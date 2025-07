Laura Dahlmeier: In den geliebten Bergen aus dem Leben gerissen

Bei Laura Dahlmeier war es wie bei fast allen Kindern, die in Garmisch-Partenkirchen geboren sind: Auf der Suche nach der passenden Sportart ging es für sie zuerst auf die Alpin-Ski.

Aus aktuellem Anlass: In der ZDF-Doku aus dem Dezember 2024 spricht die Biathlon-Legende über ihr Leben nach der Sport-Karriere als Bergführerin und Alpinistin. Und auch über die Gefahren des Bergwanderns und -steigens.

Karriereende im Biathlon mit 25

Als Neunjährige probierte sie es dann doch mit dem Doppelwettkampf auf den schmalen Brettern. Und nach einer Übergangszeit, in der sie beide Sportarten betrieb, entschied sich Dahlmeier für die Skijägerei.

Olympisches Gold und gesundheitliche Rückschläge

Die Spitzen-Biathletin Laura Dahlmeier verschlug es nach ihrer Karriere in die Berge. Nicht nur zur heimischen Zugspitze, sondern auch deutlich weiter.

Dahlmeier zahlt Vertrauensvorschuss zurück

Ähnlich wie vor ihr Neuner konnte Dahlmeier abseits der Lehrgänge bei ihrem Heimcoach Bernhard Kröll in Garmisch-Partenkirchen trainieren. Anstatt wie das Gros des weiblichen A-Kaders am Stützpunkt in Ruhpolding.