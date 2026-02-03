Moskau attackiert Ukraines Energieinfrastruktur vor Gesprächen

Noch in dieser Woche wollen Moskau und Kiew die Verhandlungen über ein Kriegsende fortsetzen. Kurz davor überzog Russland die Ukraine bei eisigen Temperaturen erneut mit Angriffen.

Vor den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine ist Kiew erneut Ziel von Angriffen geworden. Neben mehreren Wohngebäuden sollen auch zwei Wärmekraftwerke angegriffen worden sein. 03.02.2026 | 1:42 min

Vor einer neuen Verhandlungsrunde für ein Ende des Ukraine-Kriegs hat Russland seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine fortgesetzt. Russland ziehe es vor, die kältesten Tage des Winters auszunutzen, um Menschen zu terrorisieren, statt sich der Diplomatie zuzuwenden, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Medien.

Ihm zufolge wurden neun Menschen bei den Attacken verletzt. Russland habe gezielt Energieobjekte angegriffen. Selenskyj sprach von einer Rekordzahl eingesetzter ballistischer Raketen. Moskaus Militär habe mehr als 70 Raketen verschiedener Typen und Marschflugkörper sowie 450 Kampfdrohnen eingesetzt.

Ukraines Energieminister: "Versuch eines winterlichen Völkermords"

Die Attacken trafen demnach die nordostukrainischen Regionen Charkiw und Sumy, die Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung sowie die Regionen Dnipropetrowsk im Südosten, Odessa im Süden und Winnyzja im Westen. Die Reparaturarbeiten laufen den Angaben nach.

Russland hat nach einer Feuerpause erneut die Ukraine angegriffen. Die Pause sei genutzt worden, um Munition und Raketen in Stellung zu bringen, berichtet Henner Hebestreit. 03.02.2026 | 0:54 min

Energieminister Denys Schmyhal schrieb bei Telegram vom "Versuch eines winterlichen Völkermords". Es habe sich ausschließlich um zivile Ziele gehandelt. Hunderttausende Familien, darunter Kinder, seien gezielt ohne Heizung in strengster winterlicher Kälte zurückgelassen worden. In der Ukraine ist es derzeit extrem kalt, teilweise gibt es zweistellige Minusgrade.

Bericht: Luftalarm während Rutte-Besuch in Kiew

Derweil kam Nato-Generalsekretär Mark Rutte als Zeichen der anhaltenden Unterstützung in die Ukraine. Beim Besuch im ukrainischen Parlament sagte Rutte: "Ich weiß, dass der Winter kalt ist, aber der Frühling wird kommen."

Wie die Nachrichtenagentur AFP meldete, wurde während des Besuchs für die ukrainische Hauptstadt Luftalarm wegen eines möglichen russischen Raketenangriffs ausgelöst. Während die Sirenen heulten, warnte die Armee vor der Gefahr einer ballistischen Rakete.

In der Ukraine ist es zuletzt zu massiven Stromausfällen gekommen. Auch in der Hauptstadt Kiew erleben sie damit, was die Menschen in den Frontgebieten schon lange mitmachen. 31.01.2026 | 2:33 min

Kiews Bürgermeister: Wärmeversorgung in Hunderten Häusern ausgefallen

Der Versorger DTEK sprach vom stärksten Angriff gegen die Energiewirtschaft seit Jahresbeginn. Unter Beschuss gerieten demnach Anlagen zur Stromerzeugung und Stromverteilung. In Kiew, Charkiw und Dnipro wurden Heiz- und Wärmekraftwerke getroffen.

In der Hauptstadt waren nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko nach Angriffen auf die Infrastruktur am Morgen zwei Stadtteile überwiegend ohne Heizung. In 1.170 Häusern sei die Wärmeversorgung ausgefallen, teilte er mit. Außerdem gebe es Schäden an Wohnhäusern und mehrere Brände.

Russland bestätigt Angriff auf Energieanlagen

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte einen massiven Angriff in der Nacht. Er habe sich gegen Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes gerichtet und gegen Energieanlagen, die dafür genutzt würden. Er sei eine Reaktion auf ukrainische Attacken auf zivile Objekte in Russland, hieß es. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Eigentlich wollten die Ukraine und Russland in Abu Dhabi bilateral über ein Ende des Krieges verhandeln. Dann hatte Präsident Selenskyj ein trilaterales Treffen mit den USA angekündigt. 01.02.2026 | 0:20 min

Die Angriffe kamen kurz vor einer neuen geplanten Verhandlungsrunde über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Nach Angaben aus Moskau und Kiew sollen am Mittwoch und Donnerstag direkte Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern unter Vermittlung der USA fortgesetzt werden. Das trilaterale Format hatte vor gut eineinhalb Wochen in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen.

