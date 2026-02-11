Olympia 2026: Silber und Bronze glänzen wie Gold für Doppelsitzer

Olympische Winterspiele 2026:Silber und Bronze glänzen wie Gold für Doppelsitzer
Die Rennrodlerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina holen Silber im Doppelsitzer. Bei den Männern rodelt das Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt zu Bronze - und zum Rekord.
Tobias Wendl und Tobias Arlt verschwanden in einer Jubeltraube, kurz zuvor hatte schon Dajana Eitberger "im Zehn-Minuten-Takt geheult" - auch ohne eine weitere Goldmedaille wurde der Mittwoch in Cortina zum nächsten Feiertag für das deutsche Rodel-Team.
Das Duo Wendl/Arlt musste sich zwar erstmals seit 2014 bei Olympia geschlagen geben - durfte sich aber am Ende eines extrem engen Rennens mit der Bronzemedaille trösten - und gehört damit nun zu Deutschlands Rekord-Winterolympioniken, gleichauf mit Rodel-Legende Natalie Geisenberger.
Wendl/Arlt können Rekord brechen
Und das wollte einiges heißen. Seit 2014 hatte Tobias Wendl gemeinsam mit Arlt in sechs olympischen Rennen sechs Goldmedaillen gewonnen, diese Serie endete nun. Doch die Doppelsitzer schrieben auch mit Bronze Geschichte: Beide liegen nun gleichauf mit ihrer langjährigen Teamkollegin Natalie Geisenberger (6x Gold, 1x Bronze) an der Spitze der Rangliste der erfolgreichsten deutschen Wintersportler bei Olympia - am Donnerstag können sie mit einer weiteren Medaille in der Teamstaffel die alleinige Bestmarke setzen.
Gold ging an die Italiener Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner, Silber gewannen die Österreicher Thomas Steu und Wolfgang Kindl. Rekordweltmeister Toni Eggert verpasste mit Florian Müller auf Rang vier das Podest knapp.
Eitberger bejubelt Silber
Auch die Silbermedaille für Eitberger und Magdalena Matschina hatte zuvor schon großen Jubel im deutschen Lager ausgelöst - und auch für Eitberger war es eine ganz besondere Medaille. Zwar ging der historische erste Olympiasieg im Doppelsitzer der Frauen knapp an die Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer. Doch Eitberger wird ihre Karriere nach der Saison beenden, und Silber war für die 35-Jährige noch einmal ein später Höhepunkt.
Schon im Einsitzer gehörte sie nämlich jahrelang zur Weltspitze, 2018 in Pyeongchang gewann sie sogar bereits Olympia-Silber. Zur Saison 2023/24 wechselte sie dann auf den Doppelsitzer. "Ich war heute sehr, sehr emotional, ich habe im Zehn-Minuten-Takt geheult und die letzten Jahre Revue passieren lassen", sagte Eitberger in der ARD.
Mit Blick auf das gesamte deutsche Team wurde der Erfolgslauf in Cortina nun allerdings mindestens unterbrochen. Nach den beiden Triumphen von Max Langenhan und Julia Taubitz im Einsitzer rodelten erstmals die anderen Nationen schneller durch das Cortina Sliding Centre.
Die nächste Chance auf Gold gibt es schon am Donnerstag mit der Teamstaffel (18.30 Uhr/ ZDF Livestream).
