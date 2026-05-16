Kleinflugzeug bei Mannheim in Wohngebiet abgestürzt: Zwei Tote

In einem Wohngebiet in Limburgerhof südlich von Mannheim ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zwei Insassen sind dabei ums Leben gekommen.

Ein Trümmerteil des abgestürzten Flugzeugs in Limburgerhof liegt auf dem Boden. Quelle: Crash24

Bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet in Limburgerhof südlich von Mannheim sind zwei Insassen ums Leben gekommen. Hinweise auf verletzte Anwohner gebe es aktuell nicht, teilte die Polizei mit. Details zur Identität der Toten gab die Polizei nicht bekannt.

Das Kleinflugzeug sei gegen 11:30 Uhr auf einem Grundstück am Ortsrand abgestürzt. "Im größeren Umkreis der Absturzstelle liegen zahlreiche Trümmerteile verteilt", schrieb die Polizei. Die Absturzstelle sei weiträumig abgesperrt.

Anlaufstelle für Anwohner eingerichtet

Für Anwohner wurde demnach eine Anlaufstelle eingerichtet. Die Kriminalpolizei ermittle zur Absturzursache. Auch ein Polizeihubschrauber sei vor Ort, um Luftbilder von der Absturzstelle anzufertigen, hieß es.

Limburgerhof ist eine verbandsfreie Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis im Süden von Rheinland-Pfalz. Der Ort hat rund 11.600 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Chemiekonzern BASF hat dort ein Agrarzentrum, das den Ort auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat.

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Quelle: dpa