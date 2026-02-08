Olympia 2026: Auftakt im Biathlon - das bringt der Sonntag

Auftakt im Biathlon:Olympia 2026: Das bringt der Sonntag
Franziska Preuß führt das deutsche Biathlon-Quartett beim Olympia-Auftakt in Antholz ins Rennen. In Cortina kämpft Lindsey Vonn trotz Kreuzbandriss um die Abfahrts-Medaille.
Mit der Mixed-Staffel fällt der erste Startschuss für die Olympischen Spiele im Biathlon. Ab 14:05 Uhr überträgt das ZDF live aus Antholz. Angeführt von Franziska Preuß greift das deutsche Quartett direkt nach einer Medaille.
Preuß will bei ihren letzten Winterspielen einen guten Start hinlegen. Justus Strelow, Philipp Nawrath und Vanessa Voigt komplettieren das deutsche Team. Den Sieg in der letzten Mixed-Staffel vor Olympia holte Italien.
Alle Augen auf Lindsey Vonn
In Cortina d’Ampezzo richten sich fast alle Augen auf Lindsey Vonn, wenn der US-Superstar trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie in der Abfahrt der Frauen (ab 11:30 Uhr live im ZDF und im Stream) um eine Medaille kämpft.
Neben der Speed-Queen dürfen sich aus deutscher Sicht Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann Hoffnungen auf Edelmetall machen. In den Trainings im Tofane Alpine Skiing Centre überzeugte vor allem Weidle-Winkelmann mit vorderen Platzierungen.
Gold für Loch schon in weiter Ferne
Für Felix Loch ist der Traum vom Olympiasieg nach einem Fehler im ersten Lauf wohl bereits geplatzt. Zur Halbzeit liegt er nur auf Rang acht. Dafür hat Max Langenhan beste Chancen auf die Goldmedaille.
Um 17:00 Uhr (live im ZDF und im Stream) beginnt im Cortina Sliding Centre der dritte Lauf. Danach fällt die Entscheidung in Lauf vier ab 18:40 Uhr.
Die Wettkämpfe des Tages
Biathlon
- 14:05 Uhr: Mixed-Staffel 4x6 km
Ski Alpin
- 11:30 Uhr: Entscheidung Abfahrt Frauen
Rodeln
- 17:00 Uhr: Einsitzer Männer, 3. Durchgang
- 18:40 Uhr: Entscheidung Einsitzer Männer
Snowboard
- 14:29 Uhr: Entscheidung Parallel-Riesenslalom Frauen
- 14:39 Uhr: Entscheidung Parallel-Riesenslalom Männer
Langlauf
- 12:30 Uhr: Entscheidung 10 km + 10 km Skiathlon Männer
Eisschnelllauf
- 16:00 Uhr: Entscheidung 5000 m Männer
Eiskunstlauf
- ab 19:30 Uhr: Entscheidung Team-Event: Kür der Paare, Frauen und Männer
Curling Mixed
- 10:05 Uhr: Vorrunde: Norwegen - Tschechien, Südkorea - Estland
- 14:35 Uhr: Vorrunde: Kanada - Schweden, Großbritannien - Schweiz, USA - Estland, Italien - Tschechien
- 19:05 Uhr: Vorrunde: Italien - Großbritannien, USA - Schweden, Schweiz - Norwegen, Kanada - Südkorea
Eishockey
- 16:40 Uhr: Frauen Gruppe B: Frankreich - Schweden
- 21:10 Uhr: Frauen Gruppe A: Tschechien - Finnland
