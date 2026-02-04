Ukraine-Gespräche: Trump ruft Putin zu Beendigung des Krieges auf

In Abu Dhabi wollen die Ukraine und Russland erneut über einen möglichen Frieden verhandeln. US-Präsident Trump scheint mehr Tempo zu wollen - und stellt eine Forderung an Putin.

Trump zu Putin: "Ich will, dass er den Krieg beendet"

Vor dem zweiten Verhandlungstreffen in Abu Dhabi hat Russland schwere Luftangriffe auf Kiew geflogen - und damit die von den USA vermittelte Feuerpause verletzt, so Selenskyi. 04.02.2026 | 2:09 min

Vor der zweiten Verhandlungsrunde zwischen Moskau und Kiew in Abu Dhabi hat US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Beendigung des Krieges in der Ukraine aufgerufen.

Ich will, dass er den Krieg beendet. „ Donald Trump, US-Präsident

Zugleich äußerte sich Trump anerkennend über Putin. Der Kreml-Chef habe "sein Wort gehalten", indem er die Angriffe auf Kiew und andere ukrainische Städte für den vereinbarten Zeitraum ausgesetzt habe. Eine Woche sei "viel", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus und fügte hinzu: "Wir nehmen alles, denn es ist dort wirklich sehr, sehr kalt."

In der Nacht zu Dienstag führte Russland nach einer kurzzeitigen Feuerpause wieder schwere Luftangriffe auf Kiew, Charkiw und andere ukrainische Städte durch. Erneut saßen Millionen Menschen bei strengem Frost ohne Strom und Heizung da. "Die kältesten Wintertage auszunutzen, um die Bevölkerung zu terrorisieren, ist Russland wichtiger als Diplomatie", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Verhandlungsrunde zwischen Russland und Ukraine in Abu Dhabi

Am Mittwoch wollen Unterhändler aus Kiew und Moskau in Abu Dhabi zu weiteren direkten Gesprächen über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges zusammenkommen. Die für zwei Tage angesetzten Verhandlungen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate werden von den USA vermittelt.

Eine erste trilaterale Gesprächsrunde, um Möglichkeiten für ein Ende der Kämpfe auszuloten, hatte Mitte Januar stattgefunden. Ein Termin am vergangenen Sonntag wurde verschoben.

Beide Seiten sind sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen inzwischen in mehreren Punkten einig. Hauptstreitpunkt bei den Verhandlungen bleibt jedoch die Forderung Moskaus nach einem Rückzug der Ukraine aus der Region Donezk, der von Kiew entschieden abgelehnt wird. Die wichtige Industrieregion gehört zur Ukraine, ist aber teilweise von russischen Truppen besetzt.

