Biathlon-Weltcup in Otepää: Auch die deutschen Frauen aufs Podest?

Biathlon-Weltcup in Otepää:Auch die deutschen Frauen aufs Podest?

von Nele Ahlborn

Marlene Fichtner in Aktion während des 15-km-Einzelwettbewerbs der Frauen am 05.03.2026 in Kontiolahti, Finnland.

Die Männer - namentlich Philipp Nawrath - haben vorgelegt, jetzt wollen die Frauen im Biathlon-Sprint von Otepää nachlegen: Für sie geht es nicht nur um gute Einzelresultate, sondern auch um die Nationenwertung.

Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40