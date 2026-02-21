Olympia 2026: Wachsende Kritik an der Stimmung bei Olympia

Viele Athleten klagen über fehlende Stimmung bei den Olympischen Spielen, teils mit deutlichen Worten. Doch es gibt auch Ausnahmen. Ein Lagebericht.

Linus Straßer hat nach seinem Slalom-Rennen deutliche Kritik an den Olympischen Winterspielen geäußert. Was genau er gesagt hat. 16.02.2026 | 1:37 min

Linus Straßer fand die Olympia-Stimmung in Bormio "für'n Arsch". Wegen der strikten Trennung von Sportlern und Fans auf den weit entfernten Tribünen sei die Atmosphäre überhaupt nicht mit den Weltcup-Klassikern in Kitzbühel oder Schladming zu vergleichen.

Das willst du doch erleben und nicht so ein steriles Ding. „ Linus Straßer über die Stimmung bei Olympia

Er vermisse neben den Emotionen auch das "Miteinander" unter den Athleten im Olympischen Dorf, deshalb seien für ihn sogar die Corona-Winterspiele von Peking 2022 besser gewesen.

Raimund: "Habe mehr erwartet"

Die Kritik wird von immer mehr Sportlern geteilt - vor allem, weil die Zersplitterung in die fünf Olympia-Cluster Mailand, Cortina, Antholz, Bormio/Livigno und Predazzo/Lago di Tesero höchstens im Fernsehen für ein gemeinsames Olympia-Feeling sorgt.

"Dass die Wettkampforte so aufgesplittet waren, hat das olympische Flair verhindert. Da habe ich mir schon mehr erwartet. In Predazzo habe ich mir gedacht: Es fühlt sich ein bisschen an wie bei einer Weltmeisterschaft", erklärt Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund. Er ist längst aus Predazzo abgereist.

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Die Wettbewerbe dort seien nicht einmal annähernd mit der Begeisterung bei der Vierschanzentournee zu vergleichen gewesen, sagt er. Während in den Hexenkesseln von Oberstdorf oder Innsbruck über 20.000 Fans riesige Partys feiern, passen in Predazzo gerade einmal 5.000 Zuschauer in das olympische Skisprung-Stadion.

Public Viewing oft ein Reinfall

Als die Wettbewerbe auf den Schanzen dort noch liefen, sah man auch im Ortszentrum immerhin ein paar Leute beim Public Viewing im Ort. Seitdem die Wettkämpfe aber vorbei sind, herrscht auch beim Public Viewing am Bahnhof Toblach - unweit von Cortina - oder in Bruneck nahe Antholz gähnende Leere vor den Leinwänden.

Athleten aus der ganzen Welt reisen für die Olympischen Winterspiele nach Italien. Die Wettkämpfe werden an verschiedenen Orten wie den italienischen Alpen und Mailand ausgetragen. 30.01.2026 | 2:33 min

Es gibt aber auch Hotspots, wo tatsächlich Olympia-Stimmung aufkommt. Beim Eiskunstlauf oder in der Eishalle Santa Giulia in Mailand zum Beispiel, wo 14.000 Zuschauer beim Eishockey für Stimmung sorgen. „Es war spektakulär mit den Fans“, lobte Deutschlands NHL-Star Moritz Seider vor dem Aus seines Teams im Viertelfinale.

Antholz als Stimmungs-Hotspot

In den Bergen sticht Antholz heraus, wohin zu den Rennen bis zu 20.000 Fans pilgern. Das Erfolgsgeheimnis: Man vertraut auf die Formel, die jedes Jahr bei den Weltcups bestens funktioniert: Orte, an denen die Fans gemeinsam feiern können. Dazu gehört auch das Festzelt mit 3.000 Plätzen, in dem sich Fans aus allen Skijäger-Nationen Europas für die Rennen "warmtrinken" und "warmsingen".

Alles voller Wohnmobile, aber immer noch keine Leute: Bei der Suche nach den Biathlon-Fans in Antholz stößt ZDF-Reporter Alexander Ruda zumindest auf eine reisefreudige Gruppe aus Plauen. 15.02.2026 | 3:08 min

Bei den Freestylern und Snowboardern in Livigno, wo sich Daniela Maier am Freitag zur Olympiasiegerin krönte, herrscht trotz cooler Beats auch eine eher familiäre Stimmung. Das hängt aber auch damit zusammen, dass der Ort hinter über 2.000 Meter hohen Bergpässen vor allem bei Schneefall, wie in den vergangenen Tagen, isoliert ist.

Olympische Spiele : Olympia 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.