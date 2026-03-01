Livestream
Platz 2 im zweiten Super-G von Soldeu:Emma Aicher fährt nächsten Podestplatz ein
von Manuel Bienefeld
|
Mit Platz 2 im zweiten Super-G von Soldeu rundet Emma Aicher ein gelungenes Wochenende ab. Am Freitag war sie Vierte in der Abfahrt geworden, gestern gewann sie den ersten Super-G.
Thema
Mehr Wintersport
Ergebnisse, Kalender:Ergebnisse, Kalender, Weltcupstände
Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport
Rennen vom Samstag:Emma Aicher gewinnt Super-G in Soldeuvon Svenja BergerhoffVideo1:14
Abfahrt in Soldeu vom Freitag:Aicher bei Suter-Sieg auf Rang viervon Kathrin BräuerVideo1:48
Olympia 2026:Brignone siegt im Super-G, Aicher scheidet ausVideo8:56
Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann:Olympia-Silber für deutsches Alpin-Duomit Video7:27
Olympia 2026:Erste deutsche Medaille: Silber für Aichervon Fabian MesebergVideo5:00
Olympia 2026:Die Abfahrt von Emma Aicher zu SilberVideo1:57