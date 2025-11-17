  3. Merkliste
Biathlon-Auftakt: DSV startet ohne Rees und Kühn in Östersund

Biathlon-Auftakt in Östersund:Im deutschen Aufgebot fehlen zwei Routiniers

|

Die deutschen Biathleten gehen ohne zwei langjährige Leistungsträger in die anstehende Weltcup-Saison. Der Verband gab jetzt sein Aufgebot bekannt.

Loop One-Biathlon Opening Festival im Olympiapark in München

Roman Ress beim Loop One-Biathlon Opening Festival im Olympiapark in München am 19. Oktober 2025. Im Aufgebot für den Saison-Auftakt in Östersund steht der Routinier aber nicht.

Quelle: SVEN SIMON

Die deutschen Biathleten gehen ohne die langjährigen Leistungsträger Johannes Kühn und Roman Rees in die anstehende Weltcup-Saison. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) via Instagram bekannt gab, gehören beim Auftakt in Östersund neben den gesetzten Justus Strelow und Philipp Nawrath auch Lucas Fratzscher, Simon Kaiser, Philipp Horn und Danilo Riethmüller zum Aufgebot.

Fratzscher gewinnt interne Qualifikation im Biathlon-Team

Das Quartett setzte sich nach den finalen Ausscheidungsrennen im schwedischen Idre durch. Fratzscher holte in der kombinierten Qualifikations-Rangliste aus deutscher Meisterschaft und den ersten Schnee-Wettkämpfen in Idre Rang eins, unter anderem gewann er dort gegen hochklassige internationale Konkurrenz den zweiten Sprint.

Kaiser erhielt sein Ticket als Zweiter dieser Liste, Horn und Riethmüller wurden per Trainerentscheid nominiert. Gescheitert in den Ausscheidungsrennen sind neben Kühn und Rees auch David Zobel sowie Youngster Leonhard Pfund. Sie müssen sich nun wohl erstmal über den zweitklassigen IBU Cup empfehlen.

Entscheidung bei den Frauen fällt später

Die Entscheidung über das Weltcup-Aufgebot der Frauen fällt erst nach dem finalen Qualifikations-Wettkampf in Ruhpolding am kommenden Wochenende. Franziska Preuß, Selina Grotian, Vanessa Voigt und Julia Tannheimer sind nach ihren Leistungen aus der Vorsaison gesetzt.

Laura Dahlmeier stirbt nach Steinschlag bei Bergunglück

Die Trauer um die Ex-Biathletin ist groß: Laura Dahlmeier ist bei einem Bergunglück in Pakistan gestorben. Viele Jahre war die Sportlerin auch leidenschaftliche Bergsteigerin.

31.07.2025 | 2:47 min

Um die weiteren drei Plätze für die vom 29. November bis 7. Dezember in Östersund stattfindenden Rennen kämpfen unter anderem noch Rückkehrerin Janina Hettich-Walz und Sophia Schneider. Saisonhöhepunkt für die Biathleten sind die olympischen Rennen in Antholz im Februar.

Quelle: SID, dpa
