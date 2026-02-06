Olympia 2026: Das sind die deutschen Gold-Hoffnungen

Bei den letzten Winterspielen holte das deutsche Team zwölf Goldmedaillen. Wer könnte diesmal in Mailand und Cortina zum Olympiasieger werden?

Im Bob, Rodeln und Skeleton zählen die deutschen Olympiastarter zu den Goldfavoriten und sind das Fundament für vielleicht weitere Medaillen-Coups. 05.02.2026 | 3:34 min

Bei den Olympischen Winterspielen vor vier Jahren in Peking hatte das deutsche Team insgesamt 27 Medaillen geholt: zwölfmal Gold, zehnmal Silber und fünfmal Bronze. Wie schon 2018 in Pyeongchang war die DOSB-Auswahl im Medaillenspiegel damit Zweiter hinter Norwegen geworden.

Auch in diesem Jahr bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina ist das deutsche Team ambitioniert, auch wenn sich der Deutsche Olympische Sportbund nicht auf ein konkretes Ziel festlegen will. Mit 185 Athletinnen und Athleten schickt der DOSB das mit Abstand bislang größte deutsche Team zu Winterspielen. Wer davon die besten Aussichten auf eine Goldmedaille hat:

Ramona Hofmeister, Snowboard

Snowboarderin Ramona Hofmeister Quelle: dpa

Nach monatelanger Pause wegen einer Sprunggelenksfraktur ist die 29-jährige Snowboarderin Ramona Hofmeister pünktlich zu Olympia in bestechender Form. Zwei Siege im Weltcup stehen in diesem Jahr schon zu Buche, beim letzten Wettkampf vor den Spielen wurde die viermalige Gesamtweltcupsiegerin Zweite. Bei ihren dritten Spielen soll es nach Bronze in Pyeongchang 2018 nun endlich Gold sein: Doch mit der herausragenden Tschechin Ester Ledecka hat sie eine starke Konkurrentin.

Goldchance: Sonntag, 8. Februar

Rapper Snoop Dogg hat überraschend den olympischen Fackellauf im italienischen Gallarate begleitet. Er ist als Ehrencoach Teil der olympischen Winterspiele. 05.02.2026 | 0:23 min

Emma Aicher, Ski alpin

Skifahrerin Emma Aicher gilt als große Favoritin auf Medaillen Quelle: Witters

Emma Aicher ist neben Lindsey Vonn aktuell der Star im alpinen Ski-Zirkus. In Sachen Vielseitigkeit kann sogar die US-Amerikanerin nicht mit der 22-jährigen Deutschen mithalten. Sie fuhr in diesem Winter schon vor Vonn in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G zum Sieg und landete parallel im technisch anspruchsvollen Slalom zweimal auf dem Podest. Somit hat sie sogar in drei Wettbewerben Chancen auf Medaillen.

Erste Goldchance: Abfahrt, Sonntag, 8. Februar

Schon zum 5. Mal steht Lindsey Vonn in diesem Jahr auf der Olympia-Bühne. Dies will sich die US-Amerikanerin nicht nehmen lassen - auch nicht von einem Kreuzbandriss. 04.02.2026 | 1:34 min

Felix Loch, Rodeln

Felix Loch Quelle: dpa

Dreimal hat Felix Loch schon olympisches Gold gewonnen, doch die letzte Medaille (Sotschi 2014) liegt zwölf Jahre zurück. Jetzt will der Altmeister wieder angreifen und hat mit seinem Weltcup-Sieg in Oberhof pünktlich zu Olympia die Weltcup-Führung übernommen. "Ich bin schon lange nicht mehr so gut gefahren wie jetzt in diesem Moment", zeigt sich Loch zuversichtlich.

Erste Goldchance: Einsitzer, Sonntag, 8. Februar

Julia Taubitz, Rodeln

Julia Taubitz Quelle: dpa

Vor vier Jahren scheiterte Julia Taubitz als Favoritin mit einem Sturz im Eiskanal dramatisch und will jetzt unbedingt die Medaille.

Goldchance: Einsitzer, Dienstag, 10. Februar

Dajana Eitberger und Magdalena Matschina im Rodeln

Dajana Eitberger (vorn) und Magdalena Matschina Quelle: dpa

Die Gesamtweltcup-Zweiten mussten bei der Generalprobe in Oberhof einen Sturz verkraften, wollen sich aber davon nicht negativ beeinflussen lassen: "Es ist für uns auch noch mal ein Wachrüttler, dass wir die Konzentration massiv hochhalten müssen", resümierte Eitberger.

Unter den Top 3 der Nationenwertung will das deutsche Olympia-Team landen. Ob die Eishockey-Frauen, die am Donnerstag ins Turnier starten, dazu beitragen können? 04.02.2026 | 0:40 min

Goldchance: Doppelsitzer, Mittwoch, 11. Februar

Tobias Wendl und Tobias Arlt im Rodeln

Tobias Arlt (l.) und Tobias Wendl Quelle: dpa

38 Jahre alt, sechs Goldmedaillen schon gewonnen, aber immer noch hochmotiviert: Die "Tobis" Tobias Wendl und Tobias Arlt sind auch für Mailand und Cortina wieder in bestechender Form. Die Goldmedaillen sieben und acht würden einen deutschen Rekord für Winterspiele bedeuten.

Erste Goldchance: Doppelsitzer, Mittwoch, 11. Februar

Vinzenz Geiger, Nordische Kombination

Vinzenz Geiger Quelle: action press

Seine Stärken liegen vor allem in der Loipe, aber auch an der Schanze lief es für Vinzenz Geiger rechtzeitig zu den Olympischen Winterspielen wieder besser. Bei der Olympia-Generalprobe in Seefeld gewann er einen Wettbewerb und landete einmal als Dritter auf dem Podest.

Erste Goldchance: Einzel, Mittwoch, 11. Februar

Gelungene Generalprobe für die Olympischen Winterspiele: Der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger wird beim Seefeld-Triple Dritter. Nathalie Armbruster wird Fünfte. 01.02.2026 | 2:42 min

Jacqueline Pfeifer, Skeleton

Jacqueline Pfeifer Quelle: dpa

Die Zweite im Gesamtweltcup fährt "mit einem guten Gefühl" zu Olympia. Ein Update an ihrem Schlitten soll für den nötigen Extra-Schub im Eiskanal sorgen.

Erste Goldchance: Einzel, Samstag, 14. Februar

Laura Nolte, Bob

Laura Nolte Quelle: dpa

Sie ist die klare Favoritin und nimmt diese Rolle auch an: Schon in Peking vor vier Jahren holte Laura Nolte die Goldmedaille im Zweierbob und will jetzt in Italien nachlegen.

Erste Goldchance: Monobob, Montag, 16. Februar

Minerva Hase und Nikita Volodin, Eiskunstlauf

Minerva Hase und Nikita Volodin Quelle: dpa

Zuletzt gab es bei der EM in Sheffield einige Wackler, das Duo sucht noch seine Olympia-Form. Bringen die beiden jedoch ihre Bestleistung, zählen sie zu den großen Favoriten auf Medaillen.

Goldchance: Montag, 16. Februar

Francesco Friedrich oder Johannes Lochner, Bob

Francesco Friedrich (l.) und Johannes Lochner Quelle: dpa

In der Weltspitze im Bob sind gleich zwei Deutsche Bob-Piloten vertreten. Friedrich hat die letzten zwei Winterspiele dominiert und jeweils Doppel-Gold im Zweier- und Viererbob eingefahren. Doch Johannes Lochner lag gerade in dieser Saison in den wichtigen Wettbewerben vor Friedrich.

Erste Goldchance: Zweierbob, Dienstag, 17. Februar

