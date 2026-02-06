Olympia 2026: Das sind die deutschen Gold-Hoffnungen

Olympische Winterspiele 2026:Das sind die deutschen Gold-Hoffnungen
von Tim-Julian Schneider
Bei den letzten Winterspielen holte das deutsche Team zwölf Goldmedaillen. Wer könnte diesmal in Mailand und Cortina zum Olympiasieger werden?
Bei den Olympischen Winterspielen vor vier Jahren in Peking hatte das deutsche Team insgesamt 27 Medaillen geholt: zwölfmal Gold, zehnmal Silber und fünfmal Bronze. Wie schon 2018 in Pyeongchang war die DOSB-Auswahl im Medaillenspiegel damit Zweiter hinter Norwegen geworden.
Auch in diesem Jahr bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina ist das deutsche Team ambitioniert, auch wenn sich der Deutsche Olympische Sportbund nicht auf ein konkretes Ziel festlegen will. Mit 185 Athletinnen und Athleten schickt der DOSB das mit Abstand bislang größte deutsche Team zu Winterspielen. Wer davon die besten Aussichten auf eine Goldmedaille hat:
Ramona Hofmeister, Snowboard
Nach monatelanger Pause wegen einer Sprunggelenksfraktur ist die 29-jährige Snowboarderin Ramona Hofmeister pünktlich zu Olympia in bestechender Form. Zwei Siege im Weltcup stehen in diesem Jahr schon zu Buche, beim letzten Wettkampf vor den Spielen wurde die viermalige Gesamtweltcupsiegerin Zweite. Bei ihren dritten Spielen soll es nach Bronze in Pyeongchang 2018 nun endlich Gold sein: Doch mit der herausragenden Tschechin Ester Ledecka hat sie eine starke Konkurrentin.
Goldchance: Sonntag, 8. Februar
Emma Aicher, Ski alpin
Emma Aicher ist neben Lindsey Vonn aktuell der Star im alpinen Ski-Zirkus. In Sachen Vielseitigkeit kann sogar die US-Amerikanerin nicht mit der 22-jährigen Deutschen mithalten. Sie fuhr in diesem Winter schon vor Vonn in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G zum Sieg und landete parallel im technisch anspruchsvollen Slalom zweimal auf dem Podest. Somit hat sie sogar in drei Wettbewerben Chancen auf Medaillen.
Erste Goldchance: Abfahrt, Sonntag, 8. Februar
Felix Loch, Rodeln
Dreimal hat Felix Loch schon olympisches Gold gewonnen, doch die letzte Medaille (Sotschi 2014) liegt zwölf Jahre zurück. Jetzt will der Altmeister wieder angreifen und hat mit seinem Weltcup-Sieg in Oberhof pünktlich zu Olympia die Weltcup-Führung übernommen. "Ich bin schon lange nicht mehr so gut gefahren wie jetzt in diesem Moment", zeigt sich Loch zuversichtlich.
Erste Goldchance: Einsitzer, Sonntag, 8. Februar
Julia Taubitz, Rodeln
Vor vier Jahren scheiterte Julia Taubitz als Favoritin mit einem Sturz im Eiskanal dramatisch und will jetzt unbedingt die Medaille.
Goldchance: Einsitzer, Dienstag, 10. Februar
Dajana Eitberger und Magdalena Matschina im Rodeln
Die Gesamtweltcup-Zweiten mussten bei der Generalprobe in Oberhof einen Sturz verkraften, wollen sich aber davon nicht negativ beeinflussen lassen: "Es ist für uns auch noch mal ein Wachrüttler, dass wir die Konzentration massiv hochhalten müssen", resümierte Eitberger.
Goldchance: Doppelsitzer, Mittwoch, 11. Februar
Tobias Wendl und Tobias Arlt im Rodeln
38 Jahre alt, sechs Goldmedaillen schon gewonnen, aber immer noch hochmotiviert: Die "Tobis" Tobias Wendl und Tobias Arlt sind auch für Mailand und Cortina wieder in bestechender Form. Die Goldmedaillen sieben und acht würden einen deutschen Rekord für Winterspiele bedeuten.
Erste Goldchance: Doppelsitzer, Mittwoch, 11. Februar
Vinzenz Geiger, Nordische Kombination
Seine Stärken liegen vor allem in der Loipe, aber auch an der Schanze lief es für Vinzenz Geiger rechtzeitig zu den Olympischen Winterspielen wieder besser. Bei der Olympia-Generalprobe in Seefeld gewann er einen Wettbewerb und landete einmal als Dritter auf dem Podest.
Erste Goldchance: Einzel, Mittwoch, 11. Februar
Jacqueline Pfeifer, Skeleton
Die Zweite im Gesamtweltcup fährt "mit einem guten Gefühl" zu Olympia. Ein Update an ihrem Schlitten soll für den nötigen Extra-Schub im Eiskanal sorgen.
Erste Goldchance: Einzel, Samstag, 14. Februar
Laura Nolte, Bob
Sie ist die klare Favoritin und nimmt diese Rolle auch an: Schon in Peking vor vier Jahren holte Laura Nolte die Goldmedaille im Zweierbob und will jetzt in Italien nachlegen.
Erste Goldchance: Monobob, Montag, 16. Februar
Minerva Hase und Nikita Volodin, Eiskunstlauf
Zuletzt gab es bei der EM in Sheffield einige Wackler, das Duo sucht noch seine Olympia-Form. Bringen die beiden jedoch ihre Bestleistung, zählen sie zu den großen Favoriten auf Medaillen.
Goldchance: Montag, 16. Februar
Francesco Friedrich oder Johannes Lochner, Bob
In der Weltspitze im Bob sind gleich zwei Deutsche Bob-Piloten vertreten. Friedrich hat die letzten zwei Winterspiele dominiert und jeweils Doppel-Gold im Zweier- und Viererbob eingefahren. Doch Johannes Lochner lag gerade in dieser Saison in den wichtigen Wettbewerben vor Friedrich.
Erste Goldchance: Zweierbob, Dienstag, 17. Februar
