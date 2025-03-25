Domen Prevc - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Domen Prevc
Domen Prevc ist ein slowenischer Skispringer. Im März 2025 holte er den Skiflugweltrekord. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Skispringer Domen Prevc.
Aktuelle Nachrichten zu Domen Prevc
Hollywood lässt grüßen:Die Geheimnisse der Skisprung-Familie Prevcvon Lars Beckermit Video6:26
Auftaktspringen am Montag:Die Favoriten der Vierschanzentourneemit Video2:16
Skiflug-Weltrekord:254,5 Meter: Domen Prevc krönt Saisonvon Stefan BierVideo0:46
Skifliegen in Planica:Domen Prevc mit Rekord - Wellinger Drittermit Video1:20
Biografie
Domen Prevc wurde am 4. Juni 1999 in Kranj (Slowenien) geboren. Sein erstes Weltcupspringen gewann er 2016. Sein Bruder Peter Prevc war ebenso erfolgreicher Skispringer. Seine Schwester Nika ist eine erfolgreiche Skispringerin.
