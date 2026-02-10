Olympia 2026: Das bringt der Dienstag

Der vierte Olympia-Wettkampftag bringt neun Entscheidungen. Aus deutscher Sicht haben die Rodlerinnen allerbeste Medaillenchancen - es riecht nach einem Doppelerfolg.

Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher aus Deutschland reagieren während eines offiziellen Abfahrtstrainings der Frauen. Quelle: dpa

Emma Aicher hat nach dem größten Erfolg ihrer Karriere mit Abfahrts-Silber gleich die nächste Chance auf eine Medaille. In der erstmals bei Olympia ausgetragenen Team-Kombination geht Aicher an der Seite von Kira Weidle-Winkelmann an den Start.

Spezialistin Weidle-Winkelmann will ab 10.30 Uhr in der Abfahrt eine gute Ausgangslage herausfahren. Alleskönnerin Aicher bestreitet ab 14 Uhr den Slalom. Das Ziel? "Sich hoffentlich zusammen freuen", sagt Aicher.

Emma Aicher holt in Cortina d'Ampezzo Silber, Gold geht an Breezy Johnson. Lindsey Vonn muss nach ihrem Sturz den Traum einer Medaille aufgeben. Die Entscheidung in der Zusammenfassung. 08.02.2026 | 5:00 min

Biathleten im Einzel gefordert

Nach dem Bronze-Coup in der Mixed-Staffel wollen die deutschen Biathleten die Welle weitersurfen - doch die Konkurrenz im schweren 20-Kilometer-Einzelrennen in Antholz ist stark.

Neben dem schon mit einer Medaille dekorierten Philipp Nawrath gehen Philipp Horn, David Zobel und Lucas Fratzscher ab 13.30 Uhr an den Start, Justus Strelow dagegen erhält eine Pause. "Da wir den Justus definitiv im weiteren Verlauf der Olympischen Spiele brauchen werden, ist diese Entscheidung so ausgefallen", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling. Strelow habe die Entscheidung "wie ein Teamplayer akzeptiert".

Die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß erkämpfen sich Olympia-Bronze. Die Entscheidung fällt beim letzten Schießen. 08.02.2026 | 10:39 min

Rodeln: Taubitz und Fräbel vor Gold-Showdown

Nach dem goldenen Auftakt durch Max Langenhan steht das deutsche Team vor dem nächsten Sieg. Weltmeisterin Julia Taubitz und Shootingstar Merle Fräbel liegen zur Halbzeit des Einzelwettbewerbs vorne - beide mit komfortablem Vorsprung auf Platz drei.

Der dritte Lauf startet um 17 Uhr, die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze fällt ab 18.34 Uhr.

Erstes Gold für Deutschland: Rodler Max Langenhan rast im Einsitzer mit Bahnrekord zum Olympiasieg. Enttäuschung für Altmeister Felix Loch, der als Sechster eine Medaille verpasst. 04.02.2026 | 4:33 min

Was ist für Skisprung-Mixed-Team drin?

Für das deutsche Mixed-Team mit dem frischgebackenen Olympiasieger Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Selina Freitag und Agnes Reisch geht es im letzten Wettkampf von der Normalschanze in Predazzo um eine Medaille, allerdings ist die Konkurrenz mit Norwegen, Slowenien, Österreich und Japan groß.

Bei der WM 2025 war das deutsche Quartett auf Rang vier gelandet, bei Olympia 2022 hatte es nach einer Disqualifikation für Katharina Schmid nur zum neunten Platz gereicht. Der erste Durchgang beginnt um 18.45 Uhr, der zweite zur Primetime um 20 Uhr.

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Die Wettkämpfe des Tages

ENTSCHEIDUNGEN

Shorttrack

Mixed-Staffel, Viertelfinale (11.59), Halbfinale (12.34), B-Finale (13.03), A-Finale (13.10)

Langlauf

Sprint klassisch

Frauen: Qualifikation (09.15), Viertelfinale (11.45), Halbfinale (12.45), Finale (13.13)

Männer: Qualifikation (09.55), Viertelfinale (12.15), Halbfinale (12.57), Finale (13.25)

Ski Freestyle

Slopestyle

Männer-Finale: 1. (12.30), 2. (12.59) und 3. Lauf (13.28)

Biathlon

Männer, 20 km Einzel (13.30)

Ski Alpin

Frauen, Team-Kombination

Abfahrt (10.30) und Slalom (14.00)

Curling

Mixed

Spiel um Platz 3: Großbritannien - Italien (14.05)

Finale: Schweden - USA (18.05)

Rodeln

Frauen-Einzel: 3. (17.00) und 4. Lauf (18.41)

Skispringen

Mixed-Team: 1. (18.45) und 2. Durchgang (20.00)

VORKÄMPFE

Eishockey

Frauen

Gruppe B

Italien - Deutschland (16.40)

Japan - Schweden (12.10)



Gruppe A

Finnland - Schweiz (21.10)

Kanada - USA (20.10)

Eiskunstlauf

Männer, Kurzprogramm (18.30)

Ski Freestyle

Buckelpiste

Männer Qualifikation (11.15)

Frauen Qualifikation (14.15)

Olympische Spiele : Olympische Winterspiele 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, ZDF