Two-Nights-Tour: Freitag Tour-Zweite - Prevc Gesamtsiegerin

Skispringen - Two-Nights-Tour der Frauen:Freitag Tour-Zweite - Prevc Gesamtsiegerin

|

Nächster Sieg für die Familie Prevc am Neujahrstag: Nika gewinnt die Gesamtwertung der Two-Nights-Tour, die Oberwiesenthalerin Selina Freitag wird Zweite.

Die deutsche Skispringerin Selina Freitag jubelt bei der Two Nights Tour im Damenskispringen in Garmisch-Partenkirchen

In beiden Wettbewerben auf dem Podest: Selina Freitag.

Quelle: ddp

Der Neujahrstag ist ein Prevc-Tag: Nach dem Sieg ihres Bruders Domen Prevc beim zweiten Springen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen hat Nika Prevc die Two-Nights-Tour der Frauen gewonnen. Dafür reichte ihr Platz vier beim zweiten und letzten Wettbewerb der Tournee, den die Kanadierin Abigail Strate vor der Chinesin Ping Zeng und Selina Freitag gewann. Die Oberwiesenthalerin landete damit in der Gesamtwertung auf einem starken zweiten Platz.

Katharina Schmid

Katharina Schmid hat zum letzten Mal einen offiziellen Wettbewerb in ihrer Heimatstadt absolviert, nach dem Winter beendet sie ihrer Karriere. In Oberstdorf erlebte sie nun große Gefühle.

01.01.2026 | 1:15 min

Selina Freitag erst Zweite, dann Dritte

Nika Prevc, die den Auftakt in Garmisch-Partenkirchen gewonnen hatte, rettete in Oberstdorf den Gesamtsieg mit einem starken zweiten Durchgang. Den ersten hatte sie mit 105 Metern verpatzt und legte dann 128,5 Meter nach. Die Slowenin hat damit alle drei Auflagen des im Dezember 2023 eingeführte Events für sich entschieden.

Selina Freitag sprang 128 und 118 Meter und war damit beste Deutsche am Oberstdorfer Schattenberg. Am Freitag in Garmisch-Partenkirchen war sie als Zweite ebenfalls aufs Podest gesprungen.

Katharina Schmid

Mit Vorfreude schaut die Skisprung-Rekordweltmeisterin auf die neue Olympia-Saison, dabei war im letzten Winter das Aufhören eine Option.

01.12.2025 | 6:01 min

Katharina Schmids letzter Sprung in Oberstdorf

Auch Agnes Reisch (9.), Lokalmatadorin Katharina Schmid (11.) und Juliane Seyfarth (16.) schafften es vor 3.000 Zuschauern ins Finale der besten 20 Springerinnen.

Für die siebenmalige Weltmeisterin Schmid war es das letzte Heimspiel in Oberstdorf, bevor sie am Ende des Olympia-Winters ihre Karriere beendet. Dort will sie ihren zwei Einzel-Silbermedaillen einen weiteren olympischen Podestplatz hinzufügen.

Am Donnerstag erhielt sie im Auslauf einen kleinen Blumenstrauß. "Ich freue mich einfach", sagte Schmid unter Tränen im ZDF.

Skisprung-Rekordweltmeisterin Katharina Schmid im Interview

Diese Saison noch, dann ist Schluss: Skispringerin Katharina Schmid erklärt im Interview mit Andreas Kürten, warum sie sich für diesen Schritt entschieden hat.

27.12.2025 | 2:27 min

Die Two-Nights-Tour soll im kommenden Winter von einer Vierschanzentournee für Frauen abgelöst werden. Das Traditionsevent um den Jahreswechsel findet in diesem Winter zum 74. Mal ausschließlich für Männer statt.

Die Vierschanzentournee soll auch für die Skispringerinnen kommen

Die Vorfreude bei den Skispringerinnen wächst: Schon in der kommenden Saison wird es wohl die Vierschanzentournee auch für Frauen geben.

31.12.2025 | 3:47 min
Quelle: ZDF, dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung sportstudio live am 01.01.2026 ab 16:15 Uhr.
Themen
SportWintersport

