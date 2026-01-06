Skispringen der Frauen: Reisch mit erstem Podestplatz des Winters

Agnes Reisch ist beim Weltcup der Skispringerinnen in Villach zum ersten Mal diesen Winter aufs Podest gesprungen. Nika Prevc siegte erneut, Selina Freitag wurde Vierte.

Erstes Weltcuppodest für Agnes Reisch. Die DSV-Skispringerin wird beim Wettbewerb in Villach Dritte. Den Tagessieg holt einmal mehr Dominatorin Nika Prevc. 06.01.2026 | 0:36 min

Agnes Reisch hat den deutschen Skispringerinnen mit Platz drei den nächsten Podestplatz beschert. Die 26-Jährige musste sich im österreichischen Villach nach Sprüngen bei 90,5 und 90 Metern nur der Gesamtweltcup-Führenden Nika Prevc aus Slowenien sowie der zweitplatzierten Lokalmatadorin Lisa Eder geschlagen geben.

Mit Villach hatte Reisch zuvor schlechte Erinnerungen verknüpft, weil sie sich dort verletzt hatte. Nun freute sich die Bayerin ausgerechnet dort über ihren erst zweiten Podestplatz der Karriere in einem Einzel-Weltcup.

Nika Prevc hat in Villach ihren sechsten Saisonsieg gefeiert und erstmals in dieser Saison die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Glänzend präsentierte sich auch Selina Freitag. 05.01.2026 | 0:18 min

Teamkollegin Selina Freitag sprang ebenfalls stark und wurde mit Sprüngen auf 92 und 94,5 Meter Vierte. Tags zuvor war Freitag selbst Dritte geworden. Sie präsentiert sich bereits seit einigen Wochen in sehr guter Form. "Ich habe einen richtig coolen Wettkampf gemacht", sagte Freitag in der ARD. "Ich freue mich auch für die Agnes, dass sie jetzt auf dem Podest stehen kann. Sie hatte hier schon öfter Schwierigkeiten und hat sich da wehgetan."

Es ist bombastisch stark, wenn du dann vom Kopf frei bist und Freundschaft schließen kannst mit der Schanze."

Es ist bombastisch stark, wenn du dann vom Kopf frei bist und Freundschaft schließen kannst mit der Schanze. „ Selina Freitag über Agnes Reisch

Bei der Two-Nights-Tour, die im kommenden Winter von der ersten Vierschanzentournee für Frauen abgelöst werden soll, hatte Freitag rund um den Jahreswechsel Rang zwei hinter der derzeit überragenden Prevc belegt.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID