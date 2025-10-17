Skispringen - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Skispringen ist ein Wintersport, in die Teilnehmer über eine Skisprungschanze gleiten und versuchen, vor dem Landen so lange wie möglich durch die Luft zu fliegen. Die Ursprünge des Einzelsports gehen auf das 18. Jahrhundert zurück. ZDFheute informiert über aktuelle Wettbewerbe und Ergebnisse aus dem Bereich des Skispringens.

Aktuelle Nachrichten zum Skispringen

  1. Weltmeisterschaft, Skispringen - Großschanze in Trondheim, Frauen, Qualifikation. Selina Freitag springt bei Flutlicht von der Schanze.

    Vierschanzentournee der Frauen:Hoffen, dass Innsbruck ein Licht aufgeht

    von Lars Becker
    mit Video
  2. FIS Ski jumping, Skispringen, Ski, nordisch - Nordic Summer Festival - Pierre Teyssot MAXPPP ; FIS Ski Jumping - Nordic Summer Festival -. Predazzo, Italy on September 20, 2025. Ladies Ski Jumping HS143 event ahead of Milano Cortina

    Anzug-Diskussion nach Stürzen:Wie im Fußball: Rote Karten im Skispringen

    von Lars Becker
    mit Video
  3. Johann André Forfang und Marius Lindvik (v.l.) aus Norwegen posieren nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Mannschaftsskispringen von der Großschanze bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Trondheim, Norwegen.

    Anzugskandal bei Ski-WM:Lindvik und Forfang nicht disqualifiziert

  4. Skispringerin Paige Jones

    Aufregung um Körpervermessung:Skispringerin prangert Kontroll-Missstände an

    mit Video
  5. Max Bolkart

    Im Alter von 92 Jahren:Skisprung-Pionier Max Bolkart ist gestorben

  6. Weltrekord im Skifliegen

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Weltrekord im Skifliegen

    von Susanne Simon
    1:20 min
  7. Domen Prevc zeigt ein Schild mit der neuen Weltrekordweite von 254 Metern in die Kamera.

    Skiflug-Weltrekord:254,5 Meter: Domen Prevc krönt Saison

    von Stefan Bier
    0:46 min
  8. Skicross: Florian Wilmsmann und Reece Howden (r.).
    Liveblog

    +++ Wintersport-Newsticker +++:Skicross: Howden fängt Wilmsmann noch ab

  9. Sportstudio: Skispringen

    Wintersport in Zahlen:Ergebnisse und Wertungen im Überblick

  10. Philipp Raimund

    Skifliegen in Planica:Skispringer mit Höhenangst: Raimund verzichtet

  11. Markus Eisenbichler jubelt nach einem Sprung beim Skifliegen am 2. April 2023 in Planica

    Letztes Springen in Planica:Wie Markus Eisenbichler sein Karriereende plant

    von Lars Becker
    mit Video
  12. Skiflug-Schanze im norwegischen Vikersund.

    Sport | Wintersport:Skifliegen Frauen in Vikersund abgesagt

    50:45 min
  13. Deutschlands Andreas Wellinger jubelt auf dem Podest.

    Wintersport:Wellinger fliegt in Vikersund zum Sieg

    von Andreas Heck
    1:25 min
  14. Andreas Wellinger im Interview.

    Wintersport:Wellinger: "Überraschend wenig nervös"

    3:20 min
  15. Deutschlands Andreas Wellinger in Aktion bei seinem Durchgang beim Skifliegen-Weltcup.

    Wintersport:Wellinger vs Zajc: Showdown am Monsterbakken

    2:48 min
  16. Deutschlands Selina Freitag fliegt durch die Luft beim Skifliegen-Weltcup.

    Sport | Wintersport:Skifliegen Frauen in Vikersund vom 15. März

    40:22 min

