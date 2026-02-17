  3. Merkliste
Sport

Olympia 2026: Entscheidungen am Mittwoch im Überblick

Olympische Winterspiele 2026:Das bringt der Mittwoch: Wieder eine Medaille im Biathlon?

|

Die deutschen Biathletinnen wollen endlich wieder eine Medaille. Für die Eishockey-Männer geht es um das Halbfinale. Emma Aicher greift im Slalom nach dem nächsten Edelmetall.

Vanessa Voigt (Deutschland) in Aktion.

Vanessa Voigt ist die Schlussläuferin der deutschen Biathlon-Staffel.

Quelle: dpa

Zwischen dem 6. und 22. Februar werden bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche deutschen Medaillenentscheidungen am Mittwoch anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Olympia-Tag.

Entscheidungen

  • 10:00 Uhr: Frauen, Ski Alpin, Slalom
  • 11:20 Uhr: Männer, Snowboard, Slopestyle
  • 11:45 Uhr: Frauen, Ski Langlauf, Teamsprint
  • 12:10 Uhr: Männer, Eishockey, Viertelfinale, Slowakei - Deutschland 
  • 12:15 Uhr: Männer, Ski Langlauf, Teamsprint
  • 13:00 Uhr: Frauen, Aerials
  • 14:30 Uhr: Frauen, Slopestyle
  • 14:45 Uhr: Frauen, Biathlon, Staffel
  • 20:59 Uhr: Frauen, Shorttrack, Staffel 3000m
  • 21:29 Uhr: Männer, Shorttrack, 500m

Letzte Chance auf Edelmetall

Die letzte Disziplin beim Ski Alpin: Der Slalom. Und Emma Aicher ist mittendrin. Eine Medaille ist für die 22-jährige Deutsch-Schwedin ist möglich und auch Lena Dürr ist nach ihrer starken Leistung im Riesenslalom am Start (im ZDF-Stream). Da ist aber noch eine gewisse Mikaela Shiffrin: Der US-Superstar gewann neun von elf Weltcup-Slaloms und ist Favoritin auf Gold.

Olympische Spiele
:Olympia 2026

Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026

Biathlon: Frauen-Staffel will Medaille

Die Männer-Staffel hat die Medaille knapp verpasst, es wurde Platz vier. Das wollen die Frauen heute ändern (im ZDF-Stream). Julia Tannheimer, Franziska Preuß, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt starten, um Edelmetall zu holen. Voigt wird als Schlussläuferin antreten.

Eishockey-Männer stehen im Viertelfinale

Noch ein Sieg, dann ist eine Medaille in Sicht: Leon Draisaitl und seine deutsche Eishockey-Mannschaft haben beim 5:1 gegen Frankreich gezeigt, dass sie gewinnen können. Um 12:10 Uhr (im ZDF-Stream) müssen sie es im Viertelfinale wieder beweisen und einen Sieg gegen die Slowakei holen.

Alle Wettkämpfe des Tages

Curling

  • 09:05 Uhr: Frauen, China - Dänemark, Schweden - Südkorea, USA - Großbritannien
  • 14:05 Uhr: Männer, Italien - Kanada, Norwegen - Schweiz, China - Tschechien, USA - Großbritannien
  • 19:05 Uhr: Männer, Schweiz - Dänemark, Kanada - Italien, China - Schweden, Großbritannien - Japan

Ski Langlauf
  • 09:45 Uhr: Frauen, Teamsprint, Halbfinale
  • 10:15 Uhr: Männer, Teamsprint, Halbfinale
  • 11:45 Uhr: Frauen, Teamsprint, Finale
  • 12:15 Uhr: Männer, Teamsprint, Finale

Ski Alpin
  • 10:00 Uhr: Frauen, Slalom, Entscheidung

Ski Freestyle
  • 13:00 Uhr: Frauen, Aerials, Finale

Eishockey
  • 12:10 Uhr: Männer, Viertelfinale Slowakei - Deutschland
  • 16:40 Uhr: Männer, Viertelfinale Kanada - Tschechien
  • 18:10 Uhr: Männer, Viertelfinale Finnland - Schweiz
  • 21:10 Uhr: Männer, Viertelfinale USA - N.N.

Snowboard
  • 11:20 Uhr: Männer, Slopestyle Finale
  • 14:30 Uhr: Frauen, Slopestyle Finale

Biathlon
  • 14:45 Uhr: Frauen, Staffel Entscheidung

Shorttrack
  • ab 20:15 Uhr: Männer, 500m Viertelfinale
  • 20:50 Uhr: Frauen, Staffel 3000m B-Finale
  • 20:59 Uhr: Frauen, Staffel 3000m Finale
  • 21:24 Uhr: Männer, 500m B-Finale
  • 21:29 Uhr: Männer ,500m Finale

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF seit dem 04.02.2026 täglich bei "sportstudio live".
