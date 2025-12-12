Es ist ein vorweihnachtliches Geschenk für die Ahrtal-Bewohner: Die Ahrtalbahnstrecke, die durch die Flut im Juli 2021 in großen Teilen zerstört worden war, ist wieder komplett.

Für die Deutsche Bahn ist dieser Tag ein Riesenerfolg. Sie hat bewiesen, dass sie auch pünktlich sein kann. Bis zum Jahresende 2025, so hatte sie versprochen, werde der völlig zerstörte Streckenabschnitt zwischen Walporzheim und Ahrbrück wieder aufgebaut.

Und sie hat Wort gehalten. Heute ist die offizielle Eröffnung - ab Sonntag beginnt der planmäßige Betrieb. Etwas mehr als zwei Jahre haben die Bauarbeiten gedauert - ein Aufbau im Rekordtempo angesichts der riesigen Herausforderungen.

Ein paar Zahlen: 15 Brücken wurden neu gebaut, weitere sieben saniert, 36.000 Meter Schienen wurden neu verlegt, alle zehn Stationen saniert oder neu gebaut. Die Strecke wurde außerdem elektrifiziert, dafür mussten fünf Tunnel erweitert werden.

Bahnhof von Dernau in Ortsmitte verlegt

Für die, die im Ahrtal leben und für die, die dorthin wollen, ist die Wiedereröffnung ein Meilenstein beim Wiederaufbau.

"Das ist unheimlich wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, für die Mobilität, aber auch für den Tourismus", sagt David Fuhrmann, Ortsbürgermeister von Dernau. "Man kann es gar nicht so realisieren", sagt er.

Die Bahn ist viereinhalb Jahre nicht gefahren und jetzt fährt sie wieder. Das ist einfach emotional. „ David Fuhrmann, Ortsbürgermeister Dernau

Der Bahnhof von Dernau ist im Zuge des Wiederaufbaus in die Ortsmitte verlegt worden. Auch wenn das nicht allen Anwohnern gefällt, für David Fuhrmann war das die richtige Entscheidung: "Wir schaffen hier jetzt ein Zentrum (…) mit einer renovierten Genossenschaftsgaststätte, mit der Vinothek (…) einen tollen Ortskern."

Touristen kommen zurück ins Ahrtal

Und ein schöner Ortskern gefällt nicht nur den Anwohnern, sondern zieht auch Touristen an. Das Ahrtal ist eine Urlaubsregion, der Tourismus ist der große Wirtschaftsfaktor.

Nach der Flutkatastrophe kommen die Gäste wieder. Rund 6.700 Betten stehen derzeit zur Verfügung - fast so viele wie vor der Flut. Immer mehr Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen öffnen wieder.

Lukas Sermann ist erleichtert, dass die Ahrtalbahn jetzt wieder fährt. Er ist Winzer in Altenahr, in seinem Weingut betreibt er auch ein Restaurant, er ist auf Touristen angewiesen. Und die nehmen eben gerne auch mal den Zug. "Die Besucher geben uns schon immer wieder auch das Feedback, dass das mit dem Schienenersatzverkehr alles ganz nett ist, aber nicht das bevorzugte Reisemittel ist."

Da ist der Zug einfach besser. „ Lukas Sermann, Winzer

Das gelte auch für die Bewohner, für Schüler und Pendler.

Bürgermeister: "Es ist ein Marathon"

Dass es so schnell ging beim Wiederaufbau der Bahnstrecke liegt auch daran, dass der Bund Planungserleichterungen und Beschleunigungen gewährt hat, die es im normalen Bau- und Planungsrecht nicht gibt. An sieben Tagen die Woche wurde an der Baustelle rund um die Uhr gearbeitet.

So etwas ist nicht überall möglich. Der Wiederaufbau im Ahrtal ist noch nicht abgeschlossen. "Die Nerven liegen teilweise blank", sagt Ortsbürgermeister David Fuhrmann. "Seit viereinhalb Jahren geht es immer weiter. Es ist ein Marathon." Und dennoch bleibt er positiv:

Wir wollen unser Ahrtal wieder schön machen … es ist ein stetiger Fortschritt. „ David Fuhrmann, Ortsbürgermeister Dernau

Ein Fortschritt, zu dem jetzt auch die Ahrtalbahn beiträgt.

