Olympia 2026: Aicher holt Abfahrts-Silber

Emma Aicher hat in der olympischen Abfahrt Silber gewonnen. Gold ging an die US-Amerikanerin Breezy Johnson. Überschattet wurde das Rennen vom Sturz von Ski-Superstar Lindsey Vonn.

DSV-Starterin Emma Aicher hat das Abfahrtsrennen der Olympischen Winterspiele in Cortina gewonnen. Lindsey Vonn sorgte für den großen Schockmoment. Die US-Amerikanerin stürzte kurz nach dem Start schwer und musste anschließend medizinisch versorgt werden.

Die Goldmedaille ging an die US-Amerikanerin Breezy Johnson. Mitfavoritin Sofia Goggia aus Italien landete hinter Aicher auf dem dritten Platz.

"Es hat sich wild angefühlt, über jedem Sprung hat es mich aufgerissen, ich habe gar nicht gemacht, was ich machen wollte, aber es ist ja zum Glück nochmal gutgegangen" „ Emma Aicher im ZDF

Tatsächlich war das 22 Jahre alte Multitalent im oberen Streckenabschnitt sogar schneller gewesen als Johnson, die noch nie ein Weltcup-Rennen gewonnen hat - nun aber zweimal Gold.

Aicher fehlten nach einer wilden Fahrt nur 0,04 Sekunden auf Johnson. Bei der Zwischenzeit lag Aicher sogar noch vorne, verlor dann aber etwas im unteren Abschnitt.

Aicher gewann auf den Tag genau 50 Jahre nach dem Abfahrts-Olympiasieg von "Gold-Rosi" Mittermaier als erste deutsche Skirennläuferin seit den Spielen von Sotschi 2014 eine Einzel-Medaille.

Damals holte Maria Höfl-Riesch Gold (Kombination) und Silber (Super-G), Viktoria Rebensburg fuhr zu Bronze (Riesenslalom). Vor vier Jahren in Peking wurden die deutschen Alpinen Zweite im Team-Wettbewerb.

