Die Menschen in Kiew trotzen Putins Kälteterror - und feiern

Massive Angriffe auf Energieinfrastruktur:Party auf dem Eis: Wie sie in Kiew Putins Kälteterror trotzen
von Henner Hebestreit
In Kiew sind nach gezielten Attacken Russlands zahlreiche Wohnungen ohne Heizungen, Strom, Wasser. Doch der Überlebenswille der Menschen ist ungebrochen.
Für die Menschen in Kiew sind es eiskalte Wintertage: In vielen Wohnungen sind Heizung, Strom und Wasser ausgefallen - direkte Folgen von Russlands massiven Angriffen auf die Energieinfrastruktur.
Am Wochenende blieb auch noch die U-Bahn stehen, so etwas kommt hier selten vor, wenn nicht gerade russische Raketen oder Drohnen die Stadt unter Feuer nehmen.
Hunderte feiern auf zugefrorenem Kiewer Meer
Und trotzdem: Der Überlebenswille der Menschen ist ungebrochen. Auch an diesem Wochenende feierten wieder Hunderte auf dem zugefrorenen Kiewer Meer eine trotzige Party: DJs legten auf, es wurde ausgelassen getanzt - die Gefahr russischer Drohnenangriffe auf die Eisparty mutig ignoriert, wie schon in der Vorwoche. Jewgeniy Parkhomenko sagt:
Er hat das Fest binnen weniger Tage auf die Beine gestellt und ist selbst überrascht, wie viele Menschen gekommen sind, trotz der Kälte in ihren Wohnungen.
Das bunte Partyvolk - in der Mehrzahl jüngere Menschen aber auch einzelne Soldaten, Veteranen und andere, hat sich von den Warnungen der Stadtverwaltung nicht abschrecken lassen. Man könne die Sicherheit auf dem Eis nicht garantieren, hat die Stadt geschrieben, die Feiernden aber gewähren lassen.
Der Krieg hat die Menschen in den Städten erreicht
Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn eigentlich möchten die Politiker fernab der Front Bilder feiernder Menschen vermeiden, während die Soldaten in den Schützengräben seit Jahren einen verzweifelten Kampf gegen die russischen Angreifer kämpfen. Lange war die Sorge groß, die ukrainische Gesellschaft können zerfallen in die kämpfende Truppe und die Zivilisten im Hinterland, die Cappuccino schlürfend in den Städten genervt sind von den Zumutungen des Krieges. Doch in diesem kältesten Kriegswinter spüren sie auch in den Städten, was es heißt, von einem gnadenlosen Gegner bedrängt zu werden.
Der sichtlich erschöpfte Innenminister ist dafür verantwortlich, die immer wieder attackierte Infrastruktur so schnell es geht zu reparieren.
Ukrainer rücken weiter zusammen
Augenscheinlich hat Russland mit seiner Taktik der Zermürbung der Zivilisten keinen Erfolg. Statt zu protestieren, machen sie das, was sie seit Beginn der Vollinvasion stark gemacht hat: Die Menschen rücken weiter zusammen, selbst, wenn sie zum wummernden Bass aus den Boxen der DJs auf dem Eis tanzen.
"Alle sollen sehen, dass wir nicht aufgeben, sondern uns gegenseitig unterstützen," sagt Kateryna Spiwak, die mit dem Handy in der Hand Fotos macht und sie in ihren Netzwerken postet.
Ein Tanz auf dem Eis - ein Tanz auf dem Vulkan
Das Tanzen auf dem Eis - früher wäre es vielleicht Anzeichen eines Auseinanderdriftens der Gesellschaft gewesen, doch jetzt treffen Putins Attacken Soldaten und Zivilisten gleichermaßen. Eine Teilnehmerin sagt: "Man kann lange diskutieren, ob so eine Veranstaltung angesichts des Krieges und der humanitären Katastrophe in unserer Stadt angemessen ist."
Dann verschwindet Natalia Maslenikow wieder auf der Tanzfläche.
Es ist ein Tanz auf dem Vulkan. Sie wissen, dass Putins Versprechen, die Städte einige Tage zu verschonen, an diesem Sonntag ausläuft. Kiews Stadtverwaltung hat am Abend eine Warnung verbreitet: Man rechnet in den nächsten 48 Stunden mit einem massiven russischen Luftschlag. Warum also nicht feiern und Putin zeigen, dass sie sich in Kiew ihren Durchhaltewillen nicht nehmen lassen?
Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: