Olympia 2026: Auftakt im Biathlon - das bringt der Sonntag

Franziska Preuß führt das deutsche Biathlon-Quartett beim Olympia-Auftakt in Antholz ins Rennen. In Cortina kämpft Lindsey Vonn trotz Kreuzbandriss um die Abfahrts-Medaille.

Mit der Mixed-Staffel fällt der erste Startschuss für die Olympischen Spiele im Biathlon. Ab 14:05 Uhr überträgt das ZDF live aus Antholz. Angeführt von Franziska Preuß greift das deutsche Quartett direkt nach einer Medaille.

Die Olympischen Spiele werden das finale Highlight in der Karriere von Biathlon-Star Franziska Preuß sein. Findet sie rechtzeitig den Flow für die Jagd nach der Einzel-Medaille? 02.02.2026 | 2:48 min

Preuß will bei ihren letzten Winterspielen einen guten Start hinlegen. Justus Strelow, Philipp Nawrath und Vanessa Voigt komplettieren das deutsche Team. Den Sieg in der letzten Mixed-Staffel vor Olympia holte Italien.

Alle Augen auf Lindsey Vonn

In Cortina d’Ampezzo richten sich fast alle Augen auf Lindsey Vonn, wenn der US-Superstar trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie in der Abfahrt der Frauen (ab 11:30 Uhr live im ZDF und im Stream) um eine Medaille kämpft.

Neben der Speed-Queen dürfen sich aus deutscher Sicht Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann Hoffnungen auf Edelmetall machen. In den Trainings im Tofane Alpine Skiing Centre überzeugte vor allem Weidle-Winkelmann mit vorderen Platzierungen.

Kira Weidle-Winkelmann gehört derzeit zu den besten Abfahrerinnen des Weltcups. In Cortina gewann sie schon einmal eine Medaille. Das ist auch bei den Olympischen Spielen ihr Ziel. 02.02.2026 | 3:01 min

Gold für Loch schon in weiter Ferne

Für Felix Loch ist der Traum vom Olympiasieg nach einem Fehler im ersten Lauf wohl bereits geplatzt. Zur Halbzeit liegt er nur auf Rang acht. Dafür hat Max Langenhan beste Chancen auf die Goldmedaille.

Rodler Felix Loch zählt zu den deutschen Gold-Favoriten bei Olympia. Im Interview spricht er über seine starke Saison, die Bahn in Cortina - und seine weiteren Karriereziele. 07.02.2026 | 6:27 min

Um 17:00 Uhr (live im ZDF und im Stream) beginnt im Cortina Sliding Centre der dritte Lauf. Danach fällt die Entscheidung in Lauf vier ab 18:40 Uhr.

Die Wettkämpfe des Tages

Biathlon

14:05 Uhr: Mixed-Staffel 4x6 km

Ski Alpin

11:30 Uhr: Entscheidung Abfahrt Frauen

Rodeln

17:00 Uhr: Einsitzer Männer, 3. Durchgang

18:40 Uhr: Entscheidung Einsitzer Männer

Snowboard

14:29 Uhr: Entscheidung Parallel-Riesenslalom Frauen

14:39 Uhr: Entscheidung Parallel-Riesenslalom Männer

Langlauf

12:30 Uhr: Entscheidung 10 km + 10 km Skiathlon Männer

Eisschnelllauf

16:00 Uhr: Entscheidung 5000 m Männer

Eiskunstlauf

ab 19:30 Uhr: Entscheidung Team-Event: Kür der Paare, Frauen und Männer

Curling Mixed

10:05 Uhr: Vorrunde: Norwegen - Tschechien, Südkorea - Estland

14:35 Uhr: Vorrunde: Kanada - Schweden, Großbritannien - Schweiz, USA - Estland, Italien - Tschechien

19:05 Uhr: Vorrunde: Italien - Großbritannien, USA - Schweden, Schweiz - Norwegen, Kanada - Südkorea

Eishockey

16:40 Uhr: Frauen Gruppe B: Frankreich - Schweden

21:10 Uhr: Frauen Gruppe A: Tschechien - Finnland

