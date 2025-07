Tod von Laura Dahlmeier - Messner: "Mir tut das fürchterlich leid"

Laura Dahlmeier fehlt in der Bergsteiger-Szene. Ich habe sehr viel Mitgefühl mit den Angehörigen.

Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen in Pakistan tödlich verunglückt. Die frühere Top-Athletin, die zuletzt auch als ZDF-Expertin gearbeitet hat, wurde 31 Jahre alt.

Messner: Restrisiko bleibt immer

Dahlmeier war bereits am Montagmittag von einem Steinschlag getroffen worden - einen Fehler bei der Garmisch-Partenkirchnerin sieht Messner nicht. "Laura Dahlmeier ist sicher aufgebrochen mit der Überzeugung, dass sie der Sache gewachsen ist und nichts passieren wird. Aber wir alle wissen ganz genau, dass immer ein Restrisiko bleibt."

Denn die Natur sei viel stärker, als wir uns das vorstellen könnten, so Messner. "Wir Menschen sind menschlich. Wir machen Fehler, auch wenn das hier nicht der Fall war. Im Gegenteil: Es ist alles perfekt gelaufen, bis auf diese Gefahr von oben, die zu den tödlichsten Gefahren im Bergsteigen gehört." Sie zur falschen Zeit zur falschen Stelle gewesen:

Laura Dahlmeier war freiheitsliebend und hat ihre Träume verfolgt. So beschreibt Filmemacherin Anabel Münstermann die Ex-Biathletin, die sie für eine Doku eng begleitet hat.

Es sei Dahlmeiers "ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille" gewesen, "dass in einem Fall wie diesem, niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen", hatte ihr Management mitgeteilt. Messner sieht darin eine "Großherzigkeit ohnegleichen, die zur traditionellen Bergsteigerei gehört." Er betonte: