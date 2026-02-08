  3. Merkliste
Olympia-Liveblog: Chinesin Gu verteidigt Gold in der Halfpipe

Liveblog

+++ Olympia-Blog +++:Chinesin Gu verteidigt Gold in der Halfpipe

|

Im letzten Versuch hat sich Freestyle-Superstar Eileen Gu bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien doch noch ihr ersehntes Gold geschnappt. Die News im Olympia-Liveblog.

Wichtige Meldungen
Wichtige Meldung

Chinesin Gu verteidigt Gold in der Halfpipe

Im letzten Versuch hat sich Freestyle-Superstar Eileen Gut bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien doch noch ihr ersehntes Gold geschnappt. Nach zwei Silbermedaillen im Slopestyle und im Big Air wiederholte die für China startende Gu am Sonntag in der Halfpipe ihren Olympiasieg von 2022. Mit 94,75 Punkten für ihren besten Lauf setzte sie sich im Livigno Snow Park vor ihrer Landsfrau Li Fanghui (93,00) und der Britin Zoe Atkin (92,50) durch. 


Gu stand im Wettkampf zu Beginn unter Druck, nach Problemen bei ihrem ersten Trick im ersten Run reihte sie sich zunächst nur auf Rang acht ein. Im zweiten Versuch zeigte sie dann ihr ganzes Können und setzte sich an die Spitze des Feldes, bevor sie sich im dritten Run nochmal um 0,75 Punkte verbesserte.


Die 22-Jährige hat in ihrer Karriere nun insgesamt drei Goldmedaillen und drei Silbermedaillen bei Olympischen Spielen gewonnen und ist damit allein und geschlechterübergreifend die erfolgreichste Freeski-Athletin der Geschichte. Mit ihrem Gold am Sonntag übertrumpfte sie den kanadischen Aerials-Athleten Mikael Kingsbury, der in seiner Laufbahn zwei olympische Gold- und drei Silbermedaillen geholt hat.

 

Langlauf: Russin verwechselt die Ski mit Hennig Dotzler

Kurioser Zwischenfall beim olympischen Skilanglaufrennen über 50 Kilometer: Die Russin Darja Neprjajewa hat beim Skiwechsel nach knapp der Hälfte der Distanz versehentlich die Ski von Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler genommen. Neprjajewa fuhr zum Wechsel in Box 12, ihre Startnummer war aber die 14.


Die deutschen Techniker mussten daraufhin in Windeseile neue Ski für Hennig Dotzler präparieren - es gelang. Die Ersatzski wurde gerade noch rechtzeitig für den Wechsel der Deutschen bereitgestellt. Sowohl für Neprjajewa als auch für Hennig Dotzler waren die Top-Platzierungen zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich entfernt.

 

Lochner im Viererbob weiter auf Goldkurs

Johannes Lochner steht vor dem olympischen Double. Der Zweierbob-Olympiasieger liegt auch im Viererbob vor dem abschließenden vierten Lauf auf Goldkurs. Der Berchtesgadener hat mit seiner Crew Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer den Vorsprung auf Francesco Friedrich auf 0,48 Sekunden ausgebaut. Adam Ammour von Eintracht Frankfurt liegt weiter auf Rang drei, doch der Schweizer Michael Vogt und der Italiener Patrick Baumgartner sind noch in Schlagdistanz zu ihm.

Lochner schaffte mit seiner Crew nur 4,78 Sekunden am Start. Dabei hatte Margis volle Kraft voraus angekündigt. «Im dritten Lauf muss der Sack zugemacht werden.» Lochner fuhr jedoch nicht fehlerfrei und öffnete somit die Tür für Friedrich. Dieser legte in 4,72 Sekunden Startbestzeit hin, schaffte es aber auch nicht fehlerfrei im Cortina Sliding Centre herunter und verlor weitere fünf Hundertstel auf Lochner. Der Bayer wird seine Karriere nach 15 Jahren beenden. 

Wichtige Meldung

Letzter Olympia-Tag: Nächste Bob-Medaillen zum Abschluss?

Letzter Olympia-Tag: Nächste Bob-Medaillen zum Abschluss?

Am letzten Tag der Winterspiele hoffen die deutschen Bob-Piloten wieder auf Medaillen. Zudem spielen die USA und Kanada um Eishockey-Gold. Insgesamt warten fünf Entscheidungen.

Zum Beitrag
Wichtige Meldung

Olympia-Highlights vom 21. Februar

So lief der vorletzte Olympia-Tag: Die Highlights kompakt unter anderem mit Gold und Silber im Zweierbob, dem Abschiedsrennen von Franziska Preuß, einem schweren Sturz im Viererbob und den Deutschen auf Goldkurs sowie dem bitteren deutschen Aus im Skicross nach einem Bodycheck.

Malinins Flugshow und ein Olympiasieger im Pandakostüm

Höhepunkte des traditionellen Olympia-Schaulaufens der Eiskunstläufer u. a. mit dem deutschen Bronze-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin mit dem Live-Kommentar von Petra Bindl. 

Wichtige Meldung

Finnland gewinnt die nächste Eishockey-Medaille

Finnlands Eishockey-Nationalmannschaft hat sich die Bronzemedaille bei den Winterspielen gesichert. Der Sieger von 2022 gewann das kleine Finale gegen die Slowakei souverän mit 6:1 (1:0, 1:1, 4:0). Nur einen Tag nach dem schmerzhaften Aus gegen Kanada war es ein versöhnlicher Abschluss für Finnland: Im Halbfinale hatte das Team sich dem Topfavoriten nur knapp geschlagen geben müssen (2:3). 

Finnland gewann bei fünf der vergangenen sechs Winterspiele eine Medaille, zum vierten Mal nimmt ein finnisches Team Bronze nach Hause. Für die Slowakei, die im Viertelfinale Deutschland ausgeschaltet hatte, bleibt Bronze in Peking 2022 das einzige Edelmetall. Um Gold spielen am Sonntag die Erzrivalen aus Nordamerika: Kanada misst sich mit dem US-Team, das die Slowakei im Halbfinale recht locker geschlagen hatte (6:2).

Quelle: dpa

Wichtige Meldung

Nolte und Buckwitz: Gold und Silber im Zweierbob

Laura Nolte ist zum zweiten Mal Olympiasiegerin im Zweierbob. Mit Anschieberin Deborah Levi verwies sie in Cortina d'Ampezzo Lisa Buckwitz und Neele Schuten auf Rang zwei.

Antrag nach Olympiasieg: Groenewoud sagt "Ja"

Die Goldmedaille baumelte schwer um Marijke Groenewouds Hals, doch dieser Tag in Mailand hielt noch einen weiteren Höhepunkt bereit. Nach ihrem Olympiasieg im Massenstart kam die Eisschnellläuferin aus den Niederlanden gerade von der Podiumszeremonie, stieg eine Treppe hinauf, da wartete ihr Freund Mike Dogterom - zückte ein kleines Kästchen, ging auf die Knie und machte einen Heiratsantrag.

Groenewoud reagierte ungläubig, "Jesus!", rief sie, sagte dann aber laut und deutlich "Ja".  "Ich bin völlig von der Rolle. Ich finde das Gold zwar schöner, aber der Ring in Silber ist auch sehr schön", sagte sie. Seit zehn Jahren schon sind Groenewoud und der Radrennfahrer Dogterom ein Paar.

Vorsprung ausgebaut: Nolte im Zweierbob auf Goldkurs

Laura Nolte greift im Zweierbob nach ihrem zweiten Olympiasieg. Die Weltcup-Dominatorin baute ihre Führung im dritten Lauf mit Anschieberin Deborah Levi aus und geht mit einem Puffer von 0,35 Sekunden auf Teamkollegin Lisa Buckwitz in den vierten Durchgang. Die US-Amerikanerin Kaillie Armbruster Humphries (+0,54) ist Dritte.

Buckwitz, die als erste Bobfahrerin Olympiagold als Anschieberin und Pilotin gewinnen kann, sicherte ihren zweiten Rang mit Neele Schuten ab. Die frühere Weltmeisterin Kim Kalicki ist mit Talea Prepens Vierte. Neun Hundertstelsekunden fehlen ihr zu Bronze.

Quelle: AP

Finale im Ski-Freestyle auf Sonntag verschoben

Starker Schneefall in Livigno den Zeitplan der Freestyle-Wettbewerbe erneut durcheinandergewirbelt. Das für den Abend geplante Halfpipe-Finale der Frauen mit Goldfavoritin Eileen Gu wird auf Sonntag um 10:40 Uhr verschoben. Freestyle-Star Gu gilt als Topfavoritin. Im Big Air und im Slopestyle hatte sie Silber gewonnen. Eine deutsche Athletin ist nicht am Start.

Biathlon-Chef: Kein Untergang, aber viel Arbeit

Der deutsche Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling über die magere Medaillenausbeute bei Olympia mit einmal Bronze und die Zukunft des deutschen Biathlonsports. 

Skicrosser Hronek: "So noch nie gesehen"

Der deutsche Skicrosser Tim Hronek wird im Halbfinale vom Schweizer Ryan Regez unfair weggeblockt – und verpasst die Chance auf eine Medaille. Das Interview nach dem bitteren Halbfinal-Aus.

Preuß nach ihrem letzten Rennen: "Es war eine coole Zeit"

Franziska Preuß zeigt sich nach ihrem letzten Rennen gerührt über den Abschied, der ihr in Antholz bereitet wurde und zieht ein zufriedenes Fazit ihrer Karriere.

Bericht: Doch kein Trump-Kurzbesuch am Sonntag

US-Präsident Donald Trump kommt italienischen Medienberichten zufolge wohl doch nicht für einen Olympia-Kurzbesuch nach Italien. Die Zeitung "Corriere della Sera" berichtete, dem US-Konsulat in Mailand sei eine Absage mitgeteilt worden.

Zuvor gab es Gerüchte, Trump wolle am Sonntag nach Mailand reisen, um das Eishockey-Finale der Männer zu verfolgen. Nach Angaben des "Corriere della Sera" bleiben vorbereitete Sicherheitsmaßnahmen jedoch vorerst bestehen.

Vor wenigen Tagen hatte es geheißen, Trump wolle bei einem Einzug des US-Teams ins Eishockey-Finale nach Mailand reisen und anschließend an der Abschlussfeier in Verona am Sonntagabend teilnehmen. Eine offizielle Bestätigung aus den USA gab es jedoch nicht.

Wichtige Meldung

Lochner im Viererbob in der Goldspur

Lochner im Viererbob in der Goldspur

Johannes Lochner liegt für Sonntag im Viererbob auf Goldkurs vor den weiteren deutschen Schlitten Friedrich und Ammour. Im Eishockey steigt das Traum-Finale USA vs. Kanada.

Zum Beitrag

Krasse Unsportlichkeit im Skicross-Halbfinale

Tim Hronek war wütend, Florian Wilmsmann enttäuscht: Einen Tag nach dem umjubelten Olympiasieg von Daniela Maier haben die deutschen Skicrosser eine weitere Medaille verpasst. Für Hronek und Wilmsmann reichte es nur für die Teilnahme am "kleinen Finale", dort belegte sie die Plätze sechs und sieben. Der Grund: Eine fiese Unsportlichkeit im Halbfinale am Deutschen Hronek.

Wichtige Meldung

Sechster Start - sechster Sieg: Klaebo ist der Gold-König

Ausnahme-Langläufer Johannes Hoesflot Klaebo hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien seine sechste Goldmedaille gewonnen und damit den nächsten Rekord aufgestellt. Der Norweger siegte über 50 Kilometer in der klassischen Technik. Damit ist er der erste Sportler bei Winterspielen, der bei einer Olympia-Ausgabe sechs Titel gewinnt.


Mit nun elf Goldmedaillen führt Klaebo zudem souverän die Rangliste der erfolgreichsten Winterspiele-Athleten vor seinen Landsleuten Marit Björgen (Langlauf), Ole Einar Björndalen (Biathlon) und Björn Dählie (Langlauf) an, die jeweils achtmal Gold gewonnen haben.

Bob: Österreicher nach schwerem Sturz in Klinik

Nach seinem schweren Sturz bei den olympischen Rennen mit dem Viererbob ist der österreichische Pilot Jakob Mandlbauer ins Krankenhaus gebracht worden. Der 27-Jährige kippte am Samstag im zweiten Lauf mit seinen Anschiebern Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer und Daiyehan Nichols-Bardi auf die linke Seite und rutschte so fast die halbe Bahn hinab.

Mandlbauer musste mit einer Trage abtransportiert werden, seine Teamkollegen konnten den Schlitten eigenständig verlassen. Das Rennen war für fast 20 Minuten unterbrochen. Es war der erste schwere Sturz im Eiskanal bei den Winterspielen in Norditalien. Im weiteren Verlauf stürzten auch der französische Bob von Pilot Romain Heinrich und das Team aus Trinidad und Tobago um Pilot Axel Brown.


Mandlbauer hatte nach dem ersten Lauf auf dem 21. Rang gelegen. Sein bestes Ergebnis im Weltcup war in dieser Saison ein elfter Platz im Januar in St. Moritz gewesen.

 

 

Wichtige Meldung

USA gewinnt Aerials-Gold im Mixed-Team

Die USA haben die chinesischen Überflieger im Aerials-Finale der Mixed-Teams überraschend geschlagen. Weltmeisterin Kaila Kuhn, Connor Curran und Christopher Lillis holten in Livigno mit 325,35 Punkten mit großem Vorsprung die Goldmedaille. Die Amerikaner, die ihren Olympiasieg von 2022 wiederholten, kamen als einzige der vier Nationen ohne Sturz durch den entscheidenden Final-Durchgang und setzten sich souverän vor der Schweiz (296,91 Punkte) und China (279,68) durch.


Für die in den Einzelentscheidungen so dominanten Chinesen waren Olympiasieger Wang Xindi und Li Tianma bei ihren Sprüngen gestürzt. Die USA lagen nach den Sprüngen der Frauen noch hinter den Asiaten zurück, doch Curran und Lillis überzeugten mit starker Ausführung. Für die Schweiz glänzte der WM-Dritte Pirmin Werner mit der besten Final-Wertung von 123,00 Punkten. 


In der Einzel-Entscheidung der Frauen hatte Wangs Ehefrau Xu Mengtao wie 2022 Gold gewonnen.

 

Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
