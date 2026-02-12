Olympia 2026: Brignone holt ein Jahr nach Horror-Sturz Gold

Kreuzbandbriss und Beinbrüche:Nach Horror-Sturz vor einem Jahr: Brignone mit Gold-Märchen
Federica Brignone ist Super-G-Olympiasiegerin. Der Erfolg der Italienerin ist nach ihrem Horror-Sturz vor einem Jahr nicht hoch genug einzuschätzen. Emma Aicher kam nicht ins Ziel.
Emma Aichers Traum von einer weiteren Medaille war nach nicht einmal einer Minute des olympischen Super-G ausgeträumt. Die Zweite der Abfahrt und der Team-Kombination fuhr nach einem Fehler auf der Tofana in Cortina d'Ampezzo an einem Tor vorbei. Auch Kira Weidle-Winkelmann schied wie weitere Favoritinnen aus.
Weidle-Winkelmann meinte: "Es war ein taktischer Fehler, aber bei Olympia musst du riskieren."
Brignone trotzt Kreuzbandriss, Schien- und Wadenbeinbruch
Gold gewann die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone, die ihr persönliches Skimärchen schrieb: Die 35 Jahre alte Italienerin hatte erst Mitte Januar ihr Comeback gefeiert. 315 Tage vor ihrer Triumphfahrt hatte die Riesenslalom-Weltmeisterin bei einem schweren Unfall bei den italienischen Meisterschaften einen mehrfachen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss erlitten.
Zu Silber fuhr überraschend Romane Miradoli aus Frankreich (+0,41 Sekunden). Bronze ging an Cornelia Hütter aus Österreich (+0,53), die eine Hundertstelsekunde vor Teamkollegin und Team-Kombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler lag.
Goggia und Johnson scheiden aus
Brignone war mit Startnummer sechs direkt vor Aicher ins Rennen gegangen. Unmittelbar nach der deutschen Hoffnungsträgerin schieden zwei weitere Medaillenanwärterinnen aus: Ester Ledecka (Tschechien), die Olympiasiegerin von 2018, und Sofia Goggia (Italien), Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018. Auch Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (USA) kam nicht ins Ziel.
