Themen
Biathlon - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Wintersportart Biathlon ist eine Kombination aus Skilanglauf und Schießen. Geschossen wird entweder im Stehen oder im Liegen. Wie oft und in welcher Reihenfolge geschossen und gelaufen wird, ist von der Disziplin abhängig. Biathlon ist Teil der Olympischen Winterspiele. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe zu Biathlon im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zu Biathlon

  1. City Biathlon

    City Biathlon Dresden:DSV-Athleten verpassen Podest

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video
  2. Biathlon

    Biathlon-City-Event in Dresden:Die Para-Rennen in der Zusammenfassung

    von Volker Grube
    2:09 min
  3. Marina Eva, Bergsteigerpartnerin der deutschen Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier, schaut am 31. Juli 2025 zusammen mit dem Rettungsteammitglied Thomos Huber in Skardu in der pakistanischen Bergregion Gilgit-Baltistan einer Pressekonferenz zu.

    Seilpartnerin meldet sich:Krauss: "War nicht möglich, sicher hinzukommen"

    von Nils Kaben
    1:31 min
  4. Marina Krauss, Laura Dahlmeiers Seilpartnerin am Laila Peak

    Marina Krauss über Dahlmeiers Unfall:Seilpartnerin: Laura traf ein riesiger Stein

    1:50 min
  5. Reinhold Messner - 2024

    Tod von Laura Dahlmeier:Messner: "Mir tut das fürchterlich leid"

  6. SGS Leifert Muenstermann

    Nachrichten | heute journal update:"Laura war ein Kind der Berge"

    4:01 min
  7. Laura Dahlmeier stirbt nach Steinschlag bei Bergunglück

    Nachrichten | heute journal update:Traurige Gewissheit: Laura Dahlmeier ist tot

    von Nils Mooney
    2:47 min
  8. Laura Dahlmeier

    Leichnam wird nicht geborgen:Laura Dahlmeier bei Bergunfall gestorben

    mit Video
  9. Ex Biathletin Laura Dahlmeier ist tödlich verunglückt.

    Nachrichten | heute:Laura Dahlmeier stirbt bei Bergunglück

    1:32 min
  10. Laura Dahlmeier am 22.12.2019 in Le Grand-Bernond

    Nachrichten | heute:Dahlmeiers früher Tod "tiefer Verlust"

    0:50 min
  11. Archiv: Biathlon Staffel Männer 2014 im Bild: Erik Lesser (Deutschland), Daniel Böhm (Deutschland), Arnd Peiffer (Deutschland) und Simon Schempp (Deutschland)

    Olympische Winterspiele 2014:Biathleten bekommen nachträglich Olympia-Gold

  12. Skicross: Florian Wilmsmann und Reece Howden (r.).
    Liveblog

    +++ Wintersport-Newsticker +++:Skicross: Howden fängt Wilmsmann noch ab

  13. Sportstudio: Skispringen

    Wintersport in Zahlen:Ergebnisse und Wertungen im Überblick

  14. Biathlon, Weltcup, Massenstart, 12,5 km, Frauen: Die Deutsche Franziska Preuß mit der Siegestrophäe.

    Nachrichten | heute journal:Biathletin Preuß holt Gesamtweltcup-Sieg

    von Sebastian Ungermanns
    1:01 min
  15. Die Deutsche Franziska Preuß gewann am Sonntag den Gesamtweltcup beim Weltcup am Holmenkollen.

    Dramatisches Finale in Oslo:Preuß gewinnt Gesamtweltcup im Biathlon

    von Benno Krieger
    0:59 min
  16. Franziska Preuss

    Duell um den Gesamtweltcup-Sieg:Kann Franziska Preuß ihren Traum erfüllen?

    von Lars Becker
    mit Video