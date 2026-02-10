Olympische Winterspiele 2026:Olympia 2026: Das bringt der Dienstag
Der vierte Olympia-Wettkampftag bringt neun Entscheidungen. Aus deutscher Sicht haben die Rodlerinnen allerbeste Medaillenchancen - es riecht nach einem Doppelerfolg.
Emma Aicher hat nach dem größten Erfolg ihrer Karriere mit Abfahrts-Silber gleich die nächste Chance auf eine Medaille. In der erstmals bei Olympia ausgetragenen Team-Kombination geht Aicher an der Seite von Kira Weidle-Winkelmann an den Start.
Spezialistin Weidle-Winkelmann will ab 10.30 Uhr in der Abfahrt eine gute Ausgangslage herausfahren. Alleskönnerin Aicher bestreitet ab 14 Uhr den Slalom. Das Ziel? "Sich hoffentlich zusammen freuen", sagt Aicher.
Biathleten im Einzel gefordert
Nach dem Bronze-Coup in der Mixed-Staffel wollen die deutschen Biathleten die Welle weitersurfen - doch die Konkurrenz im schweren 20-Kilometer-Einzelrennen in Antholz ist stark.
Neben dem schon mit einer Medaille dekorierten Philipp Nawrath gehen Philipp Horn, David Zobel und Lucas Fratzscher ab 13.30 Uhr an den Start, Justus Strelow dagegen erhält eine Pause. "Da wir den Justus definitiv im weiteren Verlauf der Olympischen Spiele brauchen werden, ist diese Entscheidung so ausgefallen", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling. Strelow habe die Entscheidung "wie ein Teamplayer akzeptiert".
Rodeln: Taubitz und Fräbel vor Gold-Showdown
Nach dem goldenen Auftakt durch Max Langenhan steht das deutsche Team vor dem nächsten Sieg. Weltmeisterin Julia Taubitz und Shootingstar Merle Fräbel liegen zur Halbzeit des Einzelwettbewerbs vorne - beide mit komfortablem Vorsprung auf Platz drei.
Der dritte Lauf startet um 17 Uhr, die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze fällt ab 18.34 Uhr.
Was ist für Skisprung-Mixed-Team drin?
Für das deutsche Mixed-Team mit dem frischgebackenen Olympiasieger Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Selina Freitag und Agnes Reisch geht es im letzten Wettkampf von der Normalschanze in Predazzo um eine Medaille, allerdings ist die Konkurrenz mit Norwegen, Slowenien, Österreich und Japan groß.
Bei der WM 2025 war das deutsche Quartett auf Rang vier gelandet, bei Olympia 2022 hatte es nach einer Disqualifikation für Katharina Schmid nur zum neunten Platz gereicht. Der erste Durchgang beginnt um 18.45 Uhr, der zweite zur Primetime um 20 Uhr.
Die Wettkämpfe des Tages
ENTSCHEIDUNGEN
Shorttrack
Mixed-Staffel, Viertelfinale (11.59), Halbfinale (12.34), B-Finale (13.03), A-Finale (13.10)
Langlauf
Sprint klassisch
Frauen: Qualifikation (09.15), Viertelfinale (11.45), Halbfinale (12.45), Finale (13.13)
Männer: Qualifikation (09.55), Viertelfinale (12.15), Halbfinale (12.57), Finale (13.25)
Ski Freestyle
Slopestyle
Männer-Finale: 1. (12.30), 2. (12.59) und 3. Lauf (13.28)
Biathlon
Männer, 20 km Einzel (13.30)
Ski Alpin
Frauen, Team-Kombination
Abfahrt (10.30) und Slalom (14.00)
Curling
Mixed
Spiel um Platz 3: Großbritannien - Italien (14.05)
Finale: Schweden - USA (18.05)
Rodeln
Frauen-Einzel: 3. (17.00) und 4. Lauf (18.41)
Skispringen
Mixed-Team: 1. (18.45) und 2. Durchgang (20.00)
VORKÄMPFE
Eishockey
Frauen
Gruppe B
Italien - Deutschland (16.40)
Japan - Schweden (12.10)
Gruppe A
Finnland - Schweiz (21.10)
Kanada - USA (20.10)
Eiskunstlauf
Männer, Kurzprogramm (18.30)
Ski Freestyle
Buckelpiste
Männer Qualifikation (11.15)
Frauen Qualifikation (14.15)
