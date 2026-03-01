Platz 2 im zweiten Super-G von Soldeu : Emma Aicher fährt nächsten Podestplatz ein

von Manuel Bienefeld 01.03.2026 | 14:58 |

Mit Platz 2 im zweiten Super-G von Soldeu rundet Emma Aicher ein gelungenes Wochenende ab. Am Freitag war sie Vierte in der Abfahrt geworden, gestern gewann sie den ersten Super-G.