Olympia 2026: Entscheidungen am Mittwoch im Überblick

Olympische Winterspiele 2026:Das bringt der Mittwoch: Wieder eine Medaille im Biathlon?
Die deutschen Biathletinnen wollen endlich wieder eine Medaille. Für die Eishockey-Männer geht es um das Halbfinale. Emma Aicher greift im Slalom nach dem nächsten Edelmetall.
Zwischen dem 6. und 22. Februar werden bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche deutschen Medaillenentscheidungen am Mittwoch anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Olympia-Tag.
Entscheidungen
- 10:00 Uhr: Frauen, Ski Alpin, Slalom
- 11:20 Uhr: Männer, Snowboard, Slopestyle
- 11:45 Uhr: Frauen, Ski Langlauf, Teamsprint
- 12:10 Uhr: Männer, Eishockey, Viertelfinale, Slowakei - Deutschland
- 12:15 Uhr: Männer, Ski Langlauf, Teamsprint
- 13:00 Uhr: Frauen, Aerials
- 14:30 Uhr: Frauen, Slopestyle
- 14:45 Uhr: Frauen, Biathlon, Staffel
- 20:59 Uhr: Frauen, Shorttrack, Staffel 3000m
- 21:29 Uhr: Männer, Shorttrack, 500m
Letzte Chance auf Edelmetall
Die letzte Disziplin beim Ski Alpin: Der Slalom. Und Emma Aicher ist mittendrin. Eine Medaille ist für die 22-jährige Deutsch-Schwedin ist möglich und auch Lena Dürr ist nach ihrer starken Leistung im Riesenslalom am Start (im ZDF-Stream). Da ist aber noch eine gewisse Mikaela Shiffrin: Der US-Superstar gewann neun von elf Weltcup-Slaloms und ist Favoritin auf Gold.
Olympische Spiele:Olympia 2026
Biathlon: Frauen-Staffel will Medaille
Die Männer-Staffel hat die Medaille knapp verpasst, es wurde Platz vier. Das wollen die Frauen heute ändern (im ZDF-Stream). Julia Tannheimer, Franziska Preuß, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt starten, um Edelmetall zu holen. Voigt wird als Schlussläuferin antreten.
Eishockey-Männer stehen im Viertelfinale
Noch ein Sieg, dann ist eine Medaille in Sicht: Leon Draisaitl und seine deutsche Eishockey-Mannschaft haben beim 5:1 gegen Frankreich gezeigt, dass sie gewinnen können. Um 12:10 Uhr (im ZDF-Stream) müssen sie es im Viertelfinale wieder beweisen und einen Sieg gegen die Slowakei holen.
Alle Wettkämpfe des Tages
Curling
- 09:05 Uhr: Frauen, China - Dänemark, Schweden - Südkorea, USA - Großbritannien
- 14:05 Uhr: Männer, Italien - Kanada, Norwegen - Schweiz, China - Tschechien, USA - Großbritannien
- 19:05 Uhr: Männer, Schweiz - Dänemark, Kanada - Italien, China - Schweden, Großbritannien - Japan
Ski Langlauf
- 09:45 Uhr: Frauen, Teamsprint, Halbfinale
- 10:15 Uhr: Männer, Teamsprint, Halbfinale
- 11:45 Uhr: Frauen, Teamsprint, Finale
- 12:15 Uhr: Männer, Teamsprint, Finale
Ski Alpin
- 10:00 Uhr: Frauen, Slalom, Entscheidung
Ski Freestyle
- 13:00 Uhr: Frauen, Aerials, Finale
Eishockey
- 12:10 Uhr: Männer, Viertelfinale Slowakei - Deutschland
- 16:40 Uhr: Männer, Viertelfinale Kanada - Tschechien
- 18:10 Uhr: Männer, Viertelfinale Finnland - Schweiz
- 21:10 Uhr: Männer, Viertelfinale USA - N.N.
Snowboard
- 11:20 Uhr: Männer, Slopestyle Finale
- 14:30 Uhr: Frauen, Slopestyle Finale
Biathlon
- 14:45 Uhr: Frauen, Staffel Entscheidung
Shorttrack
- ab 20:15 Uhr: Männer, 500m Viertelfinale
- 20:50 Uhr: Frauen, Staffel 3000m B-Finale
- 20:59 Uhr: Frauen, Staffel 3000m Finale
- 21:24 Uhr: Männer, 500m B-Finale
- 21:29 Uhr: Männer ,500m Finale
