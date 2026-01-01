Skispringen - Two-Nights-Tour der Frauen:Freitag Tour-Zweite - Prevc Gesamtsiegerin
Nächster Sieg für die Familie Prevc am Neujahrstag: Nika gewinnt die Gesamtwertung der Two-Nights-Tour, die Oberwiesenthalerin Selina Freitag wird Zweite.
Der Neujahrstag ist ein Prevc-Tag: Nach dem Sieg ihres Bruders Domen Prevc beim zweiten Springen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen hat Nika Prevc die Two-Nights-Tour der Frauen gewonnen. Dafür reichte ihr Platz vier beim zweiten und letzten Wettbewerb der Tournee, den die Kanadierin Abigail Strate vor der Chinesin Ping Zeng und Selina Freitag gewann. Die Oberwiesenthalerin landete damit in der Gesamtwertung auf einem starken zweiten Platz.
Selina Freitag erst Zweite, dann Dritte
Nika Prevc, die den Auftakt in Garmisch-Partenkirchen gewonnen hatte, rettete in Oberstdorf den Gesamtsieg mit einem starken zweiten Durchgang. Den ersten hatte sie mit 105 Metern verpatzt und legte dann 128,5 Meter nach. Die Slowenin hat damit alle drei Auflagen des im Dezember 2023 eingeführte Events für sich entschieden.
Selina Freitag sprang 128 und 118 Meter und war damit beste Deutsche am Oberstdorfer Schattenberg. Am Freitag in Garmisch-Partenkirchen war sie als Zweite ebenfalls aufs Podest gesprungen.
Katharina Schmids letzter Sprung in Oberstdorf
Auch Agnes Reisch (9.), Lokalmatadorin Katharina Schmid (11.) und Juliane Seyfarth (16.) schafften es vor 3.000 Zuschauern ins Finale der besten 20 Springerinnen.
Für die siebenmalige Weltmeisterin Schmid war es das letzte Heimspiel in Oberstdorf, bevor sie am Ende des Olympia-Winters ihre Karriere beendet. Dort will sie ihren zwei Einzel-Silbermedaillen einen weiteren olympischen Podestplatz hinzufügen.
Am Donnerstag erhielt sie im Auslauf einen kleinen Blumenstrauß. "Ich freue mich einfach", sagte Schmid unter Tränen im ZDF.
Die Two-Nights-Tour soll im kommenden Winter von einer Vierschanzentournee für Frauen abgelöst werden. Das Traditionsevent um den Jahreswechsel findet in diesem Winter zum 74. Mal ausschließlich für Männer statt.
Mehr Wintersport
Sport | Wintersport:Skispringen der Frauen in OberstdorfVideo90:07
Skispringen: Nika Prevc siegt:Freitag startet mit Platz 2 in Two-Nights-Tourvon Anja FröhlichVideo1:23
Vierschanzentournee in Garmisch:Prevc auch beim Neujahrsspringen nicht zu stoppenmit Video2:59
Vierschanzentournee:Wieder der Anzug: Zajc bei Neujahrsspringen disqualifiziertmit Video1:30