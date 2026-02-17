Olympia 2026: Entscheidungen am Mittwoch im Überblick

Die deutschen Biathletinnen wollen endlich wieder eine Medaille. Für die Eishockey-Männer geht es um das Halbfinale. Emma Aicher greift im Slalom nach dem nächsten Edelmetall.

Vanessa Voigt ist die Schlussläuferin der deutschen Biathlon-Staffel. Quelle: dpa

Zwischen dem 6. und 22. Februar werden bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche deutschen Medaillenentscheidungen am Mittwoch anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Olympia-Tag.

Entscheidungen

10:00 Uhr: Frauen, Ski Alpin, Slalom

11:20 Uhr: Männer, Snowboard, Slopestyle

11:45 Uhr: Frauen, Ski Langlauf, Teamsprint

12:10 Uhr: Männer, Eishockey, Viertelfinale, Slowakei - Deutschland

12:15 Uhr: Männer, Ski Langlauf, Teamsprint

13:00 Uhr: Frauen, Aerials

14:30 Uhr: Frauen, Slopestyle

14:45 Uhr: Frauen, Biathlon, Staffel

20:59 Uhr: Frauen, Shorttrack, Staffel 3000m

21:29 Uhr: Männer, Shorttrack, 500m

Letzte Chance auf Edelmetall

Die letzte Disziplin beim Ski Alpin: Der Slalom. Und Emma Aicher ist mittendrin. Eine Medaille ist für die 22-jährige Deutsch-Schwedin ist möglich und auch Lena Dürr ist nach ihrer starken Leistung im Riesenslalom am Start (im ZDF-Stream). Da ist aber noch eine gewisse Mikaela Shiffrin: Der US-Superstar gewann neun von elf Weltcup-Slaloms und ist Favoritin auf Gold.

Biathlon: Frauen-Staffel will Medaille

Die Männer-Staffel hat die Medaille knapp verpasst, es wurde Platz vier. Das wollen die Frauen heute ändern (im ZDF-Stream). Julia Tannheimer, Franziska Preuß, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt starten, um Edelmetall zu holen. Voigt wird als Schlussläuferin antreten.

Eishockey-Männer stehen im Viertelfinale

Noch ein Sieg, dann ist eine Medaille in Sicht: Leon Draisaitl und seine deutsche Eishockey-Mannschaft haben beim 5:1 gegen Frankreich gezeigt, dass sie gewinnen können. Um 12:10 Uhr (im ZDF-Stream) müssen sie es im Viertelfinale wieder beweisen und einen Sieg gegen die Slowakei holen.

Alle Wettkämpfe des Tages

Curling

09:05 Uhr: Frauen, China - Dänemark, Schweden - Südkorea, USA - Großbritannien

14:05 Uhr: Männer, Italien - Kanada, Norwegen - Schweiz, China - Tschechien, USA - Großbritannien

19:05 Uhr: Männer, Schweiz - Dänemark, Kanada - Italien, China - Schweden, Großbritannien - Japan

Ski Langlauf

09:45 Uhr: Frauen, Teamsprint, Halbfinale

10:15 Uhr: Männer, Teamsprint, Halbfinale

11:45 Uhr: Frauen, Teamsprint, Finale

12:15 Uhr: Männer, Teamsprint, Finale

Ski Alpin

10:00 Uhr: Frauen, Slalom, Entscheidung

Ski Freestyle

13:00 Uhr: Frauen, Aerials, Finale

Eishockey

12:10 Uhr: Männer, Viertelfinale Slowakei - Deutschland

16:40 Uhr: Männer, Viertelfinale Kanada - Tschechien

18:10 Uhr: Männer, Viertelfinale Finnland - Schweiz

21:10 Uhr: Männer, Viertelfinale USA - N.N.

Snowboard

11:20 Uhr: Männer, Slopestyle Finale

14:30 Uhr: Frauen, Slopestyle Finale

Biathlon

14:45 Uhr: Frauen, Staffel Entscheidung

Shorttrack

ab 20:15 Uhr: Männer, 500m Viertelfinale

20:50 Uhr: Frauen, Staffel 3000m B-Finale

20:59 Uhr: Frauen, Staffel 3000m Finale

21:24 Uhr: Männer, 500m B-Finale

21:29 Uhr: Männer ,500m Finale

