer zwischen Calais in Frankreich und Folkestone in Großbritannien durch den Eurotunnel reisen. Im vergangenen Jahr war eine Rekordzahl von 19,5 Millionen Fahrgästen mit dem Eurostar gereist und damit 850.000 mehr Passagiere als 2023.

Das Unternehmen Eurostar sieht sich allerdings mit wachsendem Wettbewerb konfrontiert: In den vergangenen Monaten hatten mehrere Unternehmen Vorhaben verkündet, die den Eurostar-Zügen Konkurrenz machen wollen. Bisher ist Eurostar das einzige Bahnunternehmen, das Züge unter dem Ärmelkanal zwischen London und dem europäischen Festland fahren lässt.

Quelle: AFP, dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress im Beitrag "Zugverkehr im Eurotunnel gestört" am 30.12.2025 um 15 Uhr.
