Olympia 2026: Bobpilot Lochner - Entwicklung auf der Überholspur

Bobpilot Johannes Lochner hat in diesem Winter seinen Dauergegner Francesco Friedrich in der Weltcup-Wertung des kleinen und großen Schlittens bezwungen. Nun hofft er auf Gold.

In den Tagen vor der Reise zu den Olympischen Spielen nach Cortina d'Ampezzo verging die Zeit für Johannes Lochner ganz schnell. Kein aufgeregtes Warten und Herunterzählen von Tagen und Stunden war nötig, denn "bei mir ballte sich alles auf einmal". Das bedeutet: "Der Schreibtisch daheim am Königssee ist voll. Buchhaltung. Ich habe auch noch einen Job. Dann das Baby, der Jonas, der ist ja gerade mal ein Jahr alt."

Damit nicht genug: "Zudem natürlich noch das Training. Das erfordert viel Organisation. Mein Tag ist voll.“ Lochner ist derzeit einerseits der erfolgreichste Bobpilot der Saison, er gewann die Weltcup-Wertungen im Zweier- und Vierer, jeweils vor Francesco Friedrich, dem hochdekorierten Rekord-Weltmeister und -Olympiasieger, gegen den Lochner bei Großereignissen so oft verlor. Und andererseits hat er noch einen Beruf, Gutachter am Institut für forensisches Sachverständigenwesen mit Sitz in Geislingen.

Lochner hat sich klar gesteigert

Wie es bei dieser Vielfach-Belastung zu einer derartigen Leistungssteigerung kam, weiß Lochner auch nicht so recht. "Keine Ahnung“, sagt er, um dann doch eine Vermutung zu formulieren:

Ich glaube, dass der Francesco in dieser Saison ein bisschen schlechter Bob fährt als ich. „ Johannes Lochner

Vor allem die Startzeiten sprachen in diesem Winter bisher für Team Lochner, und die sind entscheidend für die weitere Fahrt im Eiskanal. Außerdem sei es so: "Wenn ich keine Fehler mache in der Bahn, dann hat der Francesco Probleme." Friedrich selbst räumt ein, dass in seinen Augen "ganz klar Johannes Lochner der talentiertere Fahrer im Vergleich zu mir ist". Doch Friedrich kämpfte sich nach vorn, vor allem bei großen Meisterschaften.

Instinktmensch Lochner vs. Kopfmensch Friedrich

Lochner und Friedrich sind beide 35 Jahre alt. Das ist aber fast das Einzige, was die beiden verbindet. Während Lochner ein Instinktmensch und -fahrer ist, der viel auf sein Gefühl und Gespür vertraut, ist Friedrich ein Kopfmensch: klar strukturiert, knallharter Zeitplan, großer Ehrgeiz, riesige Umfänge beim Kraft- und Sprinttraining.

Das alles hat auch statistische Auswirkungen. In Bezug auf WM-Titel steht es 18:5 für Friedrich. Bei den Olympiasiegen führt Friedrich mit 4:0. Friedrich fehlt noch eine Goldmedaille bei Winterspielen, um auch in dieser Statistik die alleinige Führung zu übernehmen. Bisher teilt er sich dort Rang eins mit André Lange, der von 2002 bis 2010 bei Olympischen Spielen am Start war.

Margis als Trumpf im Duell mit Friedrich

Ganz anders jedoch sieht es in diesem Winter aus. Sieben Wettkämpfe gab es im Zweier, die Bilanz: 6:1-Siege für Lochner gegen Friedrich. Von den sieben Vierer-Wettkämpfen gewann Lochner drei, Friedrich und Adam Ammour, der dritte deutsche Top-Pilot, siegten jeweils zweimal. Friedrich ist deshalb in der Defensive. Lochners Entwicklung nimmt sich fast schon revolutionär aus.

Lochner gelang neben den besseren Startzeiten noch ein weiterer Coup. Er reaktivierte vor der Saison den eigentlich schon zurückgetretenen Thorsten Margis, der mit Friedrich alle vier olympischen Goldmedaillen sowie zehn WM-Titel gewann. Margis ist nun eine Art Spion in Lochners Schlitten. "Klar weiß Thorsten ganz genau, wie Francesco arbeitet. Das ist kein Nachteil für uns", sagt Lochner. Margis kommt im Vierer zum Einsatz.

Nach der Saison ist Schluss

Nach der bereits beendeten Weltcup-Saison sind die vier Läufe im Zweier- und Viererbob von Cortina die letzten, die Lochner als aktiver Athlet bestreiten wird. Nach der Saison ist Schluss.

Doch sein Auftritt auf der Olympia-Bahn wird noch einmal etwas Besonderes. Die Familie kommt vorbei, viele Freunde auch. Und denen möchte Lochner die schönste Medaillenfarbe präsentieren, die es zu gewinnen gibt. Er sagt: "Wenn du beide Gesamtweltcups gewinnst, willst du auch einmal Gold holen."

