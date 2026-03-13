Livestream
Biathlon-Weltcup in Otepää:Auch die deutschen Frauen aufs Podest?
von Nele Ahlborn
|
Die Männer - namentlich Philipp Nawrath - haben vorgelegt, jetzt wollen die Frauen im Biathlon-Sprint von Otepää nachlegen: Für sie geht es nicht nur um gute Einzelresultate, sondern auch um die Nationenwertung.
