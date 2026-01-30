  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Olympia 2026: Zeitplan, alle Termine, Wettkämpfe und Medaillen

Übersicht der Wettkämpfe:Olympia 2026: Zeitplan und Medaillenentscheidungen

|

Alle Termine der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Wettkämpfe und Medaillenentscheidungen.

Nach 0 / 116 Entscheidungen
Mainzelmännchen

Noch keine Medaillen vergeben.

19:05
Curling
Mixed
Round Robin
Großbritannien - Norwegen
-:-
19:05
Curling
Mixed
Round Robin
Estland - Schweiz
-:-
19:05
Curling
Mixed
Round Robin
Schweden - Südkorea
-:-
19:05
Curling
Mixed
Round Robin
Kanada - Tschechien
-:-

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Thema
Sport

Alle Olympia-Livestream

Mehr zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina

Spannende Dokus zu den Olympischen Spielen