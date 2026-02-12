Olympia 2026: Brignone holt ein Jahr nach Horror-Sturz Gold

Federica Brignone ist Super-G-Olympiasiegerin. Der Erfolg der Italienerin ist nach ihrem Horror-Sturz vor einem Jahr nicht hoch genug einzuschätzen. Emma Aicher kam nicht ins Ziel.

Nach Horror-Sturz vor einem Jahr: Brignone mit Gold-Märchen

Gold im Super-G: Federica Brignone Quelle: AFP

Emma Aichers Traum von einer weiteren Medaille war nach nicht einmal einer Minute des olympischen Super-G ausgeträumt. Die Zweite der Abfahrt und der Team-Kombination fuhr nach einem Fehler auf der Tofana in Cortina d'Ampezzo an einem Tor vorbei. Auch Kira Weidle-Winkelmann schied wie weitere Favoritinnen aus.

Es ist bitter, aber ich habe alles gegeben, mehr kann ich nicht tun. „ Emma Aicher im ZDF über ihr Ausscheiden

Weidle-Winkelmann meinte: "Es war ein taktischer Fehler, aber bei Olympia musst du riskieren."

Brignone trotzt Kreuzbandriss, Schien- und Wadenbeinbruch

Gold gewann die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone, die ihr persönliches Skimärchen schrieb: Die 35 Jahre alte Italienerin hatte erst Mitte Januar ihr Comeback gefeiert. 315 Tage vor ihrer Triumphfahrt hatte die Riesenslalom-Weltmeisterin bei einem schweren Unfall bei den italienischen Meisterschaften einen mehrfachen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss erlitten.

Zu Silber fuhr überraschend Romane Miradoli aus Frankreich (+0,41 Sekunden). Bronze ging an Cornelia Hütter aus Österreich (+0,53), die eine Hundertstelsekunde vor Teamkollegin und Team-Kombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler lag.

Emma Aicher holt in Cortina d'Ampezzo Silber, Gold geht an Breezy Johnson. Lindsey Vonn muss nach ihrem Sturz den Traum einer Medaille aufgeben. Die Entscheidung in der Zusammenfassung. 08.02.2026 | 5:00 min

Goggia und Johnson scheiden aus

Brignone war mit Startnummer sechs direkt vor Aicher ins Rennen gegangen. Unmittelbar nach der deutschen Hoffnungsträgerin schieden zwei weitere Medaillenanwärterinnen aus: Ester Ledecka (Tschechien), die Olympiasiegerin von 2018, und Sofia Goggia (Italien), Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018. Auch Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (USA) kam nicht ins Ziel.

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Olympische Spiele : Olympische Winterspiele 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: sid, dpa