Skicross: Daniela Maier und die Lehre aus dem Drama von 2022

Zehn Monate dauerte das Bangen von Daniela Maier um Olympia-Bronze 2022. Jetzt will die Skicrosserin wieder eine Medaille - ohne, dass die Justiz schlichten muss.

Daniela Maier ist ein Adrenalijunkie. Die Skicrosserin fährt nicht gerne hinterher. Ihre olympische Vergangenheit ist turbulent. 05.02.2026 | 5:13 min

Es war einer der großen Aufreger der Olympischen Winterspiele von Peking 2022. Daniela Maier fuhr als Vierte des Skicross-Finals enttäuscht ins Ziel. Nach Ansicht der Video-Bilder entschied die Jury vor Ort jedoch, dass die Deutsche von der Schweizerin Fanny Smith entscheidend behindert wurde.

Maier bekam Bronze, doch das war der Beginn eines Gerichtsstreits mit Protesten und Gegenprotesten. Der Welt-Skiverband FIS gab Smith zunächst die Medaille zurück, ehe der Internationale Sportgerichtshof CAS nach einer zehnmonatigen Hängepartie ein salomonisches Urteil fällte: Maier und Smith erhielten beide Bronze.

Maier gegen Smith: Gemeinsames Training statt Streit

Am Freitag (Finale im ZDF-Stream ab 10:55 Uhr) werden die beiden im Kampf um Olympia-Gold in Livigno wieder aufeinandertreffen - und auch diesmal gehören sie als Nummer zwei (Maier) und vier (Smith) im Gesamtweltcup zu den Medaillen-Favoriten.

Direkte Duelle, enge Kurven, hohe Sprünge: Im Skicross treten vier Athleten gleichzeitig gegeneinander an und fahren eine kurvige Strecke mit Hindernissen und Wellen hinunter. 04.02.2026 | 1:43 min

Der Streit um Olympia-Bronze ist abgehakt und hat die beiden menschlich sogar zusammenwachsen lassen. "Wir trainieren sehr gerne miteinander. Es hängt wirklich nichts mehr nach wegen Olympia 2022", erzählt Maier.

Das Drama um die Olympia-Medaille hat die rasante Sportart kurz ins Rampenlicht gerückt, vor allem aber hat es Maier sehr viel über sich selbst lernen lassen. "Mich bringt so schnell nichts mehr aus der Ruhe", sagt sie.

Ich bin viel gelassener, was diese ganzen Wettkämpfe angeht, weil immer etwas Komisches passieren kann. „ Daniela Maier, Skicrosserin

Warum Daniela Maier Selbstgespräche führt

Dazu gehört auch, dass Daniela Maier mit einem Mentalcoach zusammenarbeitet. "Vor jedem Rennen sage ich zu mir selbst, dass ich entschlossen bin, den Mut aufbringe, aggressiv fahre, den Fokus bei mir behalte und nicht auf die anderen schaue. Manchmal hört man sogar, dass ich wirklich mit mir selbst rede", verrät sie mit einem Grinsen.

Im Rennen dann kommt es im Millimeter-Duell gegen drei andere Skifahrerinnen neben ultraprofessioneller Präparation ihrer Bretter vor allem auf brillante Skitechnik und körperliche Fitness an: "Ellenbogen sind auch nötig, aber noch wichtiger ist ein ruhiger Kopf und cleveres Fahren."

Man muss selbstbewusst sein, cool bleiben und auf seine Chancen warten. „ Skicrosserin Daniela Maier

Der gebürtigen Schwarzwälderin ist das kurz vor den Winterspielen mit Weltcup-Siegen in Veysonnaz/Schweiz und Val di Fassa/Italien grandios gelungen.

Florian Wilmsmann beschert dem DSV den ersten Saisonsieg, Cornell Renn und Tim Hronek komplettieren das Podest. Daniela Maier wird 5. Der Weltcup in der Zusammenfassung. 30.01.2026 | 7:35 min

Bei der Olympia-Show am Freitag bekommt sie zudem Unterstützung vom Fanklub ihres Skivereins und ihrer ganzen Familie. Dabei ist auch ihr Papa, dem sie sportlich alles zu verdanken hat.

Daniela Maier hatte nämlich ihre sportliche Karriere im Alpinbereich eigentlich aufgeben wollen: "Mein Papa hat zufällig Skicross ausprobiert und meinte dann zu mir, dass das genau das Richtige für mich wäre. Dann habe ich mich überreden lassen und Gefallen dran gefunden. Jetzt bin ich wieder bei Olympia."

Erfolge für mehr Aufmerksamkeit

Dort fährt sie aber nicht für sich. Sondern mit einer ganzen Reihe anderer deutscher Medaillen-Kandidaten wie dem Gesamtweltcup-Dritten Florian Wilmsmann oder Tim Hronek für eine ganze Sportart, die bisher medial immer noch ein Schattendasein fristet.

"Uns wurde vor einigen Jahren gesagt, dass es daran liegt, dass wir keinen Erfolg haben. Jetzt haben wir den Erfolg und wir werden trotzdem nicht öfter gezeigt. Das ist sehr traurig, weil doch der Kampf Frau gegen Frau so attraktiv ist", sagt Maier, die ohne die Unterstützung der Bundespolizei und Sporthilfe finanziell nicht von ihrem Sport leben könnte.

Das Einzige, was ich oder die deutsche Mannschaft machen können, ist, noch erfolgreicher zu werden. „ Skicrosserin Daniela Maier

Vielleicht geht das diesmal mit der (Gold)Medaille auch ganz ohne Drama.

Skicrosserin Daniela Maier stellt bei der Olympia-Generalprobe ihre Rolle als Goldanwärterin eindrucksvoll unter Beweis. Florian Wilmsmann ist bei den Männern kaum schlechter. 31.01.2026 | 15:29 min