Olympia 2026: "Felicità" - Schlager trenden bei Olympia

+++ Olympia-Blog +++:"Felicità" - Schlager trenden bei Olympia

Retro-Charme bei Olympia und acht Entscheidungen am Sonntag - die News im Olympia-Liveblog.

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.
Klingbeil will Olympische Spiele in Deutschland

An den Kosten soll’s nicht liegen, findet Lars Klingbeil. Der Bundes-Finanzminister sagt über eine deutsche Olympia-Bewerbung: "Wir können uns Olympische Spiele leisten und wir sollten uns Olympische Spiele leisten. Sie machen unser Land stärker und besser."

Der SPD-Vorsitzende verweist im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" auf den Erfolg der Sommerspiele 2024 in Paris und erinnert an die Fußball-WM 2006 in Deutschland.

Ende September will der Deutsche Olympische Sportbund entscheiden, wer der deutsche Kandidat für Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 sein wird.

"Felicità" - Schlager trenden bei Olympia

Die Winterspiele machen Schlager, die ein wenig in Vergessenheit geraten waren, wieder populär. Von den Zuschauern wird vor allem "Nel blu, dipinto di blu" mitgesungen, das international besser als "Volare" bekannt ist.

Das Lied aus dem Jahr 1958 - im Original von Domenico Modugno und Johnny Dorelli - war Bestandteil der zentralen Eröffnungsfeier in Mailand.

Bei den Wettkämpfen sind oft auch Klassiker wie "Azzurro" von Adriano Celentano, "Felicità" von Al Bano und Romina Power (im Archivbild von 1995) sowie "Sarà perché ti amo" von Ricchi e Poveri vom Band zu hören.

Quelle: dpa

So lief der erste Wettkampftag der Winterspiele

Die Höhepunkte des 1. Wettkampftages kompakt zusammengefasst mit den ersten Medaillen-Entscheidungen unter anderem in der Abfahrt der Männer, Rodeln und im Skispringen der Frauen.

Japanischer Snowboard-Doppelsieg im Big Air

Der japanische Snowboarder Kira Kimura hat die Goldmedaille im Big-Air-Wettbewerb gewonnen, vor seinem Landsmann Ryoma Kimata. Der Deutsche Noah Vicktor war am Vortag in der Qualifikation gescheitert.

DSV-Springerinnen verpassen Medaillen - Ström holt Gold

Für die deutschen Skispringerinnen um Katharina Schmid und Selina Freitag platzt der erste Medaillentraum. Zur Olympiasiegerin krönt sich überraschend die Norwegerin Anna Odine Ström.

Draisaitl: "Einfach alles reinwerfen"

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl im Gespräch mit Sven Voss über die Aussichten des deutschen Turniers beim olympischen Turnier und die Stimmung unter den Athleten.

Eiskunstlauf-Wunderkind Malinin enttäuscht im Teamwettbewerb

Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin hat im Teamwettbewerb einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das US-Wunderkind belegte im Kurzprogramm mit 98,00 Punkten nur den zweiten Platz und hatte mehr als zehn Zähler Rückstand auf den Japaner Yuma Kagiyama, der mit einer fulminanten Darbietung auf 108,67 Punkte kam. 

Malinin, der wegen seiner vielen Vierfachsprünge auch als "Vierfach-Gott" bezeichnet wird, zeigte in Mailand ungewöhnliche Schwächen - unter anderem beim dreifachen Axel. Auf Gold-Kurs ist der 21-Jährige mit den USA aber trotzdem.

Quelle: AFP/De Rosa
Rodler Langenhan auf Goldkurs - Loch weit zurück

Die ersehnte Medaille ist für Rodler Felix Loch in weite Ferne gerückt. Der Goldfavorit patzte im ersten von vier Läufen schwer und liegt zur Halbzeit der olympischen Rodelrennen nur auf Rang acht.

Vor den beiden abschließenden Läufen an diesem Sonntag hat der 36-Jährige aus Berchtesgaden 0,919 Sekunden Rückstand auf seinen führenden Teamkollegen Max Langenhan. Hier geht's zum Livestream.

"So aufgeregt": Shiffrin fiebert Vonns Abfahrt entgegen

Mikaela Shiffrin blickt mit großer Spannung auf die Abfahrt ihrer US-Teamkollegin Lindsey Vonn. "Ich bin so aufgeregt, das zu sehen", sagte Shiffrin vor dem Rennen am Sonntag (11.30 Uhr im ZDF-Stream). "Ich glaube zu 100 Prozent daran, dass alles möglich ist." Vonn habe schon so viele "unglaubliche Dinge" geschafft. Sie drücke allen Teamkolleginnen die Daumen, so Shiffrin.

ZDF-Alpin-Experte Marco Büchel spricht im Interview über Lindsey Vonns Verletzung und ihren Start in Cortina.

 

Italiens Biathletin Passler geht gegen Dopingsperre vor

Die italienische Biathletin Rebecca Passler geht gegen ihre vorläufige Dopingsperre vor. Die 24-Jährige reichte beim Internationalen Sportgerichtshof Cas einen Antrag ein und wird schon am kommenden Dienstag angehört.

Passler fordert den Angaben zufolge, die Sperre wegen fehlender Absicht aufzuheben und ihr eine Olympia-Teilnahme in ihrer Heimat Antholz zu ermöglichen. Sie war bei einer Kontrolle außerhalb des Wettkampfs im Januar laut Italiens Anti-Doping-Behörde positiv auf Letrozol getestet worden.

Demonstranten feuern Leuchtraketen, die Polizei reagiert mit Wasserwerfern

Bei einem Protestmarsch in Mailand ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Am Samstagnachmittag zündete eine kleine Personengruppe Feuerwerkskörper und geriet mit den Einsatzkräften aneinander. Die Demonstranten feuerten Leuchtraketen ab und bewarfen die Polizei mit Steinen, die sie nach einer ansonsten friedlichen Demonstration mit Wasserwerfern auseinandertrieb. 

Mehrere Tausend Menschen hatten mit der Kundgebung auf die negativen Auswirkungen der Spiele in Hinblick auf Umwelt und soziale Themen aufmerksam machen wollen. 

Die Polizei war nach gewalttätigen Zusammenstößen während einer Demonstration in Turin am vergangenen Wochenende, bei denen über 100 Beamte verletzt wurden, in höchster Alarmbereitschaft.

Quelle: AFP/Cruciatti
Erstes Gold für Gastgeber Italien

Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida hat über die 3.000 Meter das erste Gold für Olympia-Gastgeber Italien gewonnen. Die 35 Jahre alte Außenseiterin siegte in einer olympischen Rekordzeit von 3:54,28 Minuten vor Ragne Wiklund aus Norwegen (3:56,54 Minuten) und der Kanadierin Valérie Maltais (3:56,93 Minuten). 

Lollobrigida, die die Großnichte der berühmten Schauspielerin Gina Lollobrigida ist, ist die erste italienische Eisschnelllauf-Olympiasiegerin in der Geschichte der Spiele. Die Niederlande um Topfavoritin Joy Beune ging überraschend leer aus. Beune enttäuschte als Vierte.

Rodlerin sucht Flirt - aber keinen Curler

US-Rodlerin Sophia Kirkby sucht bei Olympia ganz offen nach Flirts. Die 24-Jährige bezeichnet sich auf Instagram "als die begehrteste Junggesellin im olympischen Dorf".

Kirkby weiß genau, was sie will. "Beim Rodeln kenne ich schon alle. Bobfahren - das mache ich nicht noch mal. Skeleton? Ich glaube, die haben alle Freundinnen. Beim Curling - ich weiß nicht, wie die Athleten so sind -, aber ich stelle mir einfach lauter Väter vor", sagt sie: "Wenn ich also keine Olympioniken finde, bin ich sehr offen für Dates mit Fans", sagt Kirkby und sieht sich selbst als Live-Version von "Olympia-Bachelorette".

Wer ist ein Olympionike?

Vonn, Weidle-Winkelmann, Emma Aicher im Training vorn dabei

Lindsey Vonn scheint trotz ihrer Verletzung für die Abfahrt gewappnet. Die 41 Jahre alte US-Amerikanerin hat im finalen Training eine gute Fahrt hingelegt und reihte sich genau wie das deutsche Duo Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher weit vorn ein.

Vonn hatte bei einem Sturz in der Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana vor gut einer Woche nach eigenen Angaben einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten.

In der Abfahrt am Sonntag (11.30 Uhr/ZDF) will die Olympiasiegerin von 2010 unbedingt eine Medaille holen. Die Spiele in Italien sollen der krönende Abschluss ihrer Karriere werden.

Quelle: AP Photo/Robert F. Bukaty

Deutsche Eishockey-Frauen melden sich zurück

Die deutschen Eishockey-Frauen haben nach ihrem Fehlstart eindrucksvoll zurück in die Spur gefunden. Zwei Tage nach dem 1:4 gegen Schweden besiegte die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod Japan mit 5:2 (3:0, 2:2, 0:0).

Kapitänin Daria Gleißner brachte ihr Team schon nach 44 Sekunden in Führung, Stürmerin Emily Nix erhöhte in der 9. Minute auf 2:0. Japan wurde nun stärker, aber Nicola Hadraschek machte das 3:0 und 4:0 (14., 26.), ehe Laura Kluge auf 5:0 stellte (31.).

Die Japanerinnen blieben nach den Anschlusstreffern durch Mei Miura (37.) und Yumeka Wajima (38.) zwar am Drücker. Zur Aufholjagd kam es jedoch nicht.

Der 5:2-Sieg der deutschen Frauen über Japan

Gold und Silber für Schwedens Langläuferinnen

In der ersten Langlauf-Entscheidung dieser Winterspiele hat Schweden einen Doppel-Erfolg eingefahren. Frida Karlsson gewann den 2x10-Kilometer-Skiathlon mit 51 Sekunden Vorsprung vor Ebba Andersson. Bronze ging die Norwegerin Heidi Weng.

Pia Fink wurde als Zwölfte beste Deutsche. Katharina Hennig-Dotzler fiel nach Platz elf zur Halbzeit auf Rang 30 zurück.

Quelle: Imago

kompakt: Das Wichtigste vom Samstag

Der Showdown um Abfahrts-Gold in Bormio

So fiel auf der "Stelvio"-Piste in Bormio die Entscheidung um die ersten Medaillen dieser Winterspiele. Kommentator: Fabian Meseberg, Experte: Marco Büchel.

... und plötzlich ist der Ski weg

Schreckmoment für die Schweizer Slopestylerin Sarah Höfflin: In ihrem ersten Run der Qualifikation verliert sie bei einem Sprung in der Luft den Ski, bringt artistisch noch eine Notlandung auf einem Ski hin, landet dann aber auf dem Hosenboden. Nichts passiert, im zweiten Run war sie wieder am Start. Jedoch verpasste sie als 13. die Qualifikation für die Entscheidung.

Sarah Höfflins unfreiwilliges Kunststück im Video

Quelle: Imago / Ray Seebeck

Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
