Angriff in Regionalexpress: Zugbegleiter stirbt

Attacke in Rheinland-Pfalz:Zugbegleiter stirbt nach Angriff in Regionalexpress
Bei einer Fahrkartenkontrolle wurde ein Zugbegleiter attackiert: Jetzt ist der 36-jährige Mann gestorben.
Nach dem Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz ist der Mann nach Angaben der Deutschen Bahn an seinen Verletzungen gestorben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein 26-Jähriger den 36 Jahre alten Bahnmitarbeiter am Montagabend in einem Regionalexpress angegriffen.
Schwarzfahrer verletzt Bahnmitarbeiter lebensgefährlich
Da der 26-Jährige keinen Fahrschein vorzeigen konnte, sollte er des Zuges verwiesen werden - daraufhin kam es laut Polizei zum Angriff. Der Zugbegleiter wurde durch Faustschläge gegen den Kopf schwer verletzt. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Zweibrücken mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei somit keine Waffe zum Einsatz gekommen.
Der Zugbegleiter wurde demnach vor Ort reanimiert. Fahrgäste leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Polizei. Der verletzte Bahnmitarbeiter wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Landespolizei des Saarlandes und der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen fest. Die Kriminaldirektion Kaiserslautern ermittelt zu den Hintergründen des Geschehens und zum Tatablauf.
Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen Griechen ohne Wohnsitz in Deutschland, sagte eine Polizeisprecherin. Der 26-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Zum genauen Tathergang lagen zunächst keine näheren Angaben vor. "Zur Tatwaffe oder möglichen Tatwerkzeugen können wir nichts sagen", sagte die Sprecherin.
DB-Chefin: Schwarzer Tag
Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, schrieb in einem Beitrag auf der Plattform Linkedin, der Tod des Mitarbeiters mache sie "fassungslos und traurig".
"Wir alle müssen uns die Frage stellen, warum es immer wieder zu solchen Gewaltausbrüchen kommt." Es sei ein schwarzer Tag für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, ihr tiefes Mitgefühl gelte seinen Angehörigen, Freunden und Kollegen.
Gewerkschaft ruft zu Schweigeminute auf
Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat zu einer Schweigeminute aufgerufen. "Wir sind erschüttert und trauern um unseren Kollegen", teilte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert. Die Schweigeminute soll heute um 15.00 Uhr stattfinden.
"Ab morgen erhöhen wir nochmal den Druck", schrieb die Gewerkschaft weiter. "Dieser brutale Überfall muss jetzt ein Umdenken einleiten." Die Politik müsse Maßnahmen für mehr Sicherheit ergreifen.
