  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Kriminalität

Angriff in Regionalexpress: Zugbegleiter stirbt

Attacke in Rheinland-Pfalz:Zugbegleiter stirbt nach Angriff in Regionalexpress

|

Bei einer Fahrkartenkontrolle wurde ein Zugbegleiter attackiert: Jetzt ist der 36-jährige Mann gestorben.

Ein Regionalexpress der DB Regio

Regionalexpress der Deutsche Bahn (Symbolbild)

Quelle: dpa

Nach dem Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz ist der Mann nach Angaben der Deutschen Bahn an seinen Verletzungen gestorben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein 26-Jähriger den 36 Jahre alten Bahnmitarbeiter am Montagabend in einem Regionalexpress angegriffen.

Eine Bahn der Deutschen Bahn fährt aus einem Bahnhof heraus.

Bei der Deutschen Bahn sind zwischen Januar und Oktober 2025 jeden Tag fünf Mitarbeiter angegriffen worden. In dieser Zeit wurden 2.987 Mitarbeiter Opfer von Körperverletzung oder Bedrohung.

04.01.2026 | 0:22 min

Schwarzfahrer verletzt Bahnmitarbeiter lebensgefährlich

Da der 26-Jährige keinen Fahrschein vorzeigen konnte, sollte er des Zuges verwiesen werden - daraufhin kam es laut Polizei zum Angriff. Der Zugbegleiter wurde durch Faustschläge gegen den Kopf schwer verletzt. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Zweibrücken mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei somit keine Waffe zum Einsatz gekommen.

Der Zugbegleiter wurde demnach vor Ort reanimiert. Fahrgäste leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Polizei. Der verletzte Bahnmitarbeiter wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Landespolizei des Saarlandes und der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen fest. Die Kriminaldirektion Kaiserslautern ermittelt zu den Hintergründen des Geschehens und zum Tatablauf.

Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen Griechen ohne Wohnsitz in Deutschland, sagte eine Polizeisprecherin. Der 26-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Zum genauen Tathergang lagen zunächst keine näheren Angaben vor. "Zur Tatwaffe oder möglichen Tatwerkzeugen können wir nichts sagen", sagte die Sprecherin.

DB-Chefin: Schwarzer Tag

Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, schrieb in einem Beitrag auf der Plattform Linkedin, der Tod des Mitarbeiters mache sie "fassungslos und traurig".

Wir alle bei der Deutschen Bahn verurteilen diesen schrecklichen Gewaltexzess und den völlig sinnlosen Tod des Kollegen aufs Schärfste.

Evelyn Palla, Bahnchefin

"Wir alle müssen uns die Frage stellen, warum es immer wieder zu solchen Gewaltausbrüchen kommt." Es sei ein schwarzer Tag für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, ihr tiefes Mitgefühl gelte seinen Angehörigen, Freunden und Kollegen.

Gewerkschaft ruft zu Schweigeminute auf

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat zu einer Schweigeminute aufgerufen. "Wir sind erschüttert und trauern um unseren Kollegen", teilte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert. Die Schweigeminute soll heute um 15.00 Uhr stattfinden.

Heute steht die Eisenbahnerfamilie still.

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)

"Ab morgen erhöhen wir nochmal den Druck", schrieb die Gewerkschaft weiter. "Dieser brutale Überfall muss jetzt ein Umdenken einleiten." Die Politik müsse Maßnahmen für mehr Sicherheit ergreifen.

Feuerwehrmann Adrian sitzt in Feuerwehrmontur auf dem Bordstein, im Hintergrund ein Feuerwehrauto.

Helfer werden immer häufiger zur Zielscheibe und sind dadurch schneller am Ende ihrer Kräfte.

27.08.2024 | 28:30 min
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtet ZDF heuteXpress in Kürze.
Thema
Deutsche Bahn

Mehr aktuelle Nachrichten

  1. Bayern, Landshut: Eishockey, Frauen: Deutschland-Cup Frauen, Deutschland - Frankreich, 1. Spieltag. Die deutsche Torhüterin Sandra Abstreiter jubelt über den Sieg nach Verlängerung.

    Olympia-Auftakt am Donnerstag:Deutsche Eishockey-Frauen selbstbewusst wie nie

    von Bernd Schwickerath
    mit Video5:36
  2. Justice Department Jeffrey Epstein
    Exklusiv

    E-Mails, Chatverläufe, Kontoauszüge:Deutscher KI-Forscher machte dank Epstein Karriere

    von Jonas Halbe, Daniel Laufer
    mit Video1:20
  3. Ein Regionalexpress der DB Regio

    Attacke in Rheinland-Pfalz:Zugbegleiter stirbt nach Angriff in Regionalexpress

  4. Björn Höcke, AfD-Fraktionschef, im Plenarsaal während der Sondersitzung des Thüringer Landtags, aufgenommen am 16.01.2026

    Misstrauensvotum in Thüringen:Wie Björn Höcke durch Verlieren gewinnen will

    von Daniela Sonntag
    mit Video2:36
  5. UAE president meets US, Russian and Ukrainian delegations in Abu Dhabi

    Experte Mölling zu Abu Dhabi:Ukraine-Gespräche: "Nicht wahnsinnig viel" zu erwarten

    mit Video4:47
  6. Terminvergabe mit Terminzettel und Überweisungsschein

    Über einen Monat:Gesetzlich Versicherte warten immer länger auf Facharzttermine

    mit Video0:20
  7. Ein Wohnhaus, das am 03.02.2026 in Kiew nach einem Luftangriff beschädigt wurde.

    Gespräche in Abu Dhabi:Trotz massiver Angriffe wollen Ukraine und Russland verhandeln

    mit Video2:12
  8. Shakuntala Banerjee
    Update

    Update am Morgen:Die Trump-Methode: Zwischen Glamour, Show und Machtspielen

    von Shakuntala Banerjee
  9. Rettungskräfte räumen am 21.11.2025 die Trümmer eines Wohnhauses in Ternopil weg, das bei einem russischen Angriff schwer beschädigt wurde.
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  10. Russische Polizisten nehmen Demonstrant fest

    Human Rights Watch Report 2026:Menschenrechte in Gefahr: "Das ist eine neue Qualität"

    von Dorthe Ferber
    mit Video2:37
  11. Der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" im Arabischen Meer.

    Vor Gesprächen am Freitag:US-Militär schießt iranische Drohne ab

    mit Video0:22
  12. Der russische Präsident Wladimir Putin im Porträt.
    Interview

    Sicherheitsexperte zum Kreml-Kurs:Lange: "Putins Krieg funktioniert nicht"

    mit Video4:00
  13. Melinda French Gates spricht am 22. Juni 2023 im Rahmen des Gipfeltreffens zum neuen globalen Finanzierungsabkommen im Palais Brognart in Paris.

    "Schmerzhafte Zeiten in meiner Ehe":Melinda Gates reagiert auf neue Epstein-Dokumente

    Laura Marie Mertes, Washington D.C.
    mit Video9:26