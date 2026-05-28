Mordanklage nach Angriff auf Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz

Der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter vor rund vier Monaten in Rheinland-Pfalz hatte viele schockiert. Nun ist der 26-jährige Verdächtige wegen Mordes angeklagt worden.

Landstuhl: Blumen und Kerzen wurden am Bahnsteig nach dem Tod eines Zugbegleiters abgelegt. Quelle: dpa

Rund vier Monate nach der tödlichen Attacke auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz hat die Staatsanwaltschaft einen 26-Jährigen wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen angeklagt. Ihm werde vorgeworfen, den Mann am 2. Februar in einem Regionalexpress angegriffen und tödlich verletzt zu haben, teilte die Anklagebehörde in Zweibrücken mit.

26-Jähriger bestreitet Tötungsabsicht

Der Beschuldigte soll den Zugbegleiter nach einer Fahrtkartenkontrolle am 2. Februar bei Landstuhl mehrere kräftige Faustschläge gegen den Kopf versetzt haben, als dieser ihn der Bahn verwies.

Nach den durchgeführten Ermittlungen handelte der Angeschuldigte aus Verärgerung über eine alltägliche Ticketkontrolle. „ Staatsanwaltschaft Zweibrücken

Der Beschuldigte habe das Tatgeschehen bei Vernehmungen und gegenüber einem forensisch-psychologischen Gutachter objektiv eingeräumt, einen Tötungsvorsatz jedoch bestritten und sich teils auf Erinnerungslücken berufen. Das Landgericht Zweibrücken muss nun über die Eröffnung des Prozesses entscheiden.

Der Zugbegleiter Serkan C. wurde bei dem Angriff tödlich verletzt. Der Vorfall erschütterte das Land, eine Debatte über die Sicherheit von Zugpersonal entbrannte. 04.02.2026 | 1:45 min

Bundesweit Entsetzen über Tat

Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus und trat eine Debatte über die Sicherheit des Zugpersonals los. Die Deutsche Bahn hielt einen "Sicherheitsgipfel" mit Gewerkschaftern sowie Vertretern aus Politik und Behörden ab.

Beschlossen wurden unter anderem die Einstellung von 200 zusätzlichen Kräften bei der DB Sicherheit, eine Verbesserung der Ausrüstung der Mitarbeiter sowie mehr Kooperation mit der Bundespolizei.

Aufgrund von Angriffen gegen Bahnmitarbeitende und daraus resultierender Unsicherheit sollen zukünftig Bodycams helfen. Für ihren Einsatz gibt es aktuell verpflichtende Schulungen, das Tragen ist dann freiwillig. 27.05.2026 | 1:50 min

Die Attacke ereignete sich während der Fahrt eines Regionalzugs bei Landstuhl in Rheinland-Pfalz. Laut Staatsanwaltschaft kontrollierte der Zugbegleiter den 26-Jährigen. Da dieser keinen Fahrschein hatte, forderte er ihn zur Vorlage seines Ausweises auf. Als der Angeklagte dies nicht tat, verwies er ihn des Zuges.

Daraufhin versetzte dieser dem Bahnmitarbeiter mehrere Faustschläge gegen Kopf und Schläfen. Dieser stürzte bewusstlos zu Boden. Der Zugbegleiter starb am 4. Februar an einer Hirnblutung.