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Nachrichten aus Rheinland-Pfalz

Nachrichten aus Rheinland-Pfalz

  1. Landtagswahl in Rheinland-Pfalz
    Liveblog

    Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:Schnieder und Schweitzer kämpfen ums Ministerpräsidentenamt

  2. Bürger gehen in ein Wahllokal zur Abgabe ihrer Stimmen

    Enges Rennen erwartet:Rheinland-Pfalz-Wahl: Jeder Zweite hat bis zum Mittag gewählt

    mit Video0:15
  3. Archiv: Der Landtag in Mainz, Rheinland-Pfalz
    FAQ

    Parteien, Kandidaten, Umfragen:Das sollten Sie zur Wahl in Rheinland-Pfalz wissen

    von Freya Sommer
    mit Video2:05
  4. Trier: Wahlbeisitzerin Simone Streit befestigt am Morgen ein Hinweisschild zum Wahlraum. In Rheinland-Pfalz ist heute Landtagswahl.

    Knappes Rennen zwischen SPD und CDU:Rheinland-Pfalz wählt neuen Landtag

    Video0:15
  5. Die Spitzenkandidaten Alexander Schweitzer (SPD) und Gordon Schnieder (CDU) diskutieren bei einer Runde der Allgemeinen Zeitung im Bürgerhaus Lerchenberg in Mainz. vor Publikum!

    Enges Rennen erwartet:Spannung bis zum Schluss: Rheinland-Pfalz wählt

    von Julia Schröter
    mit Video0:15
  6. Shakuntala Banerjee

    Nachrichten | heute:"Das wäre ein schlechtes Zeichen für die SPD"

    Video1:30
  7. Finanzminister Lars Klingbeil (links) und Bundeskanzler Friedrich Merz am 18. April 2026 im deutschen Bundestag.
    Analyse

    Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:Einer muss verlieren: Was die Wahl für Berlin bedeutet

    von Diana Zimmermann
    mit Video3:42
  8. 20.03.2026, Rheinland-Pfalz, Bad Dürkheim: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht in der Salierhalle beim Abschluss des Landtagswahlkampfs der CDU für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

    Nachrichten | heute journal:Wahlkrimi in Rheinland-Pfalz

    von Anna Duda/Marion Geiger
    Video2:31
  9. Stefan Leifert präsentiert das ZDF-Politbarometer

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Das wird ein spannendes Rennen"

    Video2:11
  10. Die beiden Spitzenkandidaten bei der kommenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer (SPD) und Gordon Schnieder (CDU).

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Wahlkampfabschluss in Rheinland-Pfalz

    von M. Geiger / A. Duda
    Video2:34
  11. 13.03.2026, Rheinland-Pfalz, Mainz: Blick auf den Rednerpult mit dem Schriftzug Landtag Rheinland-Pfalz und das Landeswappen im Plenarsaal.

    Rennen zwischen CDU und SPD:Endspurt beim Wahlkampf in Rheinland-Pfalz

    Video2:30
  12. Karte mit den Wahlkreisen in Rheinland-Pfalz, dahinter der Landtag in Mainz, daneben eine Flagge des Bundeslandes
    Grafiken

    Landtagswahl in Karten:Rheinland-Pfalz: Ergebnisse aus den Wahlkreisen

    von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz
    mit Video0:29
  13. hju ausblick

    Nachrichten | heute journal update:Der Ausblick: Was am Freitag wichtig wird

    Video0:39
  14. 23.02.2026, Rheinland-Pfalz, Mainz: Vorbeifahrende Fahrzeuge erzeugen auf der Rheinallee Lichtstreifen vor den Wahlplakaten von Gordon Schnieder (l-r, CDU), CDU-Landeschef und Spitzenkandidat seiner Partei, mit Isabell Rahms (CDU), Landtagskandidatin ihrer Partei für Mainz zur anstehenden Landtagswahl, und Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Spitzenkandidat der SPD.
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Enges Rennen in Rheinland-Pfalz: CDU knapp vor der SPD

    mit Video2:34
  15. Kinder in einer Grundschule

    Nachrichten | heute journal:Wahl in Rheinland-Pfalz: Bildung im Fokus

    von Christopher Heinze
    Video2:53
  16. Das Landeswappen von Rheinland-Pfalz im Plenarsaal in Mainz

    Programme zur Landtagswahl am 22. März:Welche Parteien in Rheinland-Pfalz zur Wahl stehen

    von Michael Kniess
    mit Video31:29
  17. Ein großer SPD Schriftzug

    Nachrichten | heute journal:SPD auf der Suche nach politischer Akzeptanz

    von Andreas Huppert
    Video2:30
  18. 23.02.2026, Rheinland-Pfalz, Mainz: Vorbeifahrende Fahrzeuge erzeugen auf der Rheinallee Lichtstreifen vor den Wahlplakaten von Gordon Schnieder (l-r, CDU), CDU-Landeschef und Spitzenkandidat seiner Partei, mit Isabell Rahms (CDU), Landtagskandidatin ihrer Partei für Mainz zur anstehenden Landtagswahl, und Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Spitzenkandidat der SPD.

    Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:Denkbar knapp: Nächstes Kopf-an-Kopf-Rennen bahnt sich an

    von Julia Schröter
    mit Video1:40
  19. Politiker

    Politik | Länderspiegel:Wahlendspurt Rheinland-Pfalz

    von Julia Schröter
    Video4:10
  20. Bushaltestelle auf dem Land

    Politik | Länderspiegel:Abgehängt im ländlichen Raum?

    von Anselm Stern
    Video4:31
  21. Blick auf den rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz

    Landtagswahl am 22. März:Die Spitzenkandidaten zur Wahl in Rheinland-Pfalz

    von Marion Geiger
    mit Video2:42
  22. 23.02.2026, Rheinland-Pfalz, Mainz: Vorbeifahrende Fahrzeuge erzeugen auf der Rheinallee Lichtstreifen vor den Wahlplakaten von Gordon Schnieder (l-r, CDU), CDU-Landeschef und Spitzenkandidat seiner Partei, mit Isabell Rahms (CDU), Landtagskandidatin ihrer Partei für Mainz zur anstehenden Landtagswahl, und Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Spitzenkandidat der SPD.
    Interview

    Politikwissenschaftler von Lucke:Rheinland-Pfalz-Wahl für SPD "ungemein entscheidend"

    mit Video18:45
  23. Studiogespräch: Rheinland-Pfalz: "Die Anspannung wächst"

    Nachrichten | heute journal:Rheinland-Pfalz: "Die Anspannung wächst"

    Video2:26
  24. ZDF-Politbarometer Extra für Rheinland-Pfalz

    Nachrichten | heute journal:ZDF-Politbarometer Extra für Rheinland-Pfalz

    Video2:29
Blick auf den Landtag von Rheinland-Pfalz
Thema

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

  1. Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke

    Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:"30 Prozent der Wähler sind unentschieden"

    Video18:45
  2. ZDF-Reporterin Christel Haas im ZDFheute live-Studio

    Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:“Alexander Schweitzer hat viel zu verlieren”

    Video6:42
  3. ZDF-Politbarometer: Rennen in Rheinland-Pfalz

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:ZDF-Politbarometer: Landtagswahl in RLP

    von Stefan Leifert
    Video1:37
  4. ZDF-Politbarometer: Rennen in Rheinland-Pfalz

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Enges Rennen in Rheinland-Pfalz

    von Christopher Heinze
    Video1:32
  5. ZDF-Politbarometer: Rennen in Rheinland-Pfalz

    Nachrichten | heute:ZDF-Politbarometer: Rennen in Rheinland-Pfalz

    von Christopher Heinze
    Video1:32
  6. Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

    Nachrichten | heute - in Deutschland:CDU liegt in Umfragen vorn

    von Christopher Heinze
    Video1:40
  7. Wahlplakate für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im März 2026 sind auf dem Friedrich-Ebert-Ring in der Innenstadt zu sehen.
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Knapper Vorsprung der CDU vor der SPD in Rheinland-Pfalz

    mit Video1:32
  8. Ausblick für Freitag

    Nachrichten | heute journal update:Der Ausblick: Was am Freitag wichtig wird

    Video0:51
  9. Standbild aus dem Film: Abgehängt auf dem Land

    Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:Arzt, Bus, Kneipe: Abgehängt auf dem Land?

    von Anselm Stern
    mit Video9:36
  10. Archiv: Alarmsirene auf dem Dach eines Krankenhauses bei Köln
    FAQ

    In mehreren Bundesländern:Was Sie zum Warntag wissen müssen

    mit Video0:17
  11. Mann am Tresen einer Dorfkneipe

    Politik | Länderspiegel:Arzt, Bus, Kneipe - abgehängt auf dem Land?

    von Anselm Stern
    Video9:36
  12. Alexander Schweitzer (l) und Gordon Schnieder geben sich vor einem TV-Duell die Hände

    Vor Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:So haben sich Schweitzer und Schnieder im TV-Duell geschlagen

    von Christopher Heinze
    mit Video2:30
  13. Ein leuchtendes Objekt ist am Abend am Himmel über Solingen zu sehen.
    FAQ

    Astronomin erklärt:Asteroid, Meteor, Meteorit: Wann werden sie gefährlich?

    mit Video11:42
  14. Ein Schaltgespräch mit ZDF-Reporter Christopher Heinze.

    Meteoriten-Einschlag in Koblenz:"Fußballgroßes Loch im Dach"

    Video3:50
  15. Ein Schaltgespräch mit der stellvertrenden Leiterin am Haus der Astronomie Heidelberg, Carolin Liefke.

    Meteoriten-Einschlag in Koblenz:Meteorit "ungefähr 4,5 Millionen Jahre alt"

    Video11:42
  16. Ein leuchtendes Objekt ist am Abend am Himmel über Solingen zu sehen.

    Aufregung in Westdeutschland:Meteorit schlägt in Dach ein - Lichtschweif sorgt für Notrufe

    mit Video0:24
  17. Ein leuchtendes Objekt ist am Abend am Himmel über Solingen zu sehen.

    Rheinland-Pfalz:Teile eines Meteoriten beschädigen Häuser

    Video0:24
  18. Unterricht an der Grundschule

    Landtagswahl Rheinland-Pfalz:Wahlkampf um die Zukunft der Bildung

    von Kai Remen
    mit Video2:00
  19. Schulkind bei Gleichgewichtsübungen

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Bildung als Wahlkampfthema in Rheinland-Pfalz

    von Kai Remen
    Video2:00
  20. Der Zug symbolisiert das Thema Verkehr. Eine Lehrerin an der Tafel symbolisiert das Thema Bildung. Der Schriftzug vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge symbolisiert das Thema Zuwanderung.
    Einfache News

    Landtags-Wahlen einfach erklärt:Die wichtigsten Themen in Rheinland-Pfalz

  21. Die Spitzen-Kandidaten in Rheinland-Pfalz
    Einfache News

    Landtags-Wahlen einfach erklärt:Das sind die Spitzen-Kandidaten in Rheinland-Pfalz

  22. Das Wappen des Bundeslandes Baden-Württemberg
    Einfache News

    Landtags-Wahlen einfach erklärt:Die wichtigsten Begriffe zur Wahl

  23. Hammer der Woche aus Kyll - Bahnübergänge

    Politik | Länderspiegel:Hammer der Woche aus Kyll

    von Markus Bonkowski und Ludwig Klug
    Video2:46
  24. Symbolfoto: Zeitumstellung
    Bilderserie

    Sommerzeit, Schufa-Auskunft und Wahlen:Was sich im März ändert

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