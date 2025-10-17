Skispringen - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Skispringen |

Skispringen ist ein Wintersport, in die Teilnehmer über eine Skisprungschanze gleiten und versuchen, vor dem Landen so lange wie möglich durch die Luft zu fliegen. Die Ursprünge des Einzelsports gehen auf das 18. Jahrhundert zurück. ZDFheute informiert über aktuelle Wettbewerbe und Ergebnisse aus dem Bereich des Skispringens.