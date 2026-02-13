Olympia - Eishockey: Stützle plötzlich wichtig für das DEB-Team

Bislang war Tim Stützle beim Eishockey-Nationalteam kaum etwas gelungen. Beim 3:1 gegen Dänemark zum Olympia-Auftakt avancierte er mit zwei Toren zu einem der Hauptdarsteller.

Den letzten Applaus gab es eine gute halbe Stunde nach dem Spiel. Im Umlauf der Milano Rho Ice Hockey Arena ist bei diesen Olympischen Spielen ein abgesperrter Bereich für die Familien und Freunde der Athleten. Und als die deutschen Eishockeyspieler dort auftauchten, gab es Jubel und Applaus, Umarmungen und Schulterklopfer.

Auch Tim Stützle wurde ausgiebig geherzt, war er doch einer der Hauptdarsteller beim 3:1-Auftaktsieg der deutschen Eishockey-Männer gegen Dänemark. Kollege Nico Sturm nannte ihn nicht umsonst einen "Unterschiedsspieler". Denn im zweiten Drittel hatte der 24-Jährige zwei Tore erzielt, aus dem 1:1 ein 3:1 gemacht.

Stützle: Einer der besten Stürmer der Welt

Das waren seine ersten beiden Tore überhaupt für die Nationalmannschaft - was kaum zu glauben ist bei einem der besten Stürmer der Welt, der in der nordamerikanischen Eliteliga NHL schon knapp 150 Tore erzielt hat. Und der auch so bezahlt wird: 66,8 Millionen Dollar über acht Jahre - der größte Vertrag in der Geschichte der Ottawa Senators.

Die Topstars Leon Draisaitl und Tim Stützle haben das deutsche Eishockey-Team zum Olympia-Auftakterfolg geführt. Gegen Dänemark gewann das Team souverän. 12.02.2026 | 8:47 min

In der kanadischen Hauptstadt ist der Mann aus Viersen am Niederrhein ein Superstar, ein eleganter Spielmacher, schnell, wendig, trickreich. Einer, der fast jeden Abend Tore schießt oder vorbereitet.

Aber sobald Stützle das Trikot mit dem Adler anzog, wollte nichts klappen: acht Spiele, kein Tor.

Weltmeisterschaften brachten viel Frust

Bei seiner ersten Weltmeisterschaft 2022 in Finnland verletzte sich Stützle im dritten Spiel, die Senators nahmen ihn aus dem Turnier. Bei seiner zweiten WM im Vorjahr in Dänemark lud er sich so viel Druck auf, dass er es mit der Brechstange versuchte und scheiterte. Was ihn sichtlich frustrierte - und noch mehr verkrampfen ließ.

Der Spielplan in der Olympia-Gruppe C Deutschland – Dänemark 3:1

Deutschland – Lettland (14.02.2026, 12:10 Uhr)

Deutschland – USA (15.02.2026, 21:10 Uhr)

Die Gruppensieger und der beste Zweite der drei Gruppen qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die übrigen Teams müssen in die Qualifikationsrunde.

"Bei der WM haben wir einfach nicht gut genug gespielt, das wollten wir heute verbessern", sagt Stützle nun. "Wir können auf jeden Fall noch einige Schippen drauflegen, aber es war ein guter Start", so der 24-Jährige, der endlich mal getroffen hatte. "Es hat ganz schön lange gedauert."

Deutsche NHL-Stars spielen groß auf

Alles hatte aber nicht geklappt. Im ersten Drittel waren die Deutschen zu fahrig, zu ungenau, ließen sich von den robusten Dänen hinten reindrängen. Es lag an Torhüter Philipp Grubauer (37 Paraden), dass es nicht mit einem Rückstand in die Pause ging.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl im Gespräch mit Sven Voss über die Aussichten des deutschen Turniers beim olympischen Turnier und die Stimmung unter den Athleten. 07.02.2026 | 4:39 min

Auch ein anderer NHL-Star war sofort da: Kapitän Leon Draisaitl fälschte nach 23 Sekunden einen Pass von seinem alten Jugendkumpel Frederik Tiffels zum 1:0 ins Tor ab. Doch danach seien sie "zu passiv" geworden, sagte Abwehrchef Moritz Seider. Erst ab dem zweiten Drittel sah es besser aus.

Stützle kann jetzt auch verteidigen

Am Ende wurde es aber noch mal eng. Die Dänen nahmen ihren Torwart raus. Dann schlägt bei der führenden Mannschaft immer die Stunde der Defensivstürmer. Bundestrainer Harold Kreis brachte aber auch Stützle, der längst nicht mehr nur fürs Highlightvideo spielt.

Tim ist jemand, der keine Scheibe verloren gibt. „ Bundestrainer Harold Kreis

Kreis war insgesamt zufrieden mit dem Auftakt. Zu Recht - man darf nicht vergessen, dass dieses Team noch nie so zusammen gespielt hatte. Zudem sind die Spieler aus ihren Ligen eine größere Eisfläche gewohnt. "Fürs erste Spiel auf dem kleinen Eis war das vom Einsatz und vom Ergebnis her hervorragend", sagte Kreis, für dessen Team es gleich am Samstag gegen Lettland weitergeht.

Jetzt gegen Lettland

Gewinnen die Deutschen auch das, könnte es etwas werden mit der direkten Viertelfinal-Qualifikation. Selbst wenn sie das abschließende Gruppenspiel am Sonntag (21:10 Uhr) gegen die USA verlieren, denn auch der beste Gruppenzweite schafft es in die Runde der letzten Acht.

Damit das klappt, muss Tim Stützle so weitermachen. "Er ist ein großartiger Spieler", lobte Seider, "er spielt eine wichtige Rolle in Ottawa. Und wir brauchen das auch hier von ihm, um erfolgreich zu sein". Der Anfang ist schon mal gemacht.

