Olympia 2026: Silber für deutsches Alpin-Duo in Team-Kombination

Nächste Medaille für Emma Aicher: Die Silbermedaillengewinnerin in der Abfahrt sicherte sich mit ihrer Partnerin Kira-Weidle-Winkelmann Silber in der Team-Kombination.

Emma Aicher fährt Slalombestzeit und sichert so dem deutschen Team die Silbermedaille. Quelle: Imago

Die deutschen Skirennläuferinnen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann haben bei der Olympia-Premiere der Team-Kombination die Silbermedaille gewonnen. Gold nach Abfahrt und Slalom ging völlig überraschend an die Österreicherinnen Ariane Rädler und Katharina Huber, Bronze holten die US-Amerikanerinnen Jacqueline Wiles und Paula Moltzan.

Das Weltmeister-Duo Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin (USA) landete nur auf Rang vier. Für Aicher war es nach Silber in der Abfahrt hinter Johnson die zweite Medaille bei den Spielen von Mailand und Cortina.

Aicher holt Rückstand im Slalom auf

Zur Halbzeit des Events hatte die deutsche Paarung auf Rang sechs gelegen. Der Rückstand auf die Podestplätze betrug nach Weidle-Winkelmanns Abfahrt eine knappe halbe Sekunde. Doch Aicher holte sie im Slalom auf.

Die 22 Jahre alte Allrounderin ist die erste deutsche Skirennfahrerin seit Maria Höfl-Riesch vor zwölf Jahren im russischen Sotschi, die gleich zwei Medaillen von den gleichen Winterspielen mit nach Hause nimmt. Mindestens: Im Super-G und im Spezialslalom hat sie noch weitere Chancen.

Schwierige Sicht bei der Abfahrt

Es sei wieder eine "sehr herausfordernde Abfahrt" gewesen, meinte Weidle-Winkelmann nach dem ersten Teil der Kombination - auch wegen der mitunter "diffusen" Sicht. Dennoch war sie mit der Ausgangslage für Aicher zufrieden. Diese sei "eine der besten Slalomfahrerinnen der Welt", sagte die Starnbergerin über ihre junge Teamkollegin. Sie vertraue ihr zu 100 Prozent - zu Recht.

Die Team-Kombination gehörte nach ihrer WM-Premiere 2025 in diesem Jahr erstmals zum Olympia-Programm. Die Zeiten aus Abfahrt und Slalom werden dabei addiert. Bisher kommt das Event bei den Athletinnen und Athleten gut an.

