Olympische Winterspiele - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Olympia-Ringe in Cortina vor einem Haus in den Bergen.
FAQ

Noch 100 Tage bis Olympia :Das Wichtigste zu den Winterspielen 2026

mit Video1:26

Olympische Winterspiele 2026

Die XXV. Olympischen Winterspiele finden vom 06. bis 22. Februar 2026 in Italien statt. Die Austragungsorte sind in Mailand und Cortina d'Ampezzo. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu den Winterspielen

  1. Auf einem Berg in den italienischen Alpen wurden Dinofunde ausgegraben

    Italienische Alpen:Dinospuren statt olympischer Winterspiele

    Video0:23
  2. Nach ihrer Babypause feiert Biathletin Janina Hettich-Walz bereits beim Saisonauftakt in Östersund ihre Rückkehr in den Weltcup (Archivfoto).
    Interview

    Biathletin Hettich-Walz vor Comeback:"Schwangerschaft im Leistungssport bleibt eine Ausnahme"

    mit Video2:47
  3. Die ersten von 10.000 Fakelläufern machen sich mit dem olympischen Feuer auf dem Weg von Olympia nach Mailand

    Fackellauf gestartet:Olympisches Feuer für Winterspiele in Italien brennt

    von Stefan Bier
    Video0:58
  4. Fackel-Entzündungszeremonie für die Olympischen Winterspiele 2026

    Läufer tragen Flamme nach Mailand:Olympische Fackel für die Winterspiele auf dem Weg

    mit Video0:58
  5. Stefan Horngacher, Bundestrainer der deutschen Skispringer, verkündet bei der Einkleidung der DSV-Athleten, zum Ende der kommenden Olympia-Saison 2025/26 sein Amt abzugeben.

    Bundestrainer der Skispringer:Horngacher hört auf - Nachfolgedebatte beim DSV

    von Stephan Klemm
    mit Video1:11
  7. Berge und Olympische Ringe

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Olympia 2026: Cortina ist voll im Zeitplan

    von Barbara Lueg
    Video1:26
  8. Künstler Leon Löwentraut malt in Südtirolern mit Spitzensportlern zum Thema Olympia

    Sport trifft Kunst :Olympia-Sportler malen ihre Champions-Momente

    Video1:59
  9. Besuch des Exekutivkomitees und der IOC-Präsidentin Kirsty Coventry im Olympischen und Paralympischen Dorf in Mailand, Italien, am 18.09.2025.

    Start nur unter neutraler Flagge:Olympia: Russland bleibt außen vor

    mit Video2:49
  10. Einige Athleten konnten die künftige Olympiabahn in Cortina d'Ampezzo testen

    Umstrittener Olympia-Bau:Cortina-Eiskanal begeistert Langenhan bei Test

    mit Video1:46
  11. Skibergsteigerin Tatjana Paller, aufgenommen am 15.03.2025

    Neue Sportart bei Olympia 2026:Skibergsteigen: Spannung wie beim Biathlon

    mit Video18:39
  12. Vinzenz Geiger aus Deutschland (l) setzt sich auf der Zielgeraden vor Ryota Yamamoto (r) aus Japan durch und läuft zur Silbermedaille.

    Olympia-Aus droht:Nordische Kombination nicht attraktiv genug?

    von Lars Becker
    mit Video2:32
  13. Bobbahn in Cortina d'Ampezzo

    Winterspiele 2026 in Cortina:Olympia-Chef: Bobbahn wird rechtzeitig fertig

    von Markus Harm
    mit Video4:00
  14. Bobsport bei Olympia 2026

    Lake Placid statt Cortina?:Olympia 2026: Eisbahn-Posse erhitzt Gemüter

    von Andreas Posselt
    Video1:46
  15. Video starten!

    Nachrichten | heute journal:Olympia 3D: Das trockene Wetter in den Bergen

    Video0:57
  16. 30.01.2022, China: Der Beginn der olympischen Spiele steht vor der Tür.

    Nachrichten | heute journal:Der aus:blick in die Woche

    von Simone Friedrich
    Video1:06

Vorbereitungen auf Olympia

