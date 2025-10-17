Skispringen - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Skispringen
|
Skispringen ist ein Wintersport, in die Teilnehmer über eine Skisprungschanze gleiten und versuchen, vor dem Landen so lange wie möglich durch die Luft zu fliegen. Die Ursprünge des Einzelsports gehen auf das 18. Jahrhundert zurück. ZDFheute informiert über aktuelle Wettbewerbe und Ergebnisse aus dem Bereich des Skispringens.
Aktuelle Nachrichten zum Skispringen
Vierschanzentournee der Frauen:Hoffen, dass Innsbruck ein Licht aufgehtvon Lars Beckermit Video
Anzug-Diskussion nach Stürzen:Wie im Fußball: Rote Karten im Skispringenvon Lars Beckermit Video
Anzugskandal bei Ski-WM:Lindvik und Forfang nicht disqualifiziert
Aufregung um Körpervermessung:Skispringerin prangert Kontroll-Missstände anmit Video
Im Alter von 92 Jahren:Skisprung-Pionier Max Bolkart ist gestorben
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Weltrekord im Skifliegenvon Susanne Simon1:20 min
Skiflug-Weltrekord:254,5 Meter: Domen Prevc krönt Saisonvon Stefan Bier0:46 min
- Liveblog
+++ Wintersport-Newsticker +++:Skicross: Howden fängt Wilmsmann noch ab
Wintersport in Zahlen:Ergebnisse und Wertungen im Überblick
Skifliegen in Planica:Skispringer mit Höhenangst: Raimund verzichtet
Letztes Springen in Planica:Wie Markus Eisenbichler sein Karriereende plantvon Lars Beckermit Video
Sport | Wintersport:Skifliegen Frauen in Vikersund abgesagt50:45 min
Wintersport:Wellinger fliegt in Vikersund zum Siegvon Andreas Heck1:25 min
Wintersport:Wellinger: "Überraschend wenig nervös"3:20 min
Wintersport:Wellinger vs Zajc: Showdown am Monsterbakken2:48 min
Sport | Wintersport:Skifliegen Frauen in Vikersund vom 15. März40:22 min