Olympia 2026: "Felicità" - Schlager trenden bei Olympia

An den Kosten soll’s nicht liegen, findet Lars Klingbeil. Der Bundes-Finanzminister sagt über eine deutsche Olympia-Bewerbung: "Wir können uns Olympische Spiele leisten und wir sollten uns Olympische Spiele leisten. Sie machen unser Land stärker und besser."

Der SPD-Vorsitzende verweist im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" auf den Erfolg der Sommerspiele 2024 in Paris und erinnert an die Fußball-WM 2006 in Deutschland.

Ende September will der Deutsche Olympische Sportbund entscheiden, wer der deutsche Kandidat für Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 sein wird.