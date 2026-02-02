Die Menschen in Kiew trotzen Putins Kälteterror - und feiern

In Kiew sind nach gezielten Attacken Russlands zahlreiche Wohnungen ohne Heizungen, Strom, Wasser. Doch der Überlebenswille der Menschen ist ungebrochen.

Party auf dem Eis: Wie sie in Kiew Putins Kälteterror trotzen

Das bunte Partyvolk hat sich von den Warnungen der Stadtverwaltung nicht abschrecken lassen und feiert auf dem Eis. Quelle: AFP

Für die Menschen in Kiew sind es eiskalte Wintertage: In vielen Wohnungen sind Heizung, Strom und Wasser ausgefallen - direkte Folgen von Russlands massiven Angriffen auf die Energieinfrastruktur.

Am Wochenende blieb auch noch die U-Bahn stehen, so etwas kommt hier selten vor, wenn nicht gerade russische Raketen oder Drohnen die Stadt unter Feuer nehmen.

In der Ukraine ist es zu massiven Stromausfällen gekommen. Auch in der Haupstadt Kiew erleben sie damit, was die Menschen in den Frontgebieten schon lange mitmachen. 31.01.2026 | 2:33 min

Hunderte feiern auf zugefrorenem Kiewer Meer

Und trotzdem: Der Überlebenswille der Menschen ist ungebrochen. Auch an diesem Wochenende feierten wieder Hunderte auf dem zugefrorenen Kiewer Meer eine trotzige Party: DJs legten auf, es wurde ausgelassen getanzt - die Gefahr russischer Drohnenangriffe auf die Eisparty mutig ignoriert, wie schon in der Vorwoche. Jewgeniy Parkhomenko sagt:

Das ist Teil unserer Unbeugsamkeit, Teil unserer DNA- wir wissen, dass um uns herum alles sehr schwierig ist, aber aus solchen Veranstaltungen schöpfen wir Kraft, um durchzuhalten. „ Jewgeniy Parkhomenko, Organisator

Er hat das Fest binnen weniger Tage auf die Beine gestellt und ist selbst überrascht, wie viele Menschen gekommen sind, trotz der Kälte in ihren Wohnungen.

So steigt in Kiew die Party. Quelle: AFP

Das bunte Partyvolk - in der Mehrzahl jüngere Menschen aber auch einzelne Soldaten, Veteranen und andere, hat sich von den Warnungen der Stadtverwaltung nicht abschrecken lassen. Man könne die Sicherheit auf dem Eis nicht garantieren, hat die Stadt geschrieben, die Feiernden aber gewähren lassen.

"Ich würde jetzt nicht dafür die Hand ins Feuer legen, dass man sich tatsächlich morgen in Abu Dhabi treffen wird", sagt ZDF-Reporter Henner Hebestreit. 31.01.2026 | 1:16 min

Der Krieg hat die Menschen in den Städten erreicht

Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn eigentlich möchten die Politiker fernab der Front Bilder feiernder Menschen vermeiden, während die Soldaten in den Schützengräben seit Jahren einen verzweifelten Kampf gegen die russischen Angreifer kämpfen. Lange war die Sorge groß, die ukrainische Gesellschaft können zerfallen in die kämpfende Truppe und die Zivilisten im Hinterland, die Cappuccino schlürfend in den Städten genervt sind von den Zumutungen des Krieges. Doch in diesem kältesten Kriegswinter spüren sie auch in den Städten, was es heißt, von einem gnadenlosen Gegner bedrängt zu werden.

Der Feind versucht alles, damit die Menschen unzufrieden auf die Straße gehen. „ Igor Klymenko, Ukraines Innenminister

Der sichtlich erschöpfte Innenminister ist dafür verantwortlich, die immer wieder attackierte Infrastruktur so schnell es geht zu reparieren.

Laut US-Präsident Donald Trump ist Russland bereit zu einer begrenzten Waffenruhe. Einschätzungen der ZDF-Korrespondenten Armin Coerper (Russland) und Henner Hebestreit (Ukraine). 30.01.2026 | 4:06 min

Ukrainer rücken weiter zusammen

Augenscheinlich hat Russland mit seiner Taktik der Zermürbung der Zivilisten keinen Erfolg. Statt zu protestieren, machen sie das, was sie seit Beginn der Vollinvasion stark gemacht hat: Die Menschen rücken weiter zusammen, selbst, wenn sie zum wummernden Bass aus den Boxen der DJs auf dem Eis tanzen.

"Alle sollen sehen, dass wir nicht aufgeben, sondern uns gegenseitig unterstützen," sagt Kateryna Spiwak, die mit dem Handy in der Hand Fotos macht und sie in ihren Netzwerken postet.

Für das kommende Wochenende drohen in der Ukraine Temperaturen bis zu minus 30 Grad. Viele Menschen sind bereits ohne Strom und Heizung, weil russische Angriffe die Infrastruktur zerstören. 29.01.2026 | 1:37 min

Ein Tanz auf dem Eis - ein Tanz auf dem Vulkan

Das Tanzen auf dem Eis - früher wäre es vielleicht Anzeichen eines Auseinanderdriftens der Gesellschaft gewesen, doch jetzt treffen Putins Attacken Soldaten und Zivilisten gleichermaßen. Eine Teilnehmerin sagt: "Man kann lange diskutieren, ob so eine Veranstaltung angesichts des Krieges und der humanitären Katastrophe in unserer Stadt angemessen ist."

Aber Du siehst doch, wie viele hier sind - das Leben geht weiter - und wenn wir nur herumsitzen, uns selbst bemitleiden und weinen, wird sich nichts ändern. „ Natalia Maslenikow, Teilnehmerin

Dann verschwindet Natalia Maslenikow wieder auf der Tanzfläche.

Es ist ein Tanz auf dem Vulkan. Sie wissen, dass Putins Versprechen, die Städte einige Tage zu verschonen, an diesem Sonntag ausläuft. Kiews Stadtverwaltung hat am Abend eine Warnung verbreitet: Man rechnet in den nächsten 48 Stunden mit einem massiven russischen Luftschlag. Warum also nicht feiern und Putin zeigen, dass sie sich in Kiew ihren Durchhaltewillen nicht nehmen lassen?

