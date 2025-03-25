  3. Merkliste
Domen Prevc - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Domen Prevc

Domen Prevc ist ein slowenischer Skispringer. Im März 2025 holte er den Skiflugweltrekord. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Skispringer Domen Prevc.

Aktuelle Nachrichten zu Domen Prevc

  1. Domen Prevc (Slowenien) feiert gemeinsam mit seiner Schwester Nika Prevc (Slowenien, Doppel-Weltmeisterin Groß- und Normalschanze) über seinen Sieg und den Weltmeistertitel.

    Hollywood lässt grüßen:Die Geheimnisse der Skisprung-Familie Prevc

    von Lars Becker
    mit Video6:26
  2. Domen Prevc trägt seine Skier in der Qualifikation zum Wettbewerb in Klingenthal

    Auftaktspringen am Montag:Die Favoriten der Vierschanzentournee

    mit Video2:16
  3. Domen Prevc zeigt ein Schild mit der neuen Weltrekordweite von 254 Metern in die Kamera.

    Skiflug-Weltrekord:254,5 Meter: Domen Prevc krönt Saison

    von Stefan Bier
    Video0:46
  4. Slovenia Ski Jumping

    Skifliegen in Planica:Domen Prevc mit Rekord - Wellinger Dritter

    mit Video1:20

Biografie

Domen Prevc wurde am 4. Juni 1999 in Kranj (Slowenien) geboren. Sein erstes Weltcupspringen gewann er 2016. Sein Bruder Peter Prevc war ebenso erfolgreicher Skispringer. Seine Schwester Nika ist eine erfolgreiche Skispringerin.

